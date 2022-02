RKI meldet mehr als 200.000 Corona-Neuinfektionen

Fallzahlen und Inzidenz

Von Tobias Utz schließen

Deutschland steckt weiterhin mitten in der Omikron-Welle. Erneut vermeldet das RKI sechsstellige Corona-Neuinfektionen. Ein Überblick.

Frankfurt/Berlin – Das Robert Koch-Institut hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für Deutschland veröffentlicht. Laut Daten des RKI von Freitagnacht (12.02.2022) gab es 209.789 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2. Den 7-Tage-Inzidenzwert gab das Institut mit 1474,3 an.

Dieser Wert erreichte somit abermals eine neuen Höchststand. Am Freitag hatte das RKI noch einen Wert von 1472,2 vermeldet. 198 neue Todesfälle, die im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 und Infektionen mit dem Coronavirus stehen, kamen in der Statistik hinzu. In der Summe starben in Deutschland seit Beginn der Pandemie 119.877 Menschen.

Corona in Deutschland: Entwicklung der Fallzahlen und Inzidenz im Wochenüberblick

Tag Neuinfektionen | Todesfälle | Inzidenz Samstag (12.02.2022) 209.789 | 198 | 1474,3 Freitag (11.02.2022) 240.172 | 226 | 1472,2 Donnerstag (10.02.2022) 247.862 | 238 | 1465,4 Mittwoch (09.02.2022) 234.250 | 272 | 1450,8 Dienstag (08.02.2022) 169.571 | 177 | 1441,0 Montag (07.02.2022) 95.267 | 49 | 1426,0 Sonntag (06.02.2022) 133.173 | 41 | 1400,8 Samstag (05.02.2022) 217.815 | 172 | 1388,0 Quelle: Robert Koch-Institut / RKI

+ Das RKI hat erneut mehr als 200.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland vermeldet. © Rene Traut/Imago Images

Die Corona-Hotspots liegen deutschlandweit verteilt, wobei Bayern als Bundesland hervorsticht:

Corona-Inzidenz im Landkreis Eichstätt (Bayern): 3853,0

Corona-Inzidenz im Landkreis Barnim (Brandenburg): 2773,0

Corona-Inzidenz im Landkreis Offenbach (Hessen): 2637,8

Corona-Inzidenz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (Bayern): 2586,7

Corona-Inzidenz im Landkreis Regen (Bayern): 2584,3

Trotz hoher Fallzahlen fordert Virologe Hendrik Streeck Corona-Lockerungen: Die Politik soll „keinen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften mehr machen“. (tu)

Rubriklistenbild: © Rene Traut via www.imago-images.de