Britney Spears veröffentlicht Enthüllungsbuch: Nur Barack und Michelle Obama bekamen mehr Geld

Millionenschwerer Deal

Von Samira Müller

US-Sängerin Britney Spears will ein Enthüllungsbuch auf den Markt bringen. Dafür soll sie 15 Millionen US-Dollar kassieren.

Los Angeles – Britney Spears ist immer wieder in den Schlagzeilen. Viele Jahre stand die US-Sängerin unter der Vormundschaft ihres Vaters*, sie verlor das Sorgerecht für ihre Kinder und musste mehrmals in einer Psychiatrie behandelt werden. Jetzt will sie über ihr Leben und ihre Karriere in einem Enthüllungsbuch berichten. Laut US-Medienberichten soll die Popsängerin dafür 15 Millionen US-Dollar bekommen.

Der Verlag Simon & Schuster soll mit Britney Spears den millionenschweren Vertrag abgeschlossen haben, wie CNN berichtete. Zudem soll es zwischen mehreren Verlagen zu einem Konkurrenzkampf untereinander gekommen sein.

+ US-Sängerin Britney Spears erhält 15 Millionen Dollar Deal für ein Enthüllungsbuch. © Steve Marcus/dpa

Britney Spears soll 15 Millionen Dollar für Enthüllungsbuch bekommen: Streit mit Schwester Jamie Lynn

Grund für das Buch soll unter anderem auch ein Streit mit Schwester Jamie Lynn sein, berichtet die New York Post. Diese veröffentlichte bereits im Januar 2022 ihr eigenes Buch „Things I Should Have Said“ und erzählte ihre Sichtweise. In einem Instagram-Post kritisierte Spears ihre Schwester und das Timing. Spears wirft ihrer Schwester vor, die mediale Aufmerksamkeit durch das Ende der Vormundschaft* ausgenutzt zu haben.

Britney Spears Geburtstag 02.12.1981 Beruf Sängerin Familienstand verlobt

Mit 15 Millionen US-Dollar zählt der Deal für die Rechte an Spears‘ Buch zu einem der größten, die jemals in den USA abgeschlossen wurden. Für die Autobiografie „My Life“ erhielt Bill Clinton im Jahr 2004 ebenfalls 15 Millionen Dollar, berichtet The Guardian. Barack und Michelle Obama erhielten für die Rechte ihrer Bücher etwa 60 Millionen Dollar.

Wann genau das Buch von Britney Spears erscheinen soll, steht noch nicht fest. Die Sängerin will nebenbei auch an einem neuen Musikprojekt arbeiten, wie die New York Post berichtete. (Samira Müller)