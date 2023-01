Messerattacke erschüttert Brüssel: Ermittlungen dauern an - Mutmaßlicher Täter gefasst

Von: Lucas Maier

In Brüssel werden Menschen bei einer Attacke verletzt. Die Polizei fasst noch an Ort und Stelle den mutmaßlichen Täter.

Brüssel - Drei Verletzte, einer davon lebensgefährlich: Das ist das Resümee eines Messerangriffs, der am Montagabend (30. Januar) Brüssel (Belgien) erschütterte. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft laufen weiterhin auf Hochtouren, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) schreibt.

Bisher gäbe es keinerlei Anzeichen für einen Terrorakt, hieß es noch am Abend von einer Polizeisprecherin. Bisher wurden noch keine Einzelheiten zu einem möglichen Motiv des Täters mitgeteilt.

Attacke in Brüssel: Täter soll psychisch auffällig gewesen sein

Die Attacke ereignete sich zur Feierabendzeit in einer U-Bahnstation im Europaviertel, unweit des Sitzes der EU-Kommission. Berichten zufolge soll der mutmaßliche Täter noch in der U-Bahnstation festgenommen worden sein. Brüssels Bürgermeister Philippe Close sprach am Abend ebenfalls von einer schellen Festnahme.

Brüssel: Ein Messerangriff erschüttert das Europa-Viertel. © Marek Majewsky/dpa

Unbestätigten Angaben zufolge soll der Mann bereits vor der Aktion psychisch auffällig gewesen sein. EU-Ratspräsident Charles Michel dankte den Einsatzkräften und drückte den Opfern sein Mitgefühl aus. Die Ermittlungen dauern an. (Lucas Maier)