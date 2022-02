Corona-Fallzahlen: Inzidenz fällt weiter – auch Neuinfektionen unter dem Stand der Vorwoche

Pandemie

Das RKI meldet täglich die aktuellen Zahlen zur Corona-Lage in Deutschland. Die Entwicklung der Daten zu Neuinfektionen, Todesfällen und Inzidenz.

Berlin/Frankfurt – Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken – mittlerweile bereits am sechsten Tage hintereinander. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am heutigen Freitag (18.02.2022) mit 1371,7 an. Inzwischen gehen Fachleute davon aus, dass die Omikronwelle tatsächlich bricht.

Corona in Deutschland: Entwicklung der Fallzahlen im Wochenüberblick

Tag Neuinfektionen | Todesfälle | Inzidenz Freitag (18.02.2022) 220.048 | 264 | 1371,7 Donnerstag (17.02.2022) 235.626 | 261 | 1385,1 Mittwoch (16.02.2022) 219.972 | 247 | 1401,0 Dienstag (15.02.2022) 159.217 | 243 | 1437,5 Montag (14.02.2022) 76.465 | 42 | 1459,8 Sonntag (13.02.2022) 125.160 | 58 | 1466,5 Samstag (12.02.2022) 209.789 | 198 | 1474,3 Freitag (11.02.2022) 240.172 | 226 | 1472,2 Quelle: Robert Koch-Institut / RKI

Gestern, am Donnerstag (17.02.2022), lag die Sieben-Tage-Inzidenz für Deutschland bei 1385. Am Freitag der Vorwoche betrug der Wert 1472,2.

Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, lag die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Freitagmorgen bei 220.048 - nach 235.626 am Donnerstag und 240.172 am Freitag vergangener Woche. Wie das RKI weiter mitteilte, wurden am Freitag zudem 264 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet.



Corona-Fallzahlen: RKI meldet mehr als 13 Millionen Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie

Seit Pandemie-Beginn verzeichneten die Gesundheitsämter nach Angaben des RKI insgesamt 13.255.989 Infektionsfälle. Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Toten in Deutschland liegt nun bei 120.992. Die Zahl der von einer Corona-Erkrankung genesenen Menschen in Deutschland beziffert das RKI auf rund 9.484.400.



Als entscheidenden Maßstab für eine Verschärfung oder Lockerung der Corona-Maßnahmen hatten Bund und Länder im November die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz festgelegt. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen. Laut dem aktuellsten RKI-Bericht lag die Hospitalisierungs-Inzidenz am Donnerstag bundesweit bei 5,97. Vor einer Woche betrug sie noch 6,23.



Corona-Fallzahlen in Deutschland: Fachleute gehen von höheren Werten aus

Trotz der positiven Entwicklung haben die Zahlen nur begrenzte Aussagekraft. Experten und Expertinnen gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind demnach vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen - die Infektion fließt damit nicht in die offizielle Statistik ein. (skr mit afp)

