Blut oder Kohle

Von: Andreas Sieler

Teilen

Megan Fox. © Imago Images

Felipe VI., die Queen und Megan Fox - die Leute der Woche.

Was für eine Woche. Wie an dieser Stelle berichtet hat das spanische Königshaus einen kleinen Überraschungscoup hingelegt: Seit König Felipe VI. sein für royale Verhältnisse erbärmliches Vermögen von zweikommairgendwas Millionen Euro in dieser Woche offengelegt hat, reißen die Diskussionen nicht mehr ab. Spekuliert wird derweil vor allem, wo eigentlich die wohlhabendsten Royals leben. Einig ist sich die Fachwelt da aber nicht so ganz. Und in manchem Königspalast hat man in dieser Woche vielleicht sogar mal in die Portokasse geguckt – nicht ohne sich ein Lächeln zu verkneifen, falls dort gar mehr schlummert als auf jenem spanischen Konto.

Wer bei royalem Reichtum nun allerdings an die britische Queen denkt, liegt wohl falsch. Dem „Forbes“ Magazin zufolge ist sie nur rund 500 Millionen US-Dollar schwer, darunter viel Landsitz. Peanuts. Die Liste anführen dürften verschiedenen Schätzungen zufolge entweder Albert II. von Monaco – oder aber, glaubt man den Insidern von „Business Insider“, sind die Taschen der royalen Familie um Großherzog Henri von Nassau aus Luxemburg die allerdicksten.

Sichere Indizien gibt es seit dieser Woche zudem auch darüber, dass Norwegens Königshaus nicht allzu weit oben mitspielt. Im Hause von Harald V. schreibt man, wie der Hof wissen ließ, ordentlich rote Zahlen – ganze 480 000 Euro. Wegen Corona, wegen Sanierungen und weil die Stromrechnung so richtig reingehauen habe. Vielleicht öfter mal das Licht ausmachen.

Doch nicht nur in den Adelspalästen war in dieser Woche Aufschlussreiches zu erfahren: Der Titel „Genießer der Woche“ geht wohl unumstritten an US-Schauspielerin Megan Fox (35, Bild) und ihren Verlobten, Musiker Machine Gun Kelly (32). Die beiden, das verraten sie der Zeitschrift „Glamour“, gönnen sich so ab und zu ein edles rotes Tröpfchen. „Ja, wir trinken das Blut des anderen gelegentlich – für rituelle Zwecke“, so Fox. Ging bei der Verlobung im Januar womöglich noch mancher von einem Scherz aus („Wie in jedem Leben vor diesem und wie in jedem Leben danach habe ich Ja gesagt. ... und dann haben wir das Blut des anderen getrunken“), sehen wir uns nun eines Besseren belehrt. Weitere Hobbys, so Fox: Tarotkarten legen, Astrologie, Meditation und diverse Rituale bei Neu- und Vollmond. Andreas Sieler