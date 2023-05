Biedermeier im Kaukasus

Das Viktor-Klein-Haus vermittelt einen Eindruck vom Alltag in Helenendorf. Viktor Klein galt bis zu seinem Tod 2007 als letzter Deutscher des Ortes. © Arthur Bauer

Auf dem Gebiet des heutigen Aserbaidschans lebten bis 1941 mehr als 22 000 Deutsche. In der Sowjetzeit wurde ihre Geschichte verschwiegen, jetzt soll sie den Tourismus ankurbeln.

Es ist ein sonniger Apriltag. Wir fahren durch Helenendorf, vorbei an einstöckigen Häusern mit frisch gezimmerten Holzveranden und Spitzgiebeln. Mehr als 400 solcher Gebäude gab es hier mal, gebaut von Einwandererfamilien aus Reutlingen, Esslingen und anderen überwiegend in Schwaben gelegenen Orten. Viele sind noch immer erhalten und wurden mit finanzieller Unterstützung aus Deutschland in den vergangenen Jahren renoviert – auch die evangelische St. Johanniskirche, die sich im Zentrum der ersten und später größten deutschen Kolonie im Nordwesten Aserbaidschans befindet. Hier steigen wir aus.

Kinder in Karateanzügen machen gerade Übungen im Park vor der Kirche. Sie lächeln uns neugierig an. Ein älterer Mann, der mit anderen auf einer Bank sitz, ruft uns „Guten Tag“ zu. Deutsche Tourist:innen sind hier in Göygöl, wie Helenendorf heute heißt, nicht selten. Vor allem vor der Corona-Pandemie kamen regelmäßig Nachkommen der schwäbischen Einwanderer. Meist suchten sie die Häuser ihrer Eltern, erzählt uns später die Mitarbeiterin des Museums, das sich in der Kirche befindet. Die meisten Tourist:innen kommen aber erst ab Mai, erklärt sie auf Englisch, und zeigt uns eifrig Exponate wie Alltagskleidung der Siedler, ein Kinderbett und Weinfässer.

Von Kriegen und Hungersnöten gebeutelt, machten sie sich hoffnungsvoll gen Osten auf

Aus Informationstafeln auf Deutsch und Aserbaidschanisch erfahren wir, dass 127 schwäbische Familien, darunter viele Landwirtinnen, Handwerker und Weinbäuerinnen, Helenendorf 1819 gegründet hatten. Zar Alexander I. wollte das seit 1813 unter russischer Kontrolle stehende Gebiet am Fuße des Kleinen Kaukasus besiedeln und stieß bei den Schwaben auf offene Ohren. Von den Napoleonischen Kriegen, Hungersnöten und Glaubenskämpfen im Königreich Württemberg gebeutelt, machten sie sich hoffnungsvoll gen Osten auf.

Hier kamen die Süddeutschen nach ersten harten Jahrzehnten zu Reichtum. Wein- und Spirituosenhändler wie Christopher Vohrer oder Christian Hummel exportierten ihre Weine zur Zarenzeit bis nach St. Petersburg. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung stieg auch der Lebensstandard: Helenendorf hatte 1912 als erstes Dorf im Kaukasus Strom, vier Jahre später ein Telefonnetz. Neben Helenendorf entstanden auf dem Territorium Aserbaidschans weitere Siedlungen entlang der Richtung Georgien verlaufenden Seidenstraße wie das 40 Kilometer entfernte Annenfeld.

Hinter Vitrinen blicken uns in der Kirche schwarz-weiße Gesichter an. Es sind Bilder der Familien Votteler, Österle oder Reitenbach bei Hochzeiten, Sport oder der Weinlese. Kurz nach diesen Aufnahmen Anfang des 20. Jahrhunderts endet ihre Siedlungsgeschichte im Südkaukasus mit der Besetzung Aserbaidschans durch die Sowjets.

Viele der verbliebenen Deutschen werden auf Befehl Stalins nach Kasachstan und Sibirien deportiert

1920 lösen die Kommunisten die deutschen Selbstverwaltungen auf. Unternehmen der württembergischen Nachkommen werden verstaatlicht, deutsche Schulen geschlossen. Die 1857 erbaute Kirche in Helenendorf dient fortan und bis 2008 als Sporthalle. Nach Deportationen in den 1930er Jahren nach Karelien erfasst eine weitere Welle 1941 fast alle noch gebliebenen Deutschen Aserbaidschans: Mehr als 22 000, darunter 2675 Helenendorfer, werden auf Befehl Stalins nach Kasachstan und Sibirien deportiert.

Die lutherische Kirche St. Johannis war bis ins 20. Jahrhundert die integrierende Kraft für das soziale und kulturelle Leben der Deutschen. © Arthur Bauer

Viktor Klein ist damals fünf Jahre alt. Als einer von sehr wenigen Deutschstämmigen bleibt er in Helenendorf. Angeblich soll sein polnischer Vater ein wichtiger kommunistischer Parteifunktionär gewesen sein. Bis zu seinem Tod 2007 lebt Viktor zusammen mit seiner deutschen Mutter in einem Haus, das er per Testament der deutschen Botschaft in der Hauptstadt Baku überlässt. Heute befindet es sich im Bestand des Ministeriums für Kultur und Tourismus Aserbaidschans. Hier ist dank der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und Spenden, die der deutsch-aserbaidschanische Kultur- und Wissenschaftsverein „Euro-Kauk-Asia“ gesammelt hatte, ein Museum entstanden. Wir sollten es unbedingt besuchen, sagt die Mitarbeiterin in der Kirche und ruft schon ihren Kollegen in der Stadtverwaltung an. Er habe einen Schlüssel. Wenige Minuten später führt er uns durch das frisch renovierte Viktor-Klein-Haus.

