Mann stürzt von Wolkenkratzer – Mitarbeiter reagieren blitzschnell

Von: Bjarne Kommnick

Ein Mann stürzt an einem Hochhaus von der Fassade gestürzt und verfängt dabei in seinem Sicherheitsseil. Dank aufmerksamen Büromitarbeitern, kann er gerettet werden.

Shandong – Ein Mann in der chinesischen Provinz Shandong ist bei Arbeiten an einem Hochhaus von der Fassade gestürzt. Dabei konnte ihn sein Sicherheitsseil zwar vor dem Sturz in die Tiefe bewahren, jedoch habe er sich darin mit dem Hals verfangen, wie ein Video des Senders Newsflare nun zeigt. Dank aufmerksamer Büromitarbeiterinnen und Büromitarbeitern konnte der Mann jedoch aus seiner Not noch gerettet werden.

Mann stürzt an Fassade von Hochhaus – und verfängt sich im Sicherheitsseil

Die Aufnahmen kursieren im Netz und zeigen, wie ein Mitarbeiter im 34. Stock der Büroinnenräume des Wolkenkratzers das Geschehen filmt. Draußen am Fenster ist ein Mann zu erkennen, der sich mit seinem Hals an dem Seil, das ihn vor dem Absturz in die Tiefe bewahrt, verfangen hat. Mit seinem Fuß stützt er sich an einem Außengeländer ab.

Bei Arbeiten an einer Hochhausfassade ist ein Mann im chinesischen Shandong gestürzt und hat sich in seinem Sicherheitsseil verfangen. (Symbolfoto) © Vincent Isore / imago

Der Mann habe deshalb nach und nach sein Bewusstsein verloren und seine Gesichtsfarbe habe bereits violett angefärbt. Seine Not erkennen Büromitarbeiterinnen und Büromitarbeiter aus den Innenräumen. Einer der Angestellten rennt mit einem Hammer zum Mann, der an der Fassade hängt und fängt an, das Fenster einzuschlagen.

Helfer bewahren Mann an Hochhaus durchs Fenster vor Absturz in die Tiefe

Der Widerstand der Scheibe scheint dabei – wie für ein Hochhaus üblich – relativ dick zu sein. Zudem müssen die Retterinnen und Retter behutsam vorgehen, da sie genau das Fenster einschlagen, hinter dem der Mann gefangen ist. Dennoch gelingt es ihnen, das Fenster aufzubrechen und den Mann dadurch ins Innere des Gebäudes zu retten. Der Mann sei mit leichten Verletzungen davon gekommen.