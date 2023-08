BGH: Konzertverbote rechtens

Von: Ursula Knapp

Musiker scheitert mit Klage wegen Lockdowns.

Auftrittsverbote für Musikerinnen und Musiker in der Pandemie stellten zwar eine einschneidende Maßnahme dar, aber sie waren verhältnismäßig. Mit diesem Urteil hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe die Klage eines Musikers auf rund 8300 Euro Entschädigung endgültig abgewiesen. Das Urteil hat Signalwirkung, damit dürften auch Klagen anderer Künstler:innen erfolglos bleiben.

Der Musiker Martin Kilger (47) und seine Band hatten während des Corona-Lockdowns zweieinhalb Monate lang faktisch Auftrittsverbot. Konzerte, die für die Gruppe 90 Prozent ihrer Aufträge ausmachen, konnten wegen des Verbots von Kulturveranstaltungen nicht stattfinden. Baden-Württemberg hatte zwischen März und Juni 2020 Veranstaltungen absolut untersagt, in den Folgemonaten das Verbot dann gelockert und Kulturveranstaltungen mit begrenzter Zuschauerzahl zugelassen. Damals waren die Infektionszahlen hoch und es gab keinen Impfstoff. Die Maßnahmen wurden mit dem Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung begründet. Zudem sollte ein Kollaps des Gesundheitswesens verhindert werden.

Der in Bayern lebende Musiker beurteilte die Einschnitte quasi als Enteignung, er habe nicht zumutbare Sonderopfer bringen müssen. Weil er Konzerte seiner Gruppe in Baden-Württemberg habe absagen und Vorschüsse zurückzahlen müssen, seien ihm die Einnahmen weggebrochen. Seine Klage war vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht Stuttgart gescheitert. Nun blieb auch seine Revision vor dem BGH erfolglos.

Richter Ulrich Herrmann wies in der Urteilsbegründung darauf hin, dass ein Anspruch auf Entschädigung nur bestehe, wenn eine staatliche Maßnahme rechtswidrig gewesen und Betroffenen ein „besonderes, nicht zumutbares Opfer“ abverlangt worden sei. Beides sei hier nicht der Fall. „Die Verbote waren nicht rechtswidrig, sondern zum Schutz der Bevölkerung geeignet und erforderlich“, so Herrmann am Donnerstag. Die Maßnahmen seien auch immer nur befristet verhängt worden, es habe ein stufenweises Öffnungskonzept gegeben. Der BGH-Senat verwies zudem auf die Corona-Soforthilfen für Soloselbstständige, die Baden-Württemberg auszahlte. Die finanzielle Unterstützung konnte bis zu 9000 Euro betragen. Auch in Bayern, wo der Musiker lebt, habe es Finanzhilfen gegeben, die er auch bekommen habe. Schließlich sei zu berücksichtigen, dass die Untersagung zweieinhalb Monate gedauert habe, danach seien Auftritte wieder möglich gewesen. So seien die Folgen für den Künstler nicht unzumutbar gewesen.