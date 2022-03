Neue Demütigung?

Kaum ist Charlène wieder in Monaco, steht schon ein neues Drama parat. Alberts Ex-Geliebte Nicole Coste gratulierte ihm mit sehr persönlichen Worten zum Geburtstag. Womöglich zu persönlich?

Monaco – Zur großen Freude der Monegassen konnte Fürstin Charlène (44) endlich wieder ins Fürstentum zurückkehren. Zwar wird sie in den kommenden Wochen auch noch weiterhin Ruhe und Erholung benötigen, wenigstens hat sie ihre Familie aber wieder um sich. Ausgerechnet Nicole Coste (50), die Mutter von Fürst Alberts unehelichem Sohn Alexandre (18), stört jetzt aber erneut die Idylle*.

Charlène von Monaco: Wie reagiert sie auf die privaten Glückwünsche von Alberts Ex?

Lange hatte man in Monaco auf die Heimkehr von Charlène* warten müssen – pünktlich zu Fürst Alberts* 64. Geburtstag am 14. März war es schließlich so weit. Die 44-Jährige konnte ihren Ehemann und ihre siebenjährigen Zwillinge Jacques* und Gabriella endlich wieder in heimischer Umgebung in die Arme schließen. In den kommenden Wochen wolle sich die Fürstin vollständig erholen, dann werde sie schrittweise wieder offizielle Aufgaben übernehmen, hieß es seitens des Palastes.

Das Familienglück sollte somit eigentlich wieder perfekt sein. Wäre da nicht Alberts Ex-Geliebte Nicole Coste. Schon in der Vergangenheit konnte sich die 50-Jährige bitterböse Spitzen in Richtung Charlène nicht verkneifen. Jetzt legte sie erneut nach. Mit einem sehr persönlichen Instagram-Posting gratulierte sie dem Vater ihres Sohnes Alexandre zum Geburtstag. Eindeutig zu persönlich, wenn es nach den Fans von Charlène geht.

Charlène von Monaco: Nicole Coste gratuliert mit „Familienfoto“

Auf ihrem privaten Instagram-Kanal, dessen Inhalte nur ihre Follower sehen können, veröffentlichte Coste ein „Familienfoto“ von sich, Albert und ihrem gemeinsamen Sohn. Dazu schrieb sie: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Albert. Die Welt wird dich als den Treuen, den Würdevollen, den KÖNIG anerkennen“. Ein einfaches „Happy Birthday“ hat wohl nicht gereicht.

Wie Charlène* auf die hochtrabenden Worte reagiert haben könnte, darüber lässt sich nur spekulieren. Die Fürstin selbst hatte es bevorzugt, ihre Glückwünsche an ihren Ehemann aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Gänzlich kaltgelassen hat sie das Posting der Ex-Geliebten sicherlich kaum. Palast-Insider sprechen gar von einer schlimmen Demütigung für die 44-Jährige.

Nicole Coste war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, als sie am Feiertag der Heiligen Dévote einen Gottesdienst in Monaco besuchte, an dem auch die Fürstenfamilie teilnahm. Charlène befand sich zu dieser Zeit noch zur Behandlung im Ausland. Zuvor hatte Alberts Ex bereits herausposaunt, die gesundheitlichen Probleme der Fürstin seien „Karma" und sie selbst genieße ohnehin höheres Ansehen bei den Monegassen.

