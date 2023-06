„Haben Panik davor, was noch bevorsteht“: Anwohner:innen in Mallorca-Orten sehen „Invasion von Menschen“

Von: Michelle Brey

Teilen

Die kleine Bucht Caló des Moro auf Mallorca entwickelte sich zum Instagram-Hotspot – zum Ärger der Anwohner. © Zoonar/Imago

Der Sommer ist da. Die Urlaubssaison ist in vollem Gange. Besonders Mallorca ist weiterhin sehr beliebt. Doch Einheimischen ist das teils ein Dorn im Auge.

München/Mallorca – Ballermann oder Strand-Urlaub? Die spanische Insel Mallorca bietet einige Möglichkeiten für den Sommer. Wunderschöne Sandstrände mit glasklaren Meerwasser sind für viele Menschen anziehender als die Party-Meile, für die ohnehin neue Regeln gelten. Von Entspannung pur kann aber auch in einigen abgelegeneren Orten auf der Insel kaum die Rede sein.

Der Tourist:innen-Ansturm ist – wie jedes Jahr – enorm. Insbesondere für viele Einheimischen ist das Ärgernis. Mit einem offenen Brief sorgen die Anwohner zweier Traumbuchten nun für Aufsehen, wie die Mallorca Zeitung berichtete.

Mallorca-Urlaub: Anwohner:innen in „Panik“ – an Traumbuchten sehen sie „Invasion von Menschen“

Ein Foto hier, ein Foto da. Die Social-Media-Plattform Instagram spielt im Leben vieler eine einschlägige Rolle. Sie posten Stories, Feed-Posts, Reels oder gehen für ihre „Community“ sogar live. Dabei muss der Content selbstverständlich eines sein: außergewöhnlich. Zu regelrechten Instagram-Orten haben sich die Buchten Cala s‘Almunia und Caló des Moro im Süden der Insel gemausert. Für einen Schnappschuss würden Instagram-Nutzer:innen oftmals sogar „stundenlang Schlange“ stehen.

Bereits an Ostern gab es einen Riesen-Ansturm auf die kleine Bucht. Schon in der Nebensaison platzte sie offenbar aus allen Nähten. Damals berichtete der Regionalsender IB3 über ein regelrechtes Parkchaos.

Den Anwohner:innen auf Mallorca ist der Andrang von Besuchern und Instagram-Usern einige Monate später offenbar zu bunt geworden. Wie die Mallorca Zeitung aus einem offenen Brief zitiert, beschweren sie sich über die „Invasion von Menschen und Fahrzeugen“. Noch habe die Hauptsaison auf der Insel in Spanien nicht einmal begonnen „und wir haben Panik davor, was uns noch bevorsteht“, heiße es weiter.

Traumhaft türkisblaues Wasser: Die Bucht Caló des Moro auf Mallorca zieht jedes Jahr massenhaft Touristen an. © Zoonar/Imago

Maßnahmen gegen Tourismus-Ansturm auf Mallorca-Buchten – Anwohner:innen verärgert

Unbekannt ist das Problem indes schon seit Jahren. Schon 2017 ergriff die Gemeinde auf den Tourist:innen-Andrang hin Maßnahmen. Die beiden Buchten seien für Autos abgesperrt worden, so die Zeitung. 2023 gelte das nicht mehr, weil der Ansturm sich einfach auf naheliegende andere Buchten verschoben hatte. Stattdessen seien für die beiden Buchten anderweitige Maßnahmen ergriffen worden:

Gelbe Linien: Sie weisen auf ein Parkverbot hin – anders als in Italien, wo andere Verkehrsregeln gelten.

Sie weisen auf ein Parkverbot hin – anders als in Italien, wo andere Verkehrsregeln gelten. Poller: Sie wurden an gefährlichen Stellen aufgestellt.

Sie wurden an gefährlichen Stellen aufgestellt. Ein Polizist/eine Polizistin pro Tag: Er oder sie kontrolliert den Zugang und kann diesen bei zu großen Menschenmassen absperren.

Eine große Wirkung würden die Maßnahmen allerdings nicht zeigen. Falsch geparkte Autos und zugeparkte Straßen machen den Anwohner:innen zu schaffen. Nicht zuletzt sorgt auch liegengebliebener Müll für Unmut. Ob die weiteren geplanten Maßnahmen eine Besserung bringen? Wie die Mallorca Zeitung informierte, sollen ab dem 15. Juni Parkwächter:innen sowie eine private Sicherheitsfirma ihren Beitrag leisten, um das Auto-Chaos bei den Buchten in den Griff zu kriegen.

In Italien greift man dahingegen oftmals ein wenig härter gegen den Massen-Tourismus durch. An beliebten Stränden gelten verschärfte Regeln. So müssen Tourist:innen nun etwa Eintrittsgebühren zahlen. (mbr)