Es zeigt die typische Einrichtung der Deutschen im einstigen Helenendorf. Neben dem mit Biedermeiermöbeln ausgestatteten Wohnzimmer mit Klavier und Bibeln in gotischer Schrift befindet sich eine Küche mit Alltagsgegenständen wie einem gusseisernen Waffeleisen. In der Scheune im Nebenraum führt eine wacklige Holztreppe hinunter zum etwa sechs Meter tiefen Keller, wo typischerweise Wein und Lebensmittel gelagert wurden. Viele Keller waren miteinander verbunden, so dass die Württemberger – von den Augen der Nachbar:innen unbemerkt – von einem Gebäude zum nächsten gelangen konnten.

Die Gräber auf dem alten Friedhof sind inventarisiert. © Arthur Bauer

Später zeigt uns der Stadtangestellte Helenendorfs größten, mehrstöckigen Weinkeller der Gebrüder Vohrer. Sie besaßen Branntwein- und Cognacbrennereien, Weinspritdestillationen, eine Wassermühle, eine Bierbrauerei und ein Gestüt. Das Handelshaus hatte Filialen in Georgien und Russland. Die Keller, die in der Sowjetzeit zum Teil als Autowerkstatt dienten, wurden kürzlich gereinigt und mit einer neuen Stromleitung ausgestattet. Bald sollen Bars und Restaurants hierher Besucher:innen locken.

Hinter diesem Projekt und auch hinter den Investitionen in die Infrastruktur der ehemaligen deutschen Siedlungen lässt sich Geschäftssinn vermuten. Tourist:innen, nicht allein aus Deutschland, sollen die international beworbene „Weinroute“ Aserbaidschans entdecken. Die Straßenzüge in Helenendorf und Annenfeld etwa mit ihren frisch gezimmerten Holzverkleidungen und neuen Dächern sind auch ein Image-Werkzeug für den Staat, um Investoren und Politikerinnen aus Deutschland zu begeistern – auch für Themen jenseits des Tourismus wie Gasexporte des an Öl und Gas reichen Landes nach Westeuropa.

Zum Abschied schenkt sie uns eine Flasche roten Hauswein

Doch dieses Kalkül würde nicht funktionieren ohne die Menschen in dem ehemals deutschen Siedlungsgebiet. Ihre Gastfreundschaft und Offenheit berühren uns, auch ihr persönlicher Antrieb, das deutsche Kulturerbe zu erhalten. Dieses Ziel hat zum Beispiel der Verein „Brücke“ aus Baku. Ehrenamtlich sammeln und publizieren die aserbaidschanischen Vereinsmitglieder Informationen über Deutschstämmige in der Region und helfen Nachkommen bei der Familienforschung.

Behilflich bei der Spurensuche sind aber auch Menschen in Göygöl selbst wie Larissa und ihr Mann. Sie sind Nachkommen von geflüchteten Assyrern, die 1915 nach Helenendorf kamen und oft in den Betrieben und Haushalten der Deutschen arbeiteten. Heute betreibt Larissa ein kleines Restaurant in Helenendorf. Zufällig hat sie am Vortag einen Kuchen nach einem Rezept der ehemaligen deutschen Siedler gebacken. Wir essen ein Stück, trinken dazu schwarzen Tee und hören ihren Erzählungen zu – über die fleißigen und gutmütigen Deutschen, die hier mit ihren Großeltern zusammengelebt hatten. Zum Abschied schenkt sie uns eine Flasche roten Hauswein.

Zum Kuchen nach einem Rezept der ehemaligen Siedlerschaft gibt es schwarzen Tee. © Arthur Bauer

Beseelt von den Begegnungen kehren wir zurück zur Kirche. Es ist dunkel geworden. Lichterketten leuchten, die uns tagsüber nicht aufgefallen waren. Sie blinken Weiß und Pink. Das mutet etwas kitschig an, gleichzeitig ist auch der Lichtschmuck Ausdruck dafür, dass das Erbe der Deutschen Pflege und neuen Nutzen findet.

Während wir auf das Taxi warten, spricht uns ein Mann im Anzug an. Er arbeite für die Stadt und habe sein Büro gegenüber der Kirche. Wir sollen mitkommen. Drinnen hängt ein großes Portrait des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew. Sein Anblick begleitet uns auf unserer Reise in jedem öffentlichen Gebäude, in Geschäften und auf Autobahnen. Er fragt uns, wie es uns in Göygöl gefalle und holt aus der Schublade seines Schreibtisches einen Aserbaidschan-Reiseführer heraus und eine Flasche Cognac, Geschenke für uns. Er gibt uns seine Telefonnummer und stellt uns seinen Fahrer für den Folgetag zur Verfügung. Gäste seien hier immer willkommen – das spüren wir. Unser Taxi kommt. „Auf Wiedersehen“, hätten die alten Männer im Park jetzt wohl gesagt.