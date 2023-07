Aktion: „Wir brechen das Gesetz!“ – „Letzte Generation“ protestiert bundesweit in 26 Städten

Von: Moritz Bletzinger, Bjarne Kommnick

Die „Letzte Generationen“ will Deutschland am Freitag lahmlegen. Die Gruppe kündigt 36 Sitzblockaden in 26 Städten an. Verkleidet als Wissing, Habeck und Scholz.

Update vom 14. Juli, 9.36 Uhr: In München blockiert die „Letzte Generation“ den Stachus. Laut Polizei hat die Protestaktion um 7.45 Uhr begonnen und ist immer noch im Gange. Der Stachus ist einer der Hauptverkehrspunkte in der bayerischen Landeshauptstadt, die Stau-Lage ist extrem. Wie tz.de vor Ort erfuhr, sind Einsatzkräfte aktuell damit beschäftigt, Aktivistinnen und Aktivisten von der Fahrbahn zu entfernen.

Aktion: „Wir brechen das Gesetz!“ – „Letzte Generation“ blockiert heute in 26 Städten

Update vom 14. Juli, 8.19 Uhr: Jetzt teilt die „Letzte Generation“ mit, was sie heute vorhat. Die Klimagruppe hatte bereits gestern bundesweiten Protest angekündigt. Heute stellt sie klar: Es wird 36 Sitzblockaden in 26 Städten geben. Darunter Berlin, Braunschweig, Dresden, Freiburg, Leipzig, München, Nürnberg, Potsdam und Ulm. Dort wird schon im Moment protestiert. Wie echo24.de berichtet, ist auch Stuttgart von den Protestaktionen betroffen.

Verkleidet als Olaf Scholz, Volker Wissing und Robert Habeck auf der Straße: Die „Letzte Generation“ wirft der Bundesregierung Gesetzesbruch vor. © Letzte Generation

Im ganzen Land tragen Protestierende Banner mit der Aufschrift „Wir brechen das Gesetz!“ und tragen Masken von Regierungspolitikern und Regierungspolitikerinnen, teilt die „Letzte Generation“ in einer Pressemeldung mit. Die Gruppe wirft der Bundesregierung vor, sich nicht an das Klimaschutzgesetz zu halten.

„Wir stellen mit unserer friedlichen Sitzblockade heute die Frage: Über was sollten wir uns empören?“, sagt Sprecherin Silvie Klesz (57): „Über eine Regierung, die ihre eigenen Gesetze bricht oder über friedlichen Protest von Bürgerinnen und Bürgern, die diesen Gesetzesbruch nicht einfach so hinnehmen?“

Konkret moniert die „Letzte Generation“, das Verkehrsministerium hätte bis zum 17. Juli 2023 ein Klimaschutzprogramm vorlegen müssen, da es die CO2 Reduktionsziele aus dem Klimaschutzgesetz deutlich verfehlt habe. Vizekanzler Habeck helfe mit einer geplanten Gesetzesänderung, „dass der Rechtsbruch von Minister Wissing vertuscht wird“, so die Gruppe.

„Letzte Generation“ kündigt bundesweite Aktionen am Freitag mit „besonderem Protestbild“ an

Erstmeldung vom 13. Juli, 19.56 Uhr: Berlin – Die „Letzte Generation“ hat für Freitag bundesweit Aktionen angekündigt, wie ein Sprecher der Klimaschutzgruppe am Donnerstag gegenüber fr.de für IPPEN.MEDIA erklärte. „Am morgigen Freitag werden im ganzen Land Proteste gegen den Gesetzesbruch der Regierung stattfinden“, so ein Sprecher auf Nachfrage. Genauere Details über die geplanten Aktionen könnten jedoch noch nicht verraten werden. Dabei wolle die „Letzte Generation“, die auch deutsche Flughäfen blockiert hatte, jedoch auf ein „besonderes Protestbild“ setzen.

Die „Letzte Generation“ kündigt für Freitag bundesweit Aktionen „mit besonderem Protestbild“ an. © Kay Nietfeld/dpa

„Nichtanwendung eines Gesetzes nicht zu vereinbaren“: „Letzte Generation“ kündigt bundesweite Proteste an

Grund dafür sei der Paragraf 8 des Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG). Dieser sei laut dem Sprecher der „Letzten Generation“ die Grundlage dafür, dass das Bundesverkehrsministerium bis zum 17. Juli ein Klimasofortschutzprogramm vorgelegen müsse, „da es seine CO₂-Reduktionsziele erneut deutlich verfehlt hat“. Aus Sicht der Gruppe unternimmt die Bundesregierung nicht genug gegen den Klimawandel.

Bundesklimagesetz (KSG): § 8 Sofortprogramm bei Überschreitung der Jahresemissionsmengen Weisen die Emissionsdaten eine Überschreitung der zulässigen Jahresemissionsmenge für einen Sektor in einem Berichtsjahr aus, so legt das zuständige Bundesministerium der Bundesregierung innerhalb von drei Monaten nach der Vorlage der Bewertung der Emissionsdaten durch den Expertenrat für Klimafragen ein Sofortprogramm für den jeweiligen Sektor vor, das die Einhaltung der Jahresemissionsmengen des Sektors für die folgenden Jahre sicherstellt. Die Bundesregierung berät über die zu ergreifenden Maßnahmen im betroffenen Sektor oder in anderen Sektoren oder über sektorübergreifende Maßnahmen und beschließt diese schnellstmöglich. (Quelle: Bundesklimagesetz, gekürzt)

Der Sprecher der „Letzten Generation“, die immer wieder mit neuen Protestformen in Erscheinung tritt, erklärt: „Minister Wissing weigert sich jedoch. Kanzler Scholz hat Wissing darin bestärkt und so einen Minister öffentlich zum Gesetzesbruch aufgerufen“. Auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags würde laut Sprecher laut dem Sprecher darlegen, dass Scholz damit gegen das Rechtsstaatsprinzip verstoßen würde. „Die Nichtanwendung eines wirksamen Gesetzes durch die Regierung und Verwaltung ist in dem Rechtsstaatsprinzip nicht zu vereinbaren“.

Bundesklimagesetz: Bundesregierung sieht Bemühungen von Verkehrsministerium als erfüllt

Die Bundesregierung, die gerade erst eine neue China-Strategie präsentiert hatte, sieht das anders. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums erklärte, das Bundeskabinett habe im Juni die Weichen für eine Reform des Klimaschutzgesetzes gestellt und auch im Entwurf ein Klimaschutzprogramm vorgelegt. Darin seien weitreichende Maßnahmen für den Verkehrssektor vorgesehen. Die Bundesregierung sei der „gemeinsamen Auffassung“, dass das Verkehrsministerium der Verpflichtungen des Bundesklimagesetzes nachgekommen sei.