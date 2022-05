„Große Katastrophe“: Weitere Corona-Todesopfer in Nordkorea

Von: Teresa Toth

Seit Ende April breitet sich das Coronavirus in Nordkorea explosiv aus. Nimmt das abgeschottete Land Hilfe an? © Jon Chol Jin/dpa

In Nordkorea breitet sich das Coronavirus rasant aus – es gibt zahlreiche neue Todesfälle. Südkorea bietet dem Konfliktnachbarn nun Unterstützung an.

Pjöngjang – Machthaber Kim Jong-un hat den Corona-Ausbruch in seinem Land bestätigt. Er sprach von einer „großen Katastrophe“ und „historischem Umbruch“ und rief zu einem entschlossenen Kampf gegen die Pandemie auf. Wie staatliche Medien aus Nordkorea berichten, verzeichnete das abgeschottete Land mehr als 170.000 neue Corona-Infektionen sowie 21 Todesfälle aufgrund von „unbekanntem Fieber“. Dass diese in Zusammenhang mit Corona-Infektionen stehen, wurde bislang nicht bestätigt.

In einer Dringlichkeitssitzung der regierenden Arbeiterpartei betonte Kim Jong-un, dass er Ausbruch so schnell wie möglich unter Kontrolle gebracht werden müsse. „Wenn wir bei der Umsetzung der Seuchenpolitik nicht den Fokus verlieren und auf der Grundlage der Einigkeit von Partei und Volk eine starke Organisationskraft und Kontrolle aufrechterhalten, können wir die Krise überwinden“, so der nordkoreanische Diktator. Am Donnerstag (12. Mai) hatte er den Notstand ausgerufen und einen landesweiten Lockdown angekündigt.

Corona in Nordkorea: Kim Jong-un lehnte Impfstofflieferungen bislang ab

Wie die staatliche Nachrichtenagentur berichtete, haben etwa 524.440 Nordkoreaner:innen seit Ende April Fieber-Symptome gezeigt. Momentan seien mehr als 280.000 Menschen deswegen in ärztlicher Behandlung. Aufgrund der begrenzten Testmöglichkeiten in Nordkorea handelt es sich dabei laut Fachleuten jedoch lediglich um einen kleinen Teil der Gesamtinfektionen – die Dunkelziffer ist vermutlich deutlich höher. Hinzu kommt, dass von den 25 Millionen Einwohner:innen Nordkoreas kaum jemand gegen das Coronavirus geimpft ist.

Südkorea will seinem abgeschottetem Nachbarland daher helfen. Nach Angaben des Präsidialamts in Seoul bot Präsident Yoon Suk an, Corona-Impfstoffe und andere medizinische Versorgungsgüter zu liefern. Ein Sprecher Yoons äußerte seine Hoffnung, über Details der Hilfe mit Nordkorea sprechen zu können. Noch ist unklar, ob das Land Lieferungen aus Südkorea akzeptiert. Bisher lehnte Kim Jong-un Impfstoff-Angebote von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie China und Russland ab.

Weil es dem isolierten Land an medizinischen Ressourcen deutlich mangelt, bot Kim in einer Rede am Samstag (14. Mai) an, Familien in besonderen Notlangen Medikamente aus seinem privaten Depot zu spenden. Die ohnehin schwierige Ernährungslage und die prekäre wirtschaftliche Situation in Nordkorea könnte sich durch die Pandemie enorm verschärfen. Internationalen Beobachter:innen zufolge könnte die offizielle Bestätigung des Ausbruchs aber ein Hinweis darauf sein, dass die Regierung bald Unterstützung annimmt. (tt)