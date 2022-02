Homeoffice-Pflicht endet: Wann Sie wieder ins Büro müssen

Homeoffice ist in Corona-Zeiten für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil ihrer Arbeitswelt.

Corona-Gipfelbeschlüsse

Die beschlossenen Corona-Lockerungen bringen auch das Ende der Homeoffice-Pflicht in Deutschland mit sich: Was sich wann ändern soll.

Frankfurt/Berlin – Bund und Länder haben am Mittwoch auf dem Corona-Gipfel weitreichende Lockerungen beschlossen. In einem Drei-Stufenplan sollen zahlreiche Maßnahmen in Deutschland entfallen, beispielsweise die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte oder die 2G-Regelung im Einzelhandel.

Teil der dritten Stufe des Lockerungsplans ist unter anderem, dass die Homeoffice-Pflicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entfällt. Stichtag ist der 20. März, der in Deutschland bereits als „Freedom Day“ gehandelt wird. Ab diesem Tag sollen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber laut Gipfelbeschluss nicht mehr verpflichtet sein, ihre Angestellten das Arbeiten von Zuhause aus zu ermöglichen.

Corona-Gipfel: Homeoffice-Pflicht endet

Im Beschlusspapier des Corona-Gipfels heißt es dazu, dass die Umsetzung dessen wohl Ende März vollzogen wird. Bedingung dafür ist allerdings, dass es die pandemische Lage zulässt.

Homeoffice in der Corona-Pandemie Im pandemie-bedingten Homeoffice mussten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zügig einen Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden einrichten. Etwaige Anschaffungen lassen sich dabei steuerlich absetzen.

Das bedeutet im Umkehrschluss jedoch nicht zwangsläufig, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zukünftig nicht Homeoffice als Arbeitsmodell erlauben dürfen. Zahlreiche Unternehmen planen dies als Teil einer neuen Arbeitswelt einzuführen. (tu/dpa)