Reaktion auf Gewaltexzesse: Berliner Freibäder lassen Gäste nur noch mit Ausweis rein

Von: Nadja Zinsmeister

Ab Samstag müssen Freibadbesuchende in Berlin neue Regeln und Sicherheitsmaßnahmen beachten. Eine davon ist es, den Ausweis beim Eintritt vorzulegen.

Berlin – In Berlins Freibädern gilt ab sofort eine Ausweispflicht. Richtig gehört: Wie die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) am Freitag (14. Juli) mitteilten, ist der Eintritt nur noch mit dem Vorlegen eines Ausweises möglich. Die Maßnahme mag zunächst ungewöhnlich klingen, sei aber notwendig. Mit der Sicherheitskontrolle wollen Bad-Betreibende und die Landesregierung auf wiederholte Gewalt in Berliner Freibädern reagieren.

Berliner Freibad lässt Besuchende nur noch mit Ausweis rein – weitere Maßnahmen folgen

In Bars und Clubs muss mit dem Ausweis das Alter nachgewiesen werden – in Berlins Freibädern soll er hingegen zu mehr Sicherheit verhelfen. Besuchende müssen ab Samstag (15. Juli) ihren Personalausweis, Führerschein oder einen Schülerausweis vorzeigen, wenn sie ins Freibad wollen. Zudem soll das Sicherheitspersonal in Bädern aufgestockt werden.

Zum wiederholten Male war ein Berliner Freibad wegen Rangeleien frühzeitig geschlossen worden. In diesem Fall das Columbiabad in Neukölln. © Carioline Bock/dpa

Ziel der Maßnahmen sei, „die Sommer- und Freibäder sicherer und damit attraktiver für Besucherinnen und Besucher zu machen und zugleich die Beschäftigten der Bäder zu entlasten“, erklärte eine BBB-Sprecherin. Neben den Sicherheitsmaßnahmen dürften Bäder nun zudem deutlich früher als bislang Einlass-Stopps für Besuchende verhängen. Dadurch sollen überfüllte Bäder vermieden werden und so die Lage vorzeitig entspannen, ehe sie eskalieren könnte.

Eintritt in Berlins Freibäder nur noch mit Ausweis – Grund sind Auseinandersetzungen

Vertreter von Badbetreibenden, der Polizei sowie Senatsinnenverwaltung hatten die Änderungen gemeinsam erarbeitet. Grund für die verschärfte Sicherheitskontrolle waren mehrfache Auseinandersetzungen in Bädern in Berlin, die teils ausgeartet sind und für Schlagzeilen in ganz Deutschland gesorgt haben. Erst vergangenen Sonntag (9. Juli) war zum Beispiel das Columbiabad in Neukölln wegen einer Eskalation wiederholt frühzeitig geschlossen und geräumt worden. An vier Standorten wird es deshalb zusätzliche mobile Wachen der Berliner Polizei geben, teilte ein Sprecher der Senatsinnenverwaltung am Freitag mit.

Das erwartet Badegäste beim Freibad-Besuch in Berlin:

Ausweispflicht (Personalausweis, Schülerausweis oder Führerschein)

Mehr Sicherheitspersonal

Einlass-Stopps bei deutlich geringerer Auslastung als bisher

Zusätzliche Polizeiwachen an vier Standorten (Columbiabad, Prinzenbad, Sommerbad am Insulaner und Sommerbad Pankow)

Videoüberwachung an den Eingängen vom Columbiabad und dem Prinzenbad (in Planung)

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begrüßte die Sicherheitsmaßnahmen in Berlins Freibädern. „Es ist völlig richtig, wenn daraus die Konsequenz gezogen wird, jetzt auch Polizei einzusetzen“, sagte Scholz während der Sommer-Pressekonferenz. Derartige Vorfälle, wie jüngst im Columbiabad, dürften nicht „achselzuckend“ zur Kenntnis genommen werden, machte er deutlich. (nz)