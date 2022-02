Corona-Immunität: Zahl der Zufallsfunde deutet auf Durchseuchung hin

UKE in Hamburg

Virologen vermuten eine baldige Corona-Immunisierung der Bevölkerung. Das deckt sich auch mit Beobachtungen in Krankenhäusern – ein Intensiv-Chef gibt Einblicke.

Die hoch ansteckende Omikron-Variante sorgt für Rekordwerte bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montag mit 1176,8 an. Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter oft völlig am Limit sind. Dabei ist die Dunkelziffer offenbar extrem hoch.

Erst kürzlich hatten führende Virologen wie Christian Drosten und Klaus Stöhr eine Durchseuchung in den kommenden Wochen und Monaten und dann eine natürliche Immunisierung der Bevölkerung prognostiziert.