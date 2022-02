Corona-Impfstoff Novavax: Wann ist das Vakzin in welchem Bundesland verfügbar?

Pandemie

Die Stiko empfiehlt nun auch Impfungen mit dem Vakzin Novavax. Wann und wo der Impstoff in den verschiedenen Bundesländern verfügbar ist.

Berlin – Nun hat die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Empfehlung für das Corona-Vakzin Novavax ausgesprochen. Zwar kann diese noch abgeändert werden, doch zum jetzigen Stand wird der Impfstoff für Personen ab 18 Jahren empfohlen. Schwangere und Stillende werden von der Stiko jedoch ausgenommen. Novavax soll zur Grundimmunisierung eingesetzt werden. Zwei Dosen sollen im Abstand von mindestens drei Wochen verimpft werden. Doch was unterscheidet das Vakzin von den anderen Corona-Impfstoffen?

Neben den mRNA-Impfstoffen, wie etwa Biontech und Moderna, oder den Vektorimpfstoffen (Astrazeneca, Johnson & Johnson), gibt es auch Vakzine, die auf Proteinen basieren. Hierzu zählt Novavax. Dabei wird das sogenannte Spike-Protein von Sars-CoV-2 verwendet und massenhaft in Zellkulturen reproduziert. Zudem wird ein Wirkverstärker (ein sogenannter Adjuvant) hinzugefügt, um die Immunantwort zu verstärken. Das menschliche Immunsystem bildet nach der Impfung Antikörper gegen das Protein, eine Corona-Infektion kann so abgewehrt werden. Doch in welchen Bundesländern ist der Novavax-Impfstoff zu welchem Zeitpunkt verfügbar.

Corona-Impfstoff Novavax: Wann das Vakzin in Hessen und Niedersachsen verfügbar ist

Laut dem Gesundheitsministerium soll das Vakzin am 21. Februar ausgeliefert werden. An Hessen entfallen maximal 140.000 Novavax-Impfdosen. „Eine Verteilung von Kleinstmengen an alle Arztpraxen ist angesichts dieser zunächst eher überschaubaren Zahl nicht sinnvoll. Deshalb haben wir vereinbart, Novavax zunächst nur den Gesundheitsämtern zur Verfügung zu stellen, die Sonderimpftermine organisieren und die lokale Verteilung organisieren können“, so der hessische Gesundheitsministers Kai Klose (Grüne).

Auch Niedersachsen bekommt eine Charge des Novavax-Impfstoffs. Rund 170.000 Impfdosen werden erwartet. Das Sozialministerium hat auf seiner Webseite nun verkündet, wie Impfwillige an einen Impftermin kommen. Diese müssen sich unter der Telefonnummer 0800/9988665 auf eine Warteliste eintragen. Sobald der Impfstoff verfügbar ist, können sie eine SMS mit einem Impftermin erhalten.

Novavax-Impfstoff: Wann und wo er in Baden-Württemberg und Bayern verfügbar ist

In Baden-Württemberg wird mit circa 500.000 Impfdosen gerechnet, die ab dem 21. Februar im Verlauf einiger Wochen geliefert werden sollen. Bisher ist noch nichts über ein Anmeldeverfahren bekannt.

Und wie kommt man in Bayern an den Impfstoff von Novavax? Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird in Bayern mit einem Impfstart ab Anfang März gerechnet. Jedoch wird zunächst nicht in Impfzentren oder Arztpraxen geimpft. Denn vorrangig werden jene Zugriff auf Novavax haben, die von einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Dazu zählen Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich. Der bayerische Rundfunk rechnet damit, dass es mindestens bis Ende März dauern könnte, bis auch andere Impfwillige einen Piks mit dem Vakzin bekommen werden.

Impfstoff Nuvaxovid (NVX-CoV2373) Zulassungsinhaber US-amerikanische Pharmaunternehmen Novavax Impfstofftyp und Wirkweise Proteinbasierter Impfstoff, der virusähnliche Partikel in den Körper schleust, damit dieser gezielt Antikörper gegen das Virus SARS-CoV-2 bilden kann Wirksamkeit Laut Zulassungsstudie sank die Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu erkranken, nach zwei Impfdosen Nuvaxovid® von Novavax um etwa 90 Prozent. Quelle: Gesundheitsministerium

Novavax-Impfstoff: Impfungen in Berlin und Brandenburg

In Berlin steht noch kein Termin für den Novavax-Impfstart fest. Einzelne Praxen und Impfeinrichtungen bieten bereits Wartelisten für die Impfungen an, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Für den Novavax-Impfstoff soll es in Brandenburg zunächst eine Priorisierung geben, sagt Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen). Vorrangig sollen Pflegekräfte und medizinisches Personal geimpft werden, also all jene, für die ab Mitte März eine Impfpflicht gilt. Auch eine Impfung von besonders gefährdeten Menschen solle Vorrang haben. 30.000 Dosen gibt es zunächst für Brandenburg, berichtet die RBB-Sendung Brandenburg Aktuell.

