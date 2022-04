Vierte Corona-Impfung: Wie wirksam ist ein zweiter Booster gegen Omikron?

Von: Alina Schröder

Die Stiko empfiehlt eine vierte Corona-Impfung. Eine Studie aus Israel veröffentlicht nun Ergebnisse zur Wirksamkeit. (Symbolbild) © Jordi Boixareu/dpa

Angesichts hoher Infektionszahlen empfiehlt die Stiko bestimmten Personengruppen eine vierte Corona-Impfung. Eine Studie klärt nun über die Wirksamkeit auf.

Frankfurt – Nach dem 2. April sind bundesweit viele Corona-Maßnahmen gefallen, darunter auch die Maskenpflicht. Die Fallzahlen sind jedoch weiterhin hoch. Mehrere hunderttausend Covid-Fälle kommen tagtäglich in Deutschland dazu – die Inzidenz beträgt laut Daten des Robert Koch-Instituts aktuell 1322,2 (Stand 06.04.2022).

Die Infektionen sind vor allem auf die Variante Omikron zurückzuführen. Trotz allem sind Lockerungen in Kraft getreten. Zahlreiche Menschen fragen sich nun, wie sie sich noch vor einer Corona-Infektion schützen können. Könnte eine vierte Impfung hilfreich sein? Die Stiko hat bereits eine Empfehlung ausgesprochen.

Vierte Corona-Impfung empfohlen: Für wen ist ein weiterer Booster sinnvoll?

Laut Thomas Mertens, Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), ist eine vierte Impfung besonders für ältere Menschen empfehlenswert. „Vor schwerer Erkrankung schützt die Impfung sehr gut, immer noch. Insofern hat die Stiko Menschen über 70 Jahre und Menschen mit Immunsuppression empfohlen, sich ein zweites Mal boostern zu lassen“, sagte Mertens in einem Interview mit dem SWR. Wenn die dritte Spritze in der genannten Personengruppe länger als drei Monate zurückliegt, sei dies besonders sinnvoll, um den Schutz vor einem schweren Verlauf aufrechtzuerhalten. Neben Menschen über 70 Jahren richtet sich die Empfehlung der Stiko vor allem an folgende Personen:

Betreuerinnen und Betreuer sowie Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen

Menschen mit einem hohen Risiko für schwere Krankheitsverläufe in Eingliederungshilfe-Einrichtungen

Menschen mit schwachem Immunsystem ab fünf Jahren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab 16 Jahren, die in medizinischen Einrichtungen oder Pflegeeinrichtungen arbeiten

Wegen der hohen Corona-Fallzahlen hat sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für eine vierte Corona-Impfung ab 60 Jahren ausgesprochen.

Corona-Studie aus Israel klärt auf: So wirksam ist eine vierte Impfung

Während der Stiko-Chef für die genannten Personengruppen eine vierte Corona-Impfung empfiehlt, gibt eine israelische Studie nun neue Erkenntnisse zur zweiten Auffrischungsimpfung bekannt. Laut der Fachzeitschrift The New England Journal of Medicine, in der die Ergebnisse veröffentlicht wurden, bietet diese mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer älteren Erwachsenen einen zusätzlichen, aber kurzfristigen Schutz.

Die Studie konzentrierte sich auf rund 1,2 Millionen Menschen über 60 Jahren und basiert auf Aufzeichnungen des Gesundheitsministeriums in Israel zwischen Januar und März 2022. Die Forschenden verglichen die Zahlen der bestätigten Infektionen und der schweren Covid-Verläufe unter denjenigen, die eine vierte Dosis erhalten hatten, mit denen, die nur drei Dosen erhalten hatten. Sie seien schließlich zu der Erkenntnis gekommen, dass der Schutz der Boosterimpfung vor einer Omikron-Infektion bereits nach vier Wochen nachlasse und nach acht Wochen nahezu verschwunden sei.

Die Wirksamkeit gegen einen schweren Krankheitsverlauf sei allerdings länger gegeben. Den Angaben zufolge sind die Raten schwerer Erkrankungen vier Wochen nach der Auffrischungsimpfung in der Gruppe mit drei Impfdosen 3,5 Mal höher gewesen als in der Gruppe mit vier Dosen. Jedoch sei der Beobachtungszeitraum zu kurz gewesen, um einen langfristigen Schutz vor einer schweren Erkrankung feststellen zu können. (als)