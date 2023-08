Besorgniserregendes Spektakel: Plötzlich taucht ein Eisberg so groß wie London an der Küste auf

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Vor Neufundland wurde ein riesiger Eisberg aufgenommen, der vor der Küste treibt. Die „Eisberg-Allee“ zwischen Grönland und Kanada ist dafür bekannt.

Neufundland — Ein riesiger Eisberg kommt in den sozialen Netzwerken immer wieder zum Vorschein. Er soll etwa so groß sein wie London und wurde im Juli vor der kanadischen Insel Neufundland aufgenommen. Ein Video, das als Erstes auf TikTok gepostet wurde, zeigt, wie der riesige Berg an der Küste vorbeizieht. Die User im Netz fühlen sich durch die Aufnahme teilweise an den großen Eisberg der Serie „Game of Thrones“ erinnert. Dabei sind solche Eisberge in Neufundland keine Seltenheit.

Ein riesiger Eisberg trieb im Juli vor der kanadischen Insel Neufundland. © Sreenshot TikTok/emoinuoinam

Riesiger Eisberg treibt vor Neufundland — So groß wie London

Über sechs Millionen Mal wurde der Videoclip auf TikTok aufgerufen. Auch Twitter scheint voll von den Aufnahmen des großen Eisbergs zu sein. Entstanden sind die Bilder in dem kleinen Ort Conche, wie der Filmer des Videos in einem weiteren Post auf Instagram verrät. In den Kommentaren sind die User von dem Eisberg fasziniert. Einige fühlen sich an den Satz „Winter is coming“ (deutsch: „Der Winter naht“) erinnert, der auf die Serie Game of Thrones referiert. Darin spielte der Eisberg eine große Rolle.

Bei den Eisbergen rund um Neufundland handelt es sich um abgebrochenen Teile von grönländischen Gletschern, wie National Geographic informiert. Die Eisberge treiben in der sogenannten „Eisberg-Allee“ entlang. Diese zieht sich von Grönland über die Ostküste Kanadas bis weiter in den Atlantik hinein. Die Eisberge kommen dabei an Neufundland und Labrador vorbei. Die Region ist für das „Eisbergbeobachten“ bekannt. Von Mai bis Juli können Touristen und Einheimische das Spektakel der treibenden Eisberge beobachten.

Eisberge vor Neufundland: Grönland-Gletscher schmelzen viermal schneller

Die Eisberge faszinieren zwar viele Menschen, doch gleichzeitig machen sich viele Wissenschaftler Sorgen um die Geschwindigkeit, in der die Eisberge schmelzen. National Geographic verweist auf eine Studie der US-amerikanischen „Proceedings of the National Academy of Sciences“, in der herausgefunden wurde, dass die Gletscher in Grönland viermal schneller schmelzen als bisher angenommen.

Schmelzen die Eisberge und Gletscher, so erhöht sich der Meeresspiegel. Sollte der sogenannte der „Weltuntergangs-Gletscher“ schmelzen, könnten die Pegel der Meere sogar um etwa 65 Zentimeter ansteigen. (vk)