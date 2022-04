RKI meldet mehr als 87.000 Neuinfektionen

Von: Tobias Utz

Täglich vermeldet das RKI die Fallzahlen. Der Trend ist derzeit eindeutig: ein Überblick der Daten.

Berlin/Frankfurt – Das Robert Koch-Institut hat die aktuellen Corona-Fallzahlen bekannt gegeben. Demnach meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI innerhalb von 24 Stunden 87.298 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2.

Den Inzidenzwert gab das Institut mit 717,4 an. Am Vortag hatte dieser noch bei 758,5 gelegen. Ein weiterer Vergleich: Am vergangenen Samstag (23.04.2022) hatte das RKI einen Inzidenzwert von 821,7 angegeben. Nach einem zwischenzeitlichen Hoch ist somit in den vergangenen Tag ein rückläufiger Trend feststellbar.

Corona in Deutschland (30.04.2022): RKI meldet Neuinfektionen, Inzidenz und Todesfälle

Aus den Daten, welche dem Covid-19-Dashboard entstammen, geht zudem hervor, dass es 159 neue Todesfälle, die im Zusammenhang mit Corona-Infektionen beziehungsweise Covid-19-Erkrankungen, standen, gab.

Das RKI hat die aktuellen Corona-Fallzahlen veröffentlicht. (Symbolfoto) © Rene Traut/Imago Images

Corona-Fallzahlen in Deutschland –Die aktuelle Entwicklung im Überblick

Tag Neuinfektionen | Todesfälle | Inzidenz Samstag (30.04.2022) 87.298 | 159 | 714,4 Freitag (29.04.2022) 101.610 | 214 | 758,5 Donnerstag (28.04.2022) 130.104 | 246 | 826,0 Mittwoch (27.04.2022) 141.661 | 343 | 887,6 Dienstag (26.04.2022) 136.798 | 304 | 909,1 Montag (25.04.2022) 20.084 | 6 | 790,8 Sonntag (24.04.2022) 39.179 | 24 | 807,0 Samstag (23.04.2022) 135.079 | 234 | 821,7 Freitag (22.04.2022) 161.718 | 289 | 733,4 Donnerstag (21.04.2022) 186.325 | 324 | 720,6 Quelle: Dashboard Robert Koch-Institut/RKI

Die Corona-Hotspots liegen laut RKI-Daten vor allem in Niedersachsen:

Kreis Corona-Inzidenzwert Landkreis Cloppenburg (Niedersachsen) 2810,6 Landkreis Wittmund (Niedersachsen) 2007,5 Landkreis Ammerland (Niedersachsen) 1696,9 Landkreis Nienburg/Weser (Niedersachsen) 1602,2 Landkreis Hersfeld-Rotenburg (Bayern) 1512,8 Quelle: Dashboard Robert Koch-Institut/RKI

(tu)