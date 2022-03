Corona-Fallzahlen vom Montag: Inzidenz steigt weiter an

Pandemie

Das RKI veröffentlicht täglich die Daten zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland. Wie entwickeln sich Inzidenz und Neuinfektionen aktuell?

Berlin - Auch am fünften Tag in Folge hat das Robert Koch-Institut (RKI) einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz zu vermelden. Das Institut gab den Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montag (07.03.2022) mit 1259,2 an. Zum Vergleich: Am gestrigen Sonntag betrug der Wert 1231,1. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1238,2.

Corona-Fallzahlen für Deutschland im Wochenüberblick

Tag Neuinfektionen | Todesfälle | Inzidenz Montag (07.03.2022) 78.428 | 24 | 1259,2 Sonntag (06.03.2022) 116.889 | 51 | 1231,1 Samstag (05.03.2022) 192.210 | 255 | 1220,8 Freitag (04.03.2022) 217.593 | 291 | 1196,4 Donnerstag (03.03.2022) 210.673 | 267 | 1174,1 Mittwoch (02.03.2022) 186.406 | 301 | 1171,9 Dienstag (01.03.2022) 122.111 | 235 | 1213,0 Montag (28.02.2022) 62.349 | 24 | 1238,2

