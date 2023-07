Dramatische Szenen in Österreich: Hubschrauber stürzt in Bodensee und versinkt – zwei Deutsche an Bord

Von: Julia Volkenand

Teilen

Ein Hubschrauber stürzte in den Bodensee © IMAGO/bodenseebilder.de

Am Sonntag ist offenbar ein Hubschrauber in den Bodensee gestürzt und untergegangen. Österreichischen Medien zufolge befanden sich Deutsche an Bord.

Update vom 9. Juli, 16.43 Uhr: Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg bekannt gibt, kam es am Sonntag (9. Juli) zu einem Hubschrauberabsturz vor der Bregenzer Achmündung in Österreich. Die Maschine stürzte demnach in den Bodensee.

Die Wasserpolizei, Feuerwehr und die Wasserrettung fuhren sofort zum Unglücksort, wo Zeugen beschrieben, dass der Tragschrauber offenbar im langsamen Sinkflug auf dem Bodensee aufschlug. Es befanden sich zwei Personen an Bord. Bei beiden handelt es sich um deutsche Staatsbürger, sie konnten sich aus dem Gyrocopter befreien und wurden von Privatbooten gerettet. Beide blieben unverletzt.

Das Fluggerät startete vom Flughafen Friedrichshafen (D). Der Tragschrauber liegt in einer Tiefe von ca. 35 Metern im See und soll so bald wie möglich geborgen werden. Die Rettungsaktion wurde um 15.30 Uhr beendet. Die Ursache des Absturzes ist noch nicht bekannt. Die notwendigen flugtechnischen Untersuchungen werden nach der Bergung des Luftfahrzeuges durch die Luftfahrt-Experten vorgenommen werden.

Hubschrauber in Bodensee gestürzt: Mindestens zwei deutsche Passagiere an Bord

Ursprungsmeldung vom 9. Juli: München/Hard – Am Sonntagnachmittag (9. Juli) soll es Medienberichten zufolge zu einem Hubschrauberabsturz über dem Bodensee gekommen sein. Wie ORF, oe24.at und vol.at übereinstimmend berichten, stürzte die Maschine um kurz nach 15 Uhr bei Hard (Österreich) im Bereich der Achmündung in den See.

Augenzeugen haben demnach berichtet, dass sich zwei Personen aus dem Helikopter retten konnten, sie seien anschließend mit Booten gerettet worden sein. Ein Polizeisprecher bestätigte der Nachrichtenagentur APA demnach, dass beide Personen unverletzt blieben. Kurz darauf sei der Hubschrauber gesunken und Taucher seien gerufen worden, berichtet ORF. Ob sich noch weitere Personen an Bord befanden, ist derzeit noch unklar.

Der Hubschrauber kam den Berichten nach aus Friedrichshafen, zwei Insassen seien deutsche Staatsbürger. Das Wrack wird in 35 Metern Tiefe vermutet. Zur Unfallursache war zunächst nichts bekannt.

Ähnlich glimpflich ging der Absturz eines Ultraleichthubschraubers im Schongau für den Piloten aus, auch er bliebt unverletzt.