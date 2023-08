Blockade auf wichtigen Straßen: „Letzte Generation“ legt Rostock lahm

Protest im Berufsverkehr

Am Donnerstagmorgen haben in Rostock Protestierende der „Letzten Generation“ eine Kreuzung blockiert und sich dort festgeklebt. Der Verkehr stockt.

Rostock – Am Donnerstagmorgen haben mehrere Aktivist:innen der „Letzten Generation“, die sich für den Klimaschutz und gegen den Klimawandel, den mehr als die Hälfte der Deutschen als bedrohlich empfinden, einsetzen, eine Kreuzung in Rostock blockiert. Zwischen der August-Bebel-Straße und der Hermannstraße im Zentrum der Stadt kam kurzfristig der Verkehr zum Erliegen. Die Ostsee-Zeitung hatte als Erstes darüber berichtet.

Am Morgen haben in Rostock Anhänger:innen der „Letzten Generation" im Namen des Klimaschutzes eine Kreuzung blockiert und sich dort festgeklebt.

„Letzte Generation“ blockiert Straßen in Rostock

Donnerstagfrüh hatten sich gegen 7.30 Uhr einige Personen auch am Asphalt auf der Straße festgeklebt, um ihren Protest gegen den Klimawandel, der sogar deutsche Küstenorte im Meer versinken lassen könnte, auszudrücken. Es ist bisher unklar, wie viele Klima-Aktivist:innen an dieser morgendlichen Blockade teilgenommen haben. Laut OZ waren insgesamt elf Personen an der Besetzung der Kreuzung beteiligt.

Protestaktion im Rostocker Berufsverkehr: „Letzte Generation“ blockiert Kreuzung

„Zunächst hatten fünf Personen Transparente gezeigt und dann aktiv die August-Bebel-Straße blockiert. Vier Personen hatten sich dazu auf der Straße festgeklebt“, so die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern. „Innerhalb kürzester Zeit konnten die eingesetzten Beamten die Blockade auflösen“, heißt es weiter. Da die Personen nach mehrfacher Aufforderung nicht freiwillig die Straße verlassen wollten, seien sie von den Beamten von der Straße gelöst und weggetragen worden.

Klima-Aktivist:innen erwartet Strafverfahren wegen „nicht angemeldeten Versammlung“ und Nötigung

Durch die Aktion kam es zum Stau in morgendlichen Berufsverkehr. Der Verkehr musste an der Steintorkreuzung umgeleitet werden. Nach etwa 15 Minuten konnte die Straße wieder freigeben werden.



„Die Aktivisten erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Durchführung einer nicht angemeldeten Versammlung sowie der Nötigung“, heißt es in einer Pressemitteilung. Immer wieder sorgen Aktionen von Klima-Aktivist:innen für Diskussionen. Gerade erst zeigte eine ARD-Doku, wie Passanten in Berlin auf Klima-Aktivist:innen losgehen. Auch die „präventive Ingewahrsamnahme“ eines Regensburgers, führte zu Debatten darüber, was Demokratie erlauben, oder auch aushalten sollte.

