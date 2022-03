Corona-Pandemie beendet? Drosten hört mit Podcast auf

Von: Judith Braun

Christian Drosten ist nicht mehr bei „Das Coronavirus-Update“ zu hören. © Christoph Hardt/IMAGO

Nach über 100 Folgen steigt Christian Drosten beim Podcast „Das Coronavirus-Update“ aus. Doch die Pandemie ist noch längst nicht beendet.

Hamburg – Vor über zwei Jahren zu Beginn der Corona-Pandemie startete Christian Drosten (49) mit dem Podcast „Das Coronavirus-Update“. Damit hielt er die Bürger und Bürgerinnen in Deutschland über alle Entwicklungen zum Coronavirus auf dem Laufenden. Als Experte auf diesem Gebiet gewann er in dieser Zeit immer mehr an Aufmerksamkeit und Ansehen. Nun, rund 100 Folgen später, hört der Virologe und Corona-Experte allerdings bei dem beliebten Format auf. Ob das als Zeichen der Pandemie zu werten ist, verriet 24vita.de*.

„Wir können die Ausbreitung verlangsamen“: Mit diesem Titel startete die erste Folge des Podcasts „Das Coronavirus-Update“ Ende Februar 2020 auf „NDR-Info“, einem vom „Norddeutscher Rundfunk“ (NDR) produziertes Hörfunkprogramm. Es war der Anfang der Corona-Pandemie, die uns noch heute beschäftigt, und eine Zeit großer Verunsicherung. Zuletzt im Wechsel mit der Virologin Sandra Ciesek (44) gab Drosten, Professor und Leiter der Virologie an der Charité in Berlin, Alltagstipps für den Umgang mit dem Virus, informierte über das Infektionsgeschehen und ordnete Studien und Medienberichte ein. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

