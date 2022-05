Schüsse an Schule in Bremerhaven: Polizei nimmt Person fest

Von: Tobias Utz

In Bremerhaven kommt es zu einem großen Polizeieinsatz. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Bremerhaven schießt eine Person um sich. Die Polizei nennt erste Details.

+++ 11.20 Uhr: Mittlerweile wurde ein Hotline für Eltern eingerichtet. Die Polizei ist unter der Telefonnummer 0471/5902735 erreichbar.

+++ 11.10 Uhr: Die Polizei hat am Gymnasium in Bremerhaven eine Person festgenommen, wie es in einem Einsatzbericht der Beamten heißt. Auf Twitter warnt die Polizei Bremerhaven aktuell davor, den Bürgermeister-Martin-Donandt-Platz und die anliegenden Straßen zu betreten.

Schüsse an Schule in Bremerhaven

Erstmeldung vom Donnerstag, 19. Mai, 10.45 Uhr: Bremerhaven – An einem Gymnasium in Bremerhaven (Bremen) sind am Donnerstagmorgen (19. Mai) offenbar Schüsse gefallen. Dabei wurde laut Angaben eines Polizeisprechers eine Person schwer verletzt, wie das ZDF berichtet. Weitere Details nannten die Beamten zunächst nicht. Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort, unter anderem ist das SEK beteiligt.

