Bonn: Mann legt abgetrennten Kopf vor dem Landgericht ab – Torso am Rhein gefunden

Von: Sebastian Peters

Teilen

Die Polizei hat die Straße am Landgericht Bonn abgesperrt. © Thomas Kraus/dpa

Ein Mann hat vor dem Landgericht Bonn einen abgetrennten Kopf niedergelegt. Der restliche Leichnam wurde weniger später ebenfalls gefunden.

Bonn – Auf Aufnahmen der Überwachungskameras soll der Mann bei dieser widerlichen Tat klar erkennbar sein. Wenige Augenblicke später wurde der Mann bereits von Polizisten festgenommen, teilt die BILD Zeitung mit. Was war passiert? – Am Dienstag, 28. Juni 2022, hat ein Mann am heiligen Tag einen abgetrennten Menschenkopf vor die Türen des Landgerichts Bonn abgelegt. Geschockte Passanten beobachten den Mann dabei, wie er den Kopf gegen 17:40 Uhr ablegte. Sie riefen sofort die Polizei.



Weitere Hintergründe und Details erfahren Sie bei kreiszeitung.de

Mit diversen Einsatzkräften rückten wenigen später die Ordnungsbehörde an. Verhafteten den Mann kurz nach dem Niederlegen des Kopfes. Nach einem Augenzeugenbericht soll es sich um einen 38-jährigen Mann handeln. Er saß direkt neben dem Kopf und hatte sich widerstandslos festnahm lassen. So ein Augenzeuge gegenüber der BILD.