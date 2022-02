Erdrutsch in Brasilien: Dutzende Tote – „Fast eine Kriegssituation“

Rettungskräfte und Anwohner suchen nach Opfern in einem von Erdrutschen betroffenen Gebiet in Petropolis.

Heftige Regenfälle

Extremer Regen führt in einer Bergregion nahe Rio de Janeiro zu Erdrutschen und Überschwemmungen. Mehr als 100 Personen sterben.

Update vom Donnerstag, 17.02.2022, 09.30 Uhr: Nach Erdrutschen und Überschwemmungen in Folge von heftigem Regen ist die Zahl der Toten in der Bergregion von Rio de Janeiro erneut gestiegen. Mindestens 104 Menschen starben, wie das brasilianische Nachrichtenportal G1 am Mittwochabend berichtete. Auch acht Kinder waren demnach unter den Opfern. Die Zahl der Toten könne allerdings noch steigen, zitierte die Nachrichtenagentur Agência Brasil den Bürgermeister von Petrópolis, Rubens Bomtempo.

Die Zahl der Verschütteten war zunächst nicht bekannt, Feuerwehr und Bewohner suchten nach ihnen unter Trümmern und Schlamm. Insgesamt 24 Personen wurden lebend gerettet. Mindestens 80 Häuser wurden von einer Schlammlawine erfasst, mehr als 180 Bewohner von Risikogebieten wurden dem Zivilschutz zufolge in Schulen untergebracht, 372 Personen wurden obdachlos.

Schwere Unwetter in Brasilien: „Der schlimmste Regen in Petrópolis seit 1932“

Am Dienstag hatte es nach Angaben des Meteorologie-Senders Climatempo in sechs Stunden mehr geregnet, als für den gesamten Monat Februar erwartet worden war. „Es war der schlimmste Regen in Petrópolis seit 1932“, sagte Gouverneur Cláudio Castro laut der Mitteilung. Hänge rutschten ab, Autos wurden von den Wassermassen mitgerissen, Straßen waren blockiert. „Es ist fast eine Kriegssituation“, sagte Castro.

Bei den Bergungs- und Aufräumarbeiten waren Hunderte Feuerwehrleute und Polizisten im Einsatz. „Unsere Aufgabe ist es nun, das Leben in der Stadt wieder in Gang zu bringen“, sagte Gouverneur Castro. „Wir haben Teams und Maschinen mobilisiert und werden alles Nötige tun, um die Stadt wieder aufzubauen und den Schmerz der Familien der Opfer zu lindern.“ Sowohl staatliche als auch private Spendenaktionen liefen an. Am meisten wurden Wasser und Hygieneartikel benötigt.

Anwohner umarmen sich, während sie auf eine Meldung über vermisste Angehörige in einem von Erdrutschen betroffenen Gebiet in Petropolis warten.

Brasilien: Katastrophe nahe Rio de Janeiro fordert mindestens 78 Menschenleben

+++ 19.20 Uhr: Nach den verheerenden Erdrutschen und Überschwemmungen in Brasilien, haben die Behörden neue Details bekannt gegeben. Die Stadt Petrópolis nördlich von Rio de Janeiro, hat es am schlimmsten getroffen, wie afp berichtet. Helfer konnten laut den örtlichen Behörden mindestens 21 Personen lebend retten.

Bei dem Unglück kamen jedoch auch mindestens 78 Menschen ums Leben. Zuvor war die Rede von lediglich 55 Toten. Die Behörden in Brasilien rechnen damit, dass die Zahl der Opfer noch weiter steigen wird. Mindestens 300 Menschen kamen in Notunterkünften unter.

Brasilien: Erdrutsch nahe Rio de Janeiro tötet mindestens 55 Menschen

Update vom Mittwoch, 16.02.2022, 19.20 Uhr: In Brasilien sind bei Erdrutschen und Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen mindestens 55 Menschen ums Leben gekommen. Am schlimmsten betroffen war die malerische Stadt Petrópolis nördlich von Rio de Janeiro, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. 21 Menschen konnten nach Rettungsmaßnahmen lebend geborgen werden. Die Behörden befürchten jedoch weitere Tote. 300 Menschen kamen in Notunterkünften unter.

Bilder im Internet zeigten zerstörte Häuser, von den Fluten mitgerissene Autos und überschwemmte Geschäfte. Spezialteams mit Booten und Geländefahrzeugen suchten nach möglichen weiteren Opfern. Die Einsatzkräfte schaufelten Wege durch die Reste eingestürzter Häuser frei, von denen viele in den Slums an den Bergen gestanden hatten. 400 Soldaten wurden zur Unterstützung der Such- und Rettungsteams entsandt. Hilfsorganisationen riefen zu Spenden auf.



Brasilien: Erdrutsch nahe Rio de Janeiro tötet 34 Menschen

Erstmeldung vom Mittwoch, 16.02.2022, 09.34 Uhr: : Rio de Janeiro – Starke Regenfälle haben nahe der brasilianischen Stadt Petrópolis hinter Rio de Janeiro einen Erdrutsch ausgelöst. Die Zahl der Toten ist in der von deutschen Einwanderern geprägten Bergregion auf mindestens 34 gestiegen. Das berichten brasilianische Medien am Mittwoch. Die Leichen seien gefunden worden, nachdem der Pegel im überschwemmten Stadtzentrum von Petrópolis gesunken war.

„In Moskau habe ich von der Tragödie erfahren, die sich in Petrópolis ereignet hat“, schrieb der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro auf Twitter. Am Dienstag war Bolsonaro nach Russland gereist, um am Mittwoch den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen.

Unwetterkatastrophe in Brasilien: Erdrutsche fordern mindestens 34 Tote

Nach Feuerwehrangaben waren am Dienstag (15.02.2022) rund 180 Rettungskräfte in Petrópolis im Einsatz, um nach möglichen weiteren Opfern zu suchen. Die Stadtverwaltung rief den Notstand aus. An mehreren Stellen war die Stadt überschwemmt, Autos wurden mitgerissen. Der Gouverneur des Bundesstaates Rio de Janeiro, Claudio Castro, war zu einer Sitzung in Petrópolis in den Bergen hinter Rio erschienen, um die Maßnahmen der Landesregierung festzulegen, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Stadt ist aufgrund seiner Lage und des kühlen Klimas in den heißen Sommermonaten auf der Südhalbkugel auch bei den Einwohnern Rios als Urlaubsort sehr beliebt.

In den vergangenen Wochen forderten erst im benachbarten Bundesstaat Minas Gerais Erdrutsche und Überschwemmungen mindestens zehn Tote. Dort kam es zudem zu einer Tragödie, als eine Felswand auf ein Touristenboot auf dem Furnas-Stausee stürzte. Zehn Menschen kamen dabei ums Leben. Unklar war jedoch, ob auch der heftige Regen dazu beigetragen hatte, dass sich ein großer Teil des Felsen löste.

Zuvor hatte der Bundesstaat Bahia in Brasilien die schwersten Überschwemmungen seit mehr als 30 Jahren erlebt. Unwetterkatastrophen sind in Brasilien allerdings keine Seltenheit: Bei einer Unwetterkatastrophe im Bergland von Rio de Janeiro im Jahr 2011 waren mehr als 900 Menschen ums Leben gekommen. Sie galt als die schlimmste Unwetterkatastrophe in der Geschichte des Landes, von der unter anderem auch Petrópolis besonders betroffen war. (as mit dpa und KNA)