311 Kreise mit Corona-Inzidenz über 1000: Das sind die Hotspots in Deutschland

Daten zur Pandemie

Das RKI meldet die aktuellen Fallzahlen und Inzidenzwerte – eine Übersicht.

+++ 10.00 Uhr: Der Corona-Inzidenzwert für Deutschland hat am Montagmorgen (07.02.2022) abermals einen neuen Höchststand erreicht. Laut Daten des Robert Koch-Instituts lag dieser bei 1426,0. Die Liste der Corona-Hotspots wird dabei immer länger. Mittlerweile liegen die Werte von 311 Stadt- und Landkreisen in Deutschland im vierstelligen Bereich, 36 davon über 2000. Spitzenreiter ist der Landkreis Fürstenfeldbruck aus Bayern mit 4083,8.

Die Top 10-Hotspots im kompakten Überblick:

Corona-Inzidenz im Landkreis Fürstenfeldbruck: 4083,8

Corona-Inzidenz im Stadtkreis Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf: 3593,0

Corona-Inzidenz im Landkreis Hochsauerlandkreis: 2637,9

Corona-Inzidenz im Stadtkreis Ingolstadt: 2547,6

Corona-Inzidenz im Stadtkreis Offenbach: 2445,5

Corona-Inzidenz im Stadtkreis Frankfurt am Main: 2435,8

Corona-Inzidenz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: 2414,8

Corona-Inzidenz im Landkreis Dachau: 2413,0

Corona-Inzidenz im Stadtkreis München: 2392,6

Corona-Inzidenz im Landkreis Düren: 2370,8

+ Das RKI hat die aktuellen Corona-Fallzahlen veröffentlicht. (Screenshot) © Robert Koch-Institut

Tag Neuinfektionen | Todesfälle | Inzidenz Montag (07.02.2022) 95.267 | 49 | 1426,0 Sonntag (06.02.2022) 133.173 | 172 | 1400,8 Samstag (05.02.2022) 217.815 | 172 | 1388,0 Freitag (04.02.2022) 248.838 | 170 | 1349,5 Donnerstag (03.02.2022) 236.120 | 164 | 1283,2 Mittwoch (02.02.2022) 208.498 | 196 | 1227,5 Dienstag (01.02.2022) 162.613 | 188 | 1206,2 Montag (31.01.2022) 78.318 | 61 | 1176,8

Erstmeldung vom Montag, 07.02.2022, 06.30 Uhr: Berlin/Frankfurt – Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat einen weiteren Höchstwert erreicht. Sie lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Montagmorgen (07.02.2022) bundesweit bei 1426,0. Die Inzidenz beziffert die Zahl der neuen Ansteckungen pro 100.000 Personen im Zeitraum von sieben Tagen.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1400,8 gelegen. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, lag die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Montagmorgen bei 95.267 – nach 133.173 am Sonntag (06.02.2022) und 78.318 am Montag vergangener Woche (31.01.2022). Wie das RKI weiter mitteilte, wurden am Montag (07.02.2022) zudem 49 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet.

Corona-Fallzahlen – Inzidenz steigt weiter

Seit Pandemie-Beginn verzeichneten die Gesundheitsämter nach Angaben des RKI insgesamt 11.117.857 Infektionsfälle. Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Toten in Deutschland liegt nun bei 118.766. Die Zahl der von einer Corona-Erkrankung genesenen Menschen in Deutschland beziffert das RKI auf rund 8.142.100.

Corona-Fallzahlen für Deutschland: RKI verzeichnet 49 Todesfälle

Als entscheidenden Maßstab für eine Verschärfung oder Lockerung der Corona-Maßnahmen hatten Bund und Länder im November die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz festgelegt. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen. Laut dem aktuellsten RKI-Bericht lag die Hospitalisierungs-Inzidenz am Freitag (04.02.2022) bundesweit bei 5,45.

