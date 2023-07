Bali-Urlauberin will Airbnb-Haus buchen – und reserviert versehentlich ganzes Hotel

Von: Kai Hartwig

Wer Urlaub macht, muss diesen auch gut planen. Eine Britin hielt sich daran, doch die gebuchte Unterkunft brachte ihr nur Probleme ein.

München/Bali – Einen Urlaub am Strand macht vermutlich so gut wie jeder Mensch gern. Dabei scheint es so zu sein, dass immer mehr Urlauber inzwischen bevorzugt über Anbieter wie Airbnb auf die Suche nach einer Unterkunft gehen. Statt Hotelzimmer kann dann oft in einer Wohnung oder einem Haus gewohnt werden. Diese Idee hatte wohl auch eine Britin.

Junge Urlauberin will auf Bali Airbnb-Unterkunft buchen – und reserviert versehentlich ein ganzes Hotel

Die junge Frau plante einen Familienurlaub, dazu schickte sie ihren Großeltern eine kleine Liste möglicher Unterkünfte. Das Reiseziel: Die indonesische Insel Bali. Auf TikTok schilderte die Britin, dass ihre Oma „die teuerste Unterkunft“ der besagten Liste auswählte. Doch sie habe sich gedacht: „Was immer Großmutter möchte, soll sie auch bekommen.“ Also buchte die Britin das Angebot via Airbnb, auch weil das Preis-Leistungs-Verhältnis ihr gut erschien.

Etwa eine Woche vor Reiseantritt hatte die Frau über das Portal Kontakt mit der Unterkunft. Dort hatte sich einiges geändert. „Sie hatten das Management ausgetauscht, seitdem ich gebucht hatte“, gab die Britin an. Auch das Preislevel, die Inklusivleistungen und andere Dinge wurden demnach völlig verändert. Der Mitarbeiter des neuen Managements der Unterkunft fragte sie: „Wie hast Du diesen Preis bekommen?“ Offenbar befand er diesen als deutlich zu niedrig.

„Ich habe es einfach auf dem Portal gebucht, für sieben Gäste“, erwiderte die Britin. Der Mitarbeiter war offenbar völlig fassungslos. Und konnte sich die Konditionen nicht erklären. Kleinlaut erklärte er, was das Problem war: „Ich weiß nicht, was ich machen oder sagen soll. Und wie sie diesen Preis bekommen konnten. Aber wir haben hier viel mehr Personal, als sie glauben, die Unterkunft ist eigentlich ein ganzes Hotel.“

Britin erlebt Überraschung bei Bali-Urlaub: „Für eine Airbnb-Unterkunft wäre es eine verdammt große Villa“

Anschließend zeigt die TikTok-Userin in ihrem Video Bilder der Unterkunft auf Bali. Zu sehen sind ein Pool mit mehreren Sonnenliegen, ein großzügiger Essbereich. Ihren Angaben nach befanden sich in der ersten Etage noch diverse Zimmer mit Betten. Es dämmerte ihr offenbar so langsam, dass hier wohl eine Verwechslung vorlag.

Die junge Britin wollte eigentlich nur ungestört mit ihrer Familie einen Bali-Urlaub verbringen. In einer Unterkunft, die sie und ihre Verwandten ganz für sich allein haben. Stattdessen hatten sich auch andere Gäste in dem Hotel eingebucht, wie der Mitarbeiter erklärte. Ihr Urteil zu der Bali-Buchung stand schließlich fest: „Für eine Airbnb-Unterkunft wäre es eine verdammt große Villa. Als Hotel aber ist es verdammt klein.“ Offenbar deutlich zu klein für die gehobenen Ansprüche der Dame. Und so stornierte sie die Unterkunft kurzerhand.

Reaktionen auf Buchungsproblem von Bali-Urlauberin fallen unterschiedlich aus

Andere TikTok-User kommentierten das Video mit dem Titel „Wie ich versehentlich ein ganzes Hotel auf Bali gebucht habe“. Die Meinungen gingen dabei auseinander. Einer meinte, das Hotel hätte sich nicht beschweren dürfen: „Du hattest eine Vereinbarung.“ Eine Nutzerin befand: „Du hast nichts falsch gemacht. Eine Buchung sollte nicht auf dies Art geändert werden dürfen.“ Dagegen hieß es an anderer Stelle auch: „Probleme reicher Leute.“ Oder: „whoopsie... ahh, das Leben der Reichen.“

Zudem brachte die Britin mit ihrem starken Akzent auch einige TikTok-User zum Lachen. Gleich mehrere gaben an, sie hätten teilweise erst nach einer Weile verstanden, dass die junge Frau in englischer Sprache von ihrem Urlaubsproblem berichtet.

Derweil kippte ein Vater kürzlich im Griechenland-Urlaub beim Blick auf die Rechnung aus den Latschen. Einem anderen Familienvater droht nach dem Urlaub sogar Gefängnis, weil er ein Souvenir mit nach Hause bringen wollte.