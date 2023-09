Blutdruck senken: Eine Sportart ist besonders effektiv

Bluthochdruck ist ein weit verbreitetes Problem, das ernsthafte Gesundheitsrisiken birgt. Eine neue Studie zeigt, dass nicht alle Sportarten gleich gut helfen.

Frankfurt – Fast jeder dritte Erwachsene in Deutschland leidet unter Bluthochdruck. Einem Zustand, der das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall erhöht. Während Medikamente oft die erste Wahl sind, zeigt eine neue Studie, dass eine bestimmte Art von Sport besonders effektiv ist. Aber welche Sportart ist das, und wie kann sie in einen gesunden Lebensstil integriert werden?

Sport kann gegen Bluthochdruck helfen – welcher Blutdruckwert ist optimal?

Der höhere Wert, auch als systolischer Druck (SBD) bezeichnet, gibt den Druck in den Blutgefäßen an, während das Herz aktiv Blut durch den Körper befördert. Der niedrigere Wert, bekannt als diastolischer Druck (DBD), zeigt den Druck in den Gefäßen an, in der Phase zwischen zwei Herzschlägen, wenn das Herz sich mit Blut füllt. Die Messung des Blutdrucks erfolgt in der Einheit Millimeter Quecksilbersäule (mmHg).



Bluthochdruck, medizinisch als Hypertonie bezeichnet, ist ein Zustand, bei dem der Blutdruck über einen längeren Zeitraum hinweg erhöhte Werte aufweist, speziell über 140 mmHg im systolischen und über 90 mmHg im diastolischen Bereich. Ein optimaler Blutdruck liegt bei bis 120 zu 80.

Einteilung des Blutdrucks gemäß Robert Koch-Institut (RKI) in mmHg:

Blutdruck SBD-Wert DBD-Wert optimal <120 <80 normal 120-129 80-84 hoch-normal 130-139 85-89 Hypertonie 1 140-159 90-99 Hypertonie 2 ≥160 ≥100 Hypertonie 3 ≥180 ≥110

Isometrische Übungen: Eine Sportart im Fokus gegen erhöhten Blutdruck

Bisher galt Ausdauersport wie Joggen oder Radfahren als die effektivste Methode zur Senkung des Bluthochdrucks. Eine kürzlich im „British Journal of Sports“ veröffentlichte Analyse stellt diese Annahme jedoch infrage. Das Forschungsteam hat etwa 270 klinische Studien mit über 16.000 Probanden ausgewertet und kam zu dem Schluss, dass isometrische Übungen den Blutdruck deutlich effektiver senken als klassische Ausdauersportarten oder Krafttraining. Die Analyse zeigt, dass der Effekt im Schnitt doppelt so groß ist wie bei anderen Trainingsformen.

Der Unterarmstütz – auch Plank genannt – ist eine typische isometrische Übung. © Lena Ivanova/Imago

Was sind isometrische Übungen und wie wirken sie gegen Bluthochdruck?

Bei isometrischen Übungen werden bestimmte Muskelgruppen für längere Zeit angespannt, ohne sich zu bewegen. Beispiele sind der Unterarmstütz, auch „Plank“ genannt, und der Wandsitz. Diese Übungen erhöhen die Muskelspannung und führen zu einem plötzlichen Blutfluss, wenn die Spannung gelöst wird. Sie sind einfach auszuführen und erfordern keine spezielle Ausrüstung, was sie zu einer praktischen Option für Menschen jeden Alters macht.

Studienleiter Jamie O’Driscoll erklärt, dass isometrische Übungen den Blutdruck im Schnitt doppelt so gut senken können wie andere Trainingsformen. Nach zwei Wochen Training sank der obere Blutdruckwert um rund 8 mmHG-Punkte, der untere um etwa 4 mmHG-Punkte. Schon dreimal eine Viertelstunde Training pro Woche reicht aus, um signifikante Verbesserungen zu erzielen. Das bedeutet, dass selbst ein minimales Zeitinvestment eine große Wirkung haben kann.

Weitere Empfehlungen, um den Blutdruck zu senken

Neben isometrischem Training empfehlen Medizinerinnen und Mediziner auch, mit dem Rauchen aufzuhören, salzarm zu essen und Stress zu vermeiden. Wer diese Empfehlungen befolgt, könnte in Absprache mit dem Arzt oder der Ärztin die Dosis seiner Blutdruckmedikamente reduzieren oder sogar ganz darauf verzichten. Dies ist besonders wichtig, da Medikamente oft Nebenwirkungen haben können, die den Alltag beeinträchtigen.

Es ist jedoch zu beachten, dass Sport allein nicht die Lösung für alle Patientinnen und Patienten ist. Eine umfassende Behandlung von Bluthochdruck erfordert in einigen Fällen eine Kombination aus Medikamenten, Ernährungsumstellung und weniger Stress. Isometrische Übungen können ein wichtiger Baustein in einem ganzheitlichen Ansatz zur Behandlung von Bluthochdruck sein, in Absprache mit medizinischem Fachpersonal.