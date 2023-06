Mücken-Alarm im Sommer: Mit diesen Mitteln bleiben Ihnen die ungeliebten Tiere fern

Von: Bjarne Kommnick

Mücken sind nicht nur lästig, sondern auch gefährliche Krankheitsüberträger. Mit diesen Tricks lassen sich die Insekten fernhalten.

Frankfurt – Mücken gelten als lästig und gefährlich. Die Stechmücke gilt sogar als das gefährlichste Tier der Welt. Rund 750.000 Menschen würden jährlich aufgrund von Infektionen sterben, die von den Insekten übertragen werden. Doch auch ohne lebensbedrohliche Viren können ihre Stiche äußerst unangenehm sein. Auch beim Versuch zu schlafen erweist sich das Summen des Flügelschlags der Mücken nicht selten als größter Gegenspieler. Mit welchen Mitteln lassen sich Mücken fernhalten?

Bekämpfung von Mücken: WHO empfiehlt Quellzerstörung

Wenn es um die Bekämpfung von Mücken geht, empfiehlt die World Healt Organization (WHO), mit Quellzerstörung präventiv gegen die Mücken vorzugehen. Denn Mücken würden ihre Eier insbesondere in stehende Gewässer ablegen. Durch das Entfernen von Wasseransammlungen wie Pfützen würde man also die Fortpflanzung der Insekten verhindern, immerhin würden sich in Deutschland immer stärker gefährliche Mückenarten verbreiten. Um Krankheiten einzudämmen, forderte auch ein Virologe die gezielte Bekämpfung von Mücken.

Die Stechmücke gilt mit rund 750.000 Toten jährlich als das gefährlichste Tier der Welt. © dpa/Patrick Pleul

Dafür gebe es laut WHO sogenannte Larvizide, also Substanzen, die zur Bekämpfung von Mücken eingesetzt werden könnten, bevor diese sich zu erwachsenden Mücken entwickeln. Wer einen natürlicheren Weg gehen möchte, kann laut der United States Environmental Protection Agency jedoch auch bestimmte Fischarten oder Bakterien nutzen, um die Larvenpopulation möglichst gering zu halten.

Minze, Eukalyptus und Co.: Diese Pflanzen vertreiben Mücken

Wer jedoch die Quelle nicht ausfindig machen oder erreichen kann und die ausgewachsenen Mücken bereits präsent sind, kann auf bestimmte Pflanzen setzen, um Mücken fernzuhalten. Denn wie Pflanzwerk berichtet, würden Kräuter wie Minze und Eukalyptus, Zitronenmelisse, Basilikum, Rosmarin und Lavendel abstoßend auf die Mücken wirken.

Für die chemische Variante, um Mücken aus der Umgebung fernzuhalten, seien laut Centers for Disease Control and Prevention Insektizide eine Option, die als Spray im Innen- und Außenbereich angewendet werden können. Jedoch sei die Auswahl des richtigen Insektizids und die sachgemäße Anwendung wichtig, um die Umwelt und menschliche Gesundheit zu schützen. Für Innenräume seien klassische Moskitonetze, die effektivste und gesündeste Art, um Mücken fernzuhalten. Wer jedoch unterwegs ist und seine Umgebung nicht schützen kann, könne auf Insektenspray für die Haut setzen, um den Schutz mitzutragen.

Mit Kokosnuss-Produkten gegen lästige Mücken

Wie eine Studie von Forschern der Virginia Tech University zeigt, die in der Zeitschrift Science veröffentlicht wurde, spiele zudem die Seife oder das Duschgel, eine Rolle bei der Anziehung von Mücken. Mit verschiedenen Seifenmarken testeten die Wissenschaftler, wie sich verschiedene Gerüche auf der Haut auswirken.

In der Studie heißt es, dass insbesondere Duftstoffe, die aus Pflanzen gewonnen werden und einen blumigen Geruch hätten, sehr anziehend auf Mücken wirken würden. Nach Kokosnuss riechende Produkte hingegen hätten eine äußerst abschreckende Wirkung auf Mücken. „Es bestätigt, was frühere Studien herausgefunden haben: Mücken mögen keine nach Kokosnuss duftenden Produkte“, so der Studien-Autor und Neuroethologe Clément Vinauger.