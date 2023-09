Sommer an der Costa Blanca: Trinkwasser schmeckt nicht so, wie es schmecken sollte

Von: Anne Thesing

Zu viel Tourismus fürs Trinkwasser? Im Sommer häufen sich an der Costa Blanca die Probleme. © Christin Peters

Im Sommer kommt es an der Costa Blanca immer mal wieder zu Problemen mit dem Trinkwasser. So auch in Teulada-Moraira, wo es Beschwerden über salzigen Geschmack gab. Doch das Rathaus gibt Entwarnung.

Teulada-Moraira - Seit einem Monat schmeckt das Trinkwasser, das aus manch einem Wasserhahn in Teulada oder Moraira fließt, nicht so, wie es schmecken sollte. „Das Wasser, das uns das Rathaus in diesem Sommer über das Unternehmen Hidraqua liefert, ist salzig“, brachte es die Oppositionspartei Compromís zu Beginn der letzten Augustwoche in einer Mitteilung in den Sozialen Netzwerken auf den Punkt. Der hohe Salzgehalt mache es praktisch unbrauchbar für den häuslichen Bedarf, die Menschen in der Doppelgemeinde an derCosta Blanca seien besorgt, in Internetforen hagele es Proteste, berichtet costanachrichten.com.

Dabei ist das Problem nicht neu. Auch in vergangenen Sommern hatte Teulada-Moraira mit Trinkwasser-Problemen zu kämpfen. Verantwortlich dafür seien, so Compromís, der Tourismus und ein marodes Versorgungsnetz. Wie die Zeitung „Levante“ berichtet, hatte das Wasserkonsortium von Teulada-Moraira und Benitachell schon Anfang Juni Kontakt zum Wasserversorgungsunternehmen Amsaja in Nachbarort der Costa Blanca, Jávea, aufgenommen, um aus dringendem Anlass Wasser aus dessen Entsalzungsanlage zu kaufen.

Doch ob altes Problem oder neues: Wie und ob das Trinkwasser aus dem Hahn kommt, betrifft jeden, weshalb Compromís sich auch deutlich und klar mit mehreren Fragen an Bürgermeister Raúl Llobell (PP) richtete, der dem Wasserkonsortium der Costa-Blanca-Gemeinden Teulada-Moraira und Benitachell vorsteht. Neben einer öffentlichen Erklärung, was es mit den Wasserproblemen auf sich habe, verlangte die Oppositionspartei, dass alle Gutachten zur Wasserqualität in diesem Sommer veröffentlicht werden, dass die Vereinbarung zwischen dem für Teulada zuständigen Wasserunternehmen Hidraqua und Amjasa in Jávea zum Wasserkauf öffentlich gemacht wird, dass ein Gutachten zum Verbleib der 4,29 Millionen Euro veröffentlicht wird, die Llobell 2021 bei der Verlängerung des Vertrags mit Hidraqua für Investitionen ankündigte, und dass der Vorstand des Wasserkonsortiums zusammentritt – ein Treffen, das seit Beginn der Legislatur noch nicht stattgefunden habe. „Die Bürger zahlen einen sehr hohen Preis für Wasser von sehr geringer Qualität“, sagte Compromís-Sprecherin Rosa Vila.

Teuladas Rathaus reagierte noch am gleichen Tag auf die Vorwürfe von Compromís. „Sie sehen schon, die PP-Regierung funktioniert und reagiert nach Facebook-Manier“, monierte Compromís nach dieser raschen offiziellen Mitteilung, in der die Trinkwasser-Problematik mit der „Sommer-Situation hydrischen Stresses in dieser Zone und der Dürre, die das ganze Land betrifft“, erklärt wurde. Tatsächlich, so das Rathaus, lägen die Werte der Mineralsalze (Chlorid und Natrium) im Trinkwasser der Gemeinde „punktuell“ etwas über den offiziellen Empfehlungen. Konzentrationen, die aber laut aktueller Gesetzgebung erlaubt seien. Die regelmäßig durchgeführten Trinkwasseranalysen bescheinigten dem Wasser, dass es für den Konsum geeignet sei, und im Moment werde es keine Versorgungseinschränkungen - in anderen Regionen Spaniens war das in diesem Sommer bereits der Fall - geben. Sollte das Wasser dann und wann salzig schmecken, sei das auf die besagten Mineralstoffe zurückzuführen. Dabei handele es sich aber um ein vorübergehendes Problem.