Corona-Impfungen mit Novavax in Bremen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern

Ende Februar soll in Bremen der Impfstoff zur Verfügung stehen. Das Gesundheitsressort richte derzeit eine Registrierungsliste für Interessierte ein, erklärt ein Sprecher. Wie viele Impfdosen Bremen bekommt, steht laut der Gesundheitsbehörde allerdings noch nicht fest.

Wann und für wen der Novavax-Impfstoff in Hamburg zur Verfügung steht, ist bisher noch nicht bekannt.

In Mecklenburg-Vorpommern soll ab Ende Februar der Novavax-Impfstoff verimpft werden. „Aktuell werden sowohl das Onlinetool des Landes als auch die Landes-Hotline auf die Buchungsmöglichkeit vorbereitet“, heißt es vom Gesundheitsministerium. Insgesamt 76.000 Dosen sollen laut Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) in den ersten Wochen zur Verfügung stehen, berichtet der NDR. Priorität haben demnach bislang ungeimpfte Pflege-Beschäftigte.

Corona-Impfstoff Novavax: Wann das Vakzin in NRW, Rheinland-Pfalz und im Saarland verfügbar ist

In Nordrhein-Westfalen rechnet man auch mit einem voraussichtlichen Impfbeginn mit dem Novavax-Impfstoff Ende Februar. Bei einer großen Nachfrage sei dieser aber vorerst Mitarbeitenden des Gesundheitswesens vorbehalten, heißt es vonseiten der Landesregierung. Das Landesministerium arbeite derzeit an einem Verteilmechanismus.

In Rheinland-Pfalz soll es keine Priorisierung für den Novavax-Impfstoff geben. Die erste Lieferung des Impfstoffs von Novavax erwartet das Land Ende Februar, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch. Seit dem 24. Januar können sich Interessierte über das Impfportal des Landes registrieren. Die ersten Impfungen mit Novavax sollen voraussichtlich ab dem 21. Februar in den Impfzentren stattfinden.

Im Saarland sollen die Impfungen ab Ende Februar starten. „Derzeit planen wir die Terminbuchungen ab 05. Februar über das Impfportal (www.impfen-saarland.de) des Landes freizuschalten“, sagt Gesundheitsministerin Monika Bachmann. Ein konkretes Datum zum Start der Terminbuchung sowie der Impfungen in den Impfzentren könne man jedoch erst nach der finalen Lieferzusage und –datum nennen.

Corona-Impfung mit Novavax in Sachsen und Sachsen-Anhalt

Impfungen mit dem Impfstoff Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax sollen in Sachsen voraussichtlich Ende Februar starten. Termine sollen bereits ab Mitte des Monats vereinbart werden können. Das hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) dem MDR bestätigt. Demnach werde das Online-Buchungsportal derzeit überarbeitet, damit künftig bei der Terminvereinbarung ein konkreter Impfstoff ausgewählt werden könne.

Vorrangig sollen laut Sachsens Sozialministerin Petra Köpping Menschen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich erreicht werden, die bislang noch nicht geimpft seien.

Ab wann und für wen der Novavax-Impfstoff in Sachsen-Anhalt verfügbar ist, ist noch nicht bekannt. Der Impfstoff soll ab dem 21. Februar an die Bundesländer geliefert werden.

Corona-Impfstoff von Novavax: Terminvergabe in Schleswig-Holstein und Thüringen

In Schleswig-Holstein sollen Termine für Impfungen mit Novavax voraussichtlich erst Ende Februar gebucht werden, heißt es auf der offiziellen Internetseite. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) beginnt die Auslieferung des Impfstoffs an die Länder am 21. Februar. Praxen würden wahrscheinlich erst im 2. Quartal den Novavax-Impfstoff Impfstoff bestellen können.

In Thüringen sind derzeit noch keine Impftermine für Novavax buchbar. „Solange wir nicht wissen, was wir bekommen, können wir keine Termine in den Impfstellen anbieten“, sagte der Impfmanager der Kassenärztliche Vereinigung Jörg Mertz. Laut Mertz könnte Thüringen vorerst rund 44.000 Dosen bekommen. (sne)

