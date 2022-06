Immer mehr Corona-Fälle in Portugal: Omikron-Subvariante auf dem Vormarsch

Von: Ares Abasi

In Portugal steigen die Corona-Fallzahlen, die Omikron-Subvariante BA.5 ist dort dominant. Die Entwicklung könnte den Tourismussektor bedrohen.

Lissabon – Eine Omikron-Subvariante hat in Portugal zu einem sprunghaften Anstieg der Corona-Fälle geführt, das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Portugal hat nun die zweithöchste Infektionsrate der Welt, was möglicherweise auch die Erholung des Tourismussektors bedroht – obwohl mehr als 90 Prozent der portugiesischen Bevölkerung vollständig geimpft ist.

In Portugal wurden in den letzten sieben Tagen durchschnittlich 2447 neue Fälle pro eine Million Einwohner registriert. Zum Vergleich: Im benachbarten Spanien waren es 449 und in Großbritannien 70, wie das Portal Our World In Data berichtet. Der gleitende Durchschnitt ist in den letzten Tagen leicht gesunken und liegt bei etwas mehr als einem Drittel des Omikron-Höchststandes vom 31. Januar. Portugal hat weltweit die fünfthöchste Todesrate durch Covid-19 und die Zahl der Krankenhausaufenthalte nimmt zu, liegt aber immer noch weit unter früheren Höchstständen.

Corona-Fälle in Portugal: Omikron-Subvariante BA.5 ist vorherrschend

Mehrere von Reuters kontaktierte Tourismusunternehmen äußerten Befürchtungen über den Anstieg, sagten jedoch, dass sie bisher keine Stornierungen zu verzeichnen hatten. Die Zahl der ausländischen Touristen war im April fast so hoch wie vor der Pandemie. Das Institut für öffentliche Gesundheit Ricardo Jorge erklärte am Dienstag (31. Mai) in einem Bericht, dass die Omikron-Subvariante BA.5 fast 90 Prozent der neuen Covid-19-Infektionen ausmache. Die Subvariante BA.4 wurde ebenfalls in Portugal nachgewiesen. Beide waren für die fünfte Corona-Welle in Südafrika im vergangenen Monat verantwortlich, wobei die Wissenschaftler erklärten, dass sie in der Lage waren, Antikörpern aus früheren Infektionen auszuweichen.

In dem beliebten Urlaubsland Portugal steigen die Corona-Zahlen wegen der Ausbreitung der ansteckenderen Omikron-Subvariante BA.5 wieder an. © Paulo Mumia/dpa

„Portugal ist wahrscheinlich das europäische Land mit der höchsten Prävalenz dieser Untervariante, was zum Teil die hohe Zahl der Fälle erklärt“, sagte Gesundheitsministerin Marta Temido dem Fernsehsender RTP. Die portugiesische Regierung hatte im April die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben, darunter auch die Maskenpflicht in den meisten öffentlichen Innenräumen und hatte erklärt, dass keine Pläne zur Wiedereinführung von Maßnahmen bestehen. Temido sagte, das Tragen von Masken werde weiterhin

empfohlen und die Behörden würden die Auffrischungsimpfung für die am stärksten gefährdeten Personen fortsetzen.

Deutschland bereitet sich derweil auf den nächsten Corona-Herbst vor und möchte an Impfungen und Tests festhalten. (Ares Abasi)