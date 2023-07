Bordeaux: Provonziell und weltläufig

Von: Ulrike Keding

Blick über die Dächer: Oben links ist „Grosse Cloche“ zu sehen, einst Rathaus und heute Wahrzeichen der Stadt. imago images © Imago Images

Noch vor 30 Jahren galt Bordeaux als düster und unheimlich. Heute steht die Stadt an der Garonne für eine gelungene Mischung aus historischer Kulisse und modernen Ideen.

Le train à grande vitesse, der TGV, gleitet mit 320 Stundenkilometern durch die endlose Weite Frankreichs. Vor den Fenstern des Zuges ziehen steingraue Dörfer, Sonnenblumenfelder und Kiefernwälder vorüber. Zwischen Frankfurt und Bordeaux liegen 1200 Kilometer, mit dem Auto dauert die Fahrt elf bis zwölf Stunden. Mit dem TGV ist die Wein-Metropole an der Garonne mit ihren historischen, sandsteinfarbenen Bürgerhäusern in knapp acht Stunden zu erreichen.

Nils Minkmar, deutsch-französischer Journalist und ausgewiesener Frankreichkenner, findet an Bordeaux „alles gut“, wie er sagt. „Ich mag diese Mischung aus Provinzialität und Weltläufigkeit.“ Minkmars Großeltern lebten in Bordeaux. In ihrem nahgelegenen Haus in Lacanau-Océan hat der Autor, der von der französischen Kultusministerin zum „Ritter der Künste und der Literatur“ geschlagen wurde, seinen ersten Roman geschrieben: „Montaignes Katze“. Er spielt zur blutigen Zeit der Reformation, einer unruhigen Zeit, wie Minkmar sagt: „Der Schlossherr Montaigne und die Menschen in den Dörfern waren in ihren Häusern nicht sicher. Sie wurden dauernd überfallen.“ Sie sehnten sich nach Ruhe, danach, zu Hause in Sicherheit zu sein, und der Wunsch nach einer Katze als Haustier, „das hatte so etwas von Behaglichkeit.“

Im Mittelpunkt des Buches steht der Bürgermeister von Bordeaux im Jahre 1584. In seinem Schloss schreibt der vielseitige Jurist Michel de Montaigne „Les essais“. Seine philosophischen „Versuche“, die bis heute zur Weltliteratur zählen, machen ihn zum Bestsellerautor seiner Zeit. „In Bordeaux und Umgebung heißt ungefähr alles nach ihm“, sagt Minkmar: „Straßen, Restaurants und Hotels. Er ist wie Goethe in Frankfurt.“

Vom mächtigen Glockenturm der „Grosse Cloche“ aus, dem imposanten Wahrzeichen von Bordeaux, das früher einmal das Rathaus war, hat Montaigne 1581 bis 1585 seine Heimatstadt regiert. Der Belfried flämischer Architektur ist verbunden mit der Kathedrale St. Eloi. Das Innere der Kirche ist nur mit Kerzen beleuchtet. „Hier hat der Katholik Montaigne für Frieden mit den Hugenotten gebetet“, sagt ein junger Geistlicher im schwarzen, bodenlangen Gewand: „Er hat es geschafft, sie zu versöhnen. In Frankreich ist er sehr populär. Voriges Jahr haben wir groß seinen 430. Todestag gefeiert. Er ist ein Humanist gewesen.“

Montaigne hatte sogar Einfluss bis in die höchsten Kreise: Katharina de Medici in Paris zog ihn als geheimen Berater heran. Und Montaigne bekehrte 1584 Henri von Navarre, den Thron zu besteigen: „Wenn Sie heute einen Franzosen wecken, nachts um zwei Uhr und ihn fragen: Wer war der beste König? Dann kommt immer Henri IV.“, sagt Minkmar: „Er hat die Bürgerkriege zwischen den Katholiken und Hugenotten beendet. Es hätte auch sein können, dass Frankreich komplett auseinanderbricht. Er ist uns Franzosen in seliger Erinnerung.“

Doch Aufstände gab es nicht nur in Zeiten der Reformation – zuletzt brach sich in Frankreich nach der Polizeiattacke auf Nahel M. die Wut der Menschen Bahn. Viele, die in den Banlieues leben, fühlen sich als Bürger:innen zweiter Klasse. Sie haben auch im Vorort Bordeaux-Les Aubiers protestiert. Brennt es in Frankreich, ist Minkmar es, der darüber berichtet: „Wenn die jungen Gewalttäter in diesen heißen Nächten Geschäfte zerstört haben, reagieren sie auf ihre völlige Aussichtslosigkeit. Der Rassismus ist zu stark. In den rechten Medien wird der Zulauf der Migranten als Unglück gesehen.“

