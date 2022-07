„Er kann alles tragen, er ist Brad Pitt“: Hollywood-Star löst Begeisterung in Berlin aus

Von: Kathrin Rosendorff

Brad Pitt stellt gerade seinen neuen Film „Bullet Train“ vor, zeigt sich dabei auf dem roten Teppich im Rock und posiert mit den TikTok-Stars „The Elevator Boys“.

Berlin – Als Brad Pitt den roten Teppich vorm Berliner Zoo-Palast betrat, gab es nur ein Gesprächsthema: „Oh mein Gott. Er trägt einen Rock! Er kann alles tragen! Er ist Brad Pitt!“ Sogar das US-amerikanische People Magazin und die GQ widmeten sich Pitts Outfit: brauner knielanger Rock, rosa Hemd und braunes Sakko. Der 58-jährige Hollywood-Star offenbarte so auch einen Blick auf seine zwei Tattoos am Bein: ein Totenkopf und etwas, das wie ein Nashorn aussieht.

Auffallend viele junge Frauen standen unweit der Absperrung und beugten sich so weit nach vorne, dass man fast schon einen Sturm auf den roten Teppich fürchten musste. Alles, um „Brad“ besser sehen zu können. Cindy (21) hat eine ganz klare Meinung: „Er ist einfach ein geiler Star. Er sieht auch in echt so gut aus wie in seinen Filmen.“ Ihre Freundin Bedya (19) sagte: „Man muss ihn einfach gesehen haben.“ Deswegen haben sie auch seit dem Nachmittag in der Hitze auf ihn gewartet. Sein Anblick ließ sie strahlen.

Brad Pitt stellt in Berlin seinen neuen Film „Bullet Train“ vor

Pitt hat am Dienstag (19. Juli) in Berlin seinen neuen Film „Bullet Train“ vorgestellt, der offiziell am 4. August in die Kinos kommt. In der Actionkomödie spielt er einen Auftragskiller mit dem Codenamen „Ladybug“, der bisher vom Pech verfolgt war. Die Geschichte spielt weitgehend in einem fahrenden Zug in Japan. Während einer neuen Mission trifft er auf eine Reihe anderer Auftragsmörder:innen, deren Geschichten miteinander verwoben sind. Das Drehbuch basiert auf dem gleichnamigen Roman

von Kotaro Isaka. Auch auf dem roten Teppich zeigte sich ein Großteil des Casts: die Darstellerinnen Joey King („Kissing Booth“) und die Deutsch-Amerikanerin Zazie Beetz („Joker“) sowie die Schauspieler Aaron Taylor-Johnson und Brian Tyree Henry.

Brad Pitt, Schauspieler, zeigt den Daumen nach oben, als er zur Deutschlandpremiere des Kinofilms „Bullet Train“ in den Zoopalast kommt. © Christoph Soeder/dpa

Lange waren große Filmpremieren wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Nun kehrte Pitt nach Deutschland zurück. Mittags gab er zunächst im Hotel Adlon mit seinen Schauspielkolleg:innen eine Pressekonferenz. Sie scherzten, wer wann sich welche Verletzungen beim Dreh zugezogen hatte. Mit Regisseur David Leitch habe er schon Ende der 1990er Jahre in „Fight Club“ zusammengearbeitet, so Pitt. Damals sei Leitch sein Stuntdouble gewesen und habe ihn trainiert.

Brad Pitt nimmt in Berlin ein Bad in der Menge - mit himmelblauer Maske. © Christoph Soeder/dpa

Brad Pitt posiert für Selfies mit den Fans

Am Abend auf dem roten Teppich signierte Pitt dann auch noch fleißig und posierte für Selfies mit den Fans. In diesen Momenten zog er eine himmelblaue Maske auf. Alle Gäste auf dem roten Teppich und die Reporter:innen mussten einen Coronatest vorweisen. Unter den Gästen waren auch die TikTok-Stars „The Elevator Boys“, die fast alle gebürtige Frankfurter sind. Vor kurzem sind sie nach Berlin zusammen in eine WG gezogen. In Berlin passiere eben alles. Erst kürzlich haben sie mit Heidi Klum ein Video in Los Angeles gedreht, jetzt war also ein Clip mit Brad Pitt an der Reihe: Im Hotel Adlon filmte er im Fahrstuhl noch schnell etwas mit ihnen zusammen. Die Jungs schwärmten danach, wie extrem nett Pitt sei.

Der Man von Welt trägt heute Rock – auch Brad Pitt, hier bei der Deutschlandpremiere des Kinofilms „Bullet Train“ in Berlin. © Christoph Soeder/dpa

Und ja, Pitt war zu wirklich zu allen sehr freundlich und höflich. Auch in Berlin sah er strahlend und frisch aus. Der mehrfache Oscar-Preisträger lächelte viel und war charmant amerikanisch. Er lief fleißig die aufgereihten Reporter:innen ab. Anders als manche seiner Kolleg:innen übersprang er niemanden. Nur wenn er redete, sagte er doch meist nicht wirklich etwas. Vielleicht, weil er zu viele rote Teppiche in den vergangenen Tagen hinter sich hatte?

Name William Bradley „Brad“ Pitt Geboren 18. Dezember 1963 Geburtsort Shawnee, Oklahoma, USA Neue Filme Bullet Train, Babylon, She Said Im Trend Auszeichnungen zweifacher Oscar-Preisträger 2016 und 2020

Brad Pitt von mehreren Generationen als Ikone gefeiert

So war er vor Berlin bereits auf Promo-Tour in Paris und flog auch noch am Abend mit seinem Privatjet weiter. Auf die Frage, welche Szenen denn am lustigsten gewesen seien, erwiderte Pitt: „Alle Szenen mit den Jungs.“ Hat er denn eigene Zugreise-Erfahrungen gemacht? „Ja, ich bin vor den Dreharbeiten, in Japan, genau die Strecke wie im Film gefahren.“ Wie war es?

„Lovely.“

Ach ja, und wie empfindet er es eigentlich, dass mehrere Generationen ihn als Ikone feiern? Da unterbrach er sein Hollywood-Lächeln für eine Sekunde und sagte: „Über so etwas denke ich nie nach. Ich freue mich aber, wenn meine Filme die Menschen berühren, sie eine Bedeutung für sie haben.“ Und das wirkte wirklich nicht gespielt. (Kathrin Rosendorff mit dpa)

