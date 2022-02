RKI meldet mehr als 125.000 Neuinfektionen

Corona-Fallzahlen

Erneut vermeldet das RKI Ansteckungen mit dem Coronavirus im sechsstelligen Bereich. Doch die Fallzahlen steigen erstmals seit Tagen nicht – ein Überblick.

Frankfurt/Berlin – Das Robert Koch-Institut hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für Deutschland veröffentlicht. Laut Institutsdaten von Sonntagnacht (13.02.2022) meldeten die Gesundheitsämter dem RKI insgesamt 125.160 Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2, deutlich weniger als beispielsweise am Samstag.

Erstmals nach mehreren Tagen erreichte der 7-Tage-Inzidenzwert keinen neuen Höchststand. Dieser lautete am Sonntagmorgen 1466,5. Einen Tag zuvor lag der vielbeachtete Wert bei 1474,3, am Freitag bei 1472,2. 58 neue Todesfälle, die im Kontext von Corona-Infektionen und Covid-19-Erkrankungen stehen, wurden zudem verzeichnet. In der Summe starben somit in Deutschland seit Beginn der Pandemie 119.935 Menschen.

Corona in Deutschland (13.02.2022): RKI meldet aktuelle Fallzahlen

Die Corona-Hotspots liegen deutschlandweit verteilt, wobei Bayern als Bundesland weiterhin hervorsticht:

Corona-Inzidenz im Landkreis Eichstätt (Bayern): 3773,4

Corona-Inzidenz im Landkreis Barnim (Brandenburg): 2844,0

Corona-Inzidenz im Landkreis Straubing Regen (Bayern): 2686,1

Corona-Inzidenz im Landkreis Regen (Bayern): 2681,3

Corona-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm (Bayern): 2594,2

Corona in Deutschland: Entwicklung der Fallzahlen und Inzidenz im Wochenüberblick

Tag Neuinfektionen | Todesfälle | Inzidenz Sonntag (13.02.2022) 125.160 | 58 | 1466,5 Samstag (12.02.2022) 209.789 | 198 | 1474,3 Freitag (11.02.2022) 240.172 | 226 | 1472,2 Donnerstag (10.02.2022) 247.862 | 238 | 1465,4 Mittwoch (09.02.2022) 234.250 | 272 | 1450,8 Dienstag (08.02.2022) 169.571 | 177 | 1441,0 Montag (07.02.2022) 95.267 | 49 | 1426,0 Sonntag (06.02.2022) 133.173 | 41 | 1400,8 Samstag (05.02.2022) 217.815 | 172 | 1388,0 Quelle: Robert Koch-Institut / RKI