In St. Michel im Zentrum von Bordeaux leben viele Französinnen und Franzosen afrikanischer Abstammung. Es ist ein buntes, pulsierendes Viertel. Schwarze in langen, weißen Kutten tragen Wollmütze bei 30 Grad. Musliminnen mit pinkfarbenen Kopftüchern kaufen bei Algeriern ein. Auf dem Flohmarkt wirkt Frankreichs multikulturelle Gesellschaft harmonisch. Auf den zweiten Blick ist zu sehen, wie vier Polizisten quälend lang ein franko-afrikanisches Ehepaar kontrollieren, das im Auto sitzt. Minkmar sagt dazu: „Den Rassisten in der französischen Politik, Publizistik und Polizei ist es völlig egal, wo jemand arbeitet, dass er mit seinen Steuern zum Allgemeinwohl beiträgt – entscheidend ist die Hautfarbe.“

Das könnte auch die aktuelle Botschaft seines Romans sein, sagt Minkmar: „Nicht auf Gewalt und religiösen Fanatismus setzen. Verhandlungen führen statt Krieg – solange es geht.“ Aber auch Montaigne sei kein Pazifist gewesen, betont Minkmar: „Er wusste, dass es Schlachten gibt, die man gewinnen muss.“

Mit dem Rad an den Atlantik

Bordeaux hat 2022 den EU-Preis als Tourismus-Hauptstadt für Kulturerbe und Nachhaltigkeit gewonnen. Minkmar kennt aber auch die frühere Atmosphäre der Heimatstadt seiner Großeltern: „In meiner Kindheit vermittelte Bordeaux eine Stimmung wie in einem Maigret-Roman: ein bisschen düster, rußig und unheimlich. Das hat sich komplett geändert. Man hat ganz auf Ökologie gesetzt.“ Heute sei Bordeaux „eine in jeder Hinsicht angenehme und elegante Stadt.“

Bürgermeister Alain Juppé war wegweisend für diese Entwicklung. Ende der 90er Jahre ließ er die verrußten Häuser sandstrahlen und überall Fahrradwege anlegen. Heute pulsiert das Leben in den verkehrsfreien Gassen in der Altstadt, die Menschen radeln und flanieren am üppig bepflanzten Ufer der Garonne entlang. Und auch auf der „Vélodyssée“ schallen die Fahrradglocken. Der Radweg führt von Bordeaux bis zum Atlantik, und auch auf dieser Route ist Montaigne präsent: In Soulac-sur-Mer führt die Avenue Michel de Montaigne an den schönen Bädervillen der Belle Époque entlang, ihre eingravierten Insignien sind so klangvoll wie Francoise, der Name von Montaignes Gattin, La Bohème oder Hamlet.

Am Port Ostréicole, dem Austernhafen bei Arcachon, liegen Boote malerisch auf Grund. Kein Tropfen Wasser umfließt sie bei Ebbe, so stark sind die Unterschiede der Gezeiten am Atlantik. Aus der Hafenhalle schallt laute Musik von einer Posaunenkappelle, die an den Mainzer Karneval erinnert. Die Menschen in der Halle tanzen auf Bänken und Tischen. „Das ist unser wöchentliches Hafenfest im Sommer“, ruft eine Französin mit beeindruckender Eulenbrille und strahlt. Die Szenerie passt zu Montaignes Savoir-vivre, sagt Nils Minkmar: Nicht nur gutes Essen war für Montaigne wichtig, sondern sich jederzeit „am Leben zu freuen. Die Liebe. Spaß zu haben an der Lektüre, dem Austausch mit Freunden im Gespräch“.

Dazu gehört natürlich auch ein guter Bordeaux. Der Schriftsteller bestellt sich regelmäßig Weinkisten nach Wiesbaden, wo er lebt, wenn er nicht in Frankreich ist: „Immer nur Bordeaux.“ Denn, sagt er und lächelt, damit mache man „nie etwas falsch.“

Sonnenuntergang in Bordeaux, davor die Pont de Pierre. imago images © Imago Images

Nils Minkmar, 56, kennt die Stadt von Kindesbeinen an. Seine Großeltern lebten in Bordeaux. imago images © Imago Images