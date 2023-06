Berlin setzt Drug-Checking um

Von: Jutta Rippegather

Konsumierende können Drogen testen lassen

Drogenkonsumentinnen und -konsumenten können ihre gekauften Substanzen ab sofort kostenlos in Berlin testen lassen. Nach jahrelangen Diskussionen und Vorbereitungen hat das sogenannte Drug-Checking, bei dem die Inhaltsstoffe analysiert und Verunreinigungen entdeckt werden sollen, begonnen. Die Senatsgesundheitsverwaltung bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht des Senders „RBB“. In Hessen hingegen dümpeln die Pläne für ähnliche Modellprojekte seit Jahren vor sich hin.

Zuständig für die Analyse ist in Berlin das Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin (GerMed). Die Drogen wie Marihuana, Haschisch, Kokain, Ecstasy und Speed werden bei drei Beratungsstellen der Initiativen für Suchtberatung Fixpunkt und Vista sowie der Schwulenberatung abgegeben. Zur Analyse soll es dann auch Beratungsgespräche und Sprechstunden geben.

SPD, Linke und Grüne hatten die Einführung der Tests nach der Wahl 2016 in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen. Darauf begannen die Vorbereitungen, bei denen auch Staatsanwaltschaft und Polizei durch eine Kooperationsvereinbarung mit dem Senat einbezogen wurden. Kritiker:innen sehen die Tests als Anreiz für weiteren Drogenkonsum.

Die im schwarz-grün regierten Hessen geplanten Modellprojekte stehen ebenfalls im Koalitionsvertrag. Sie konzentrieren sich auf Partydrogen oder psychoaktiven Substanzen. Deren Inhalte sollen anonym überprüft werden. Beim Übermitteln des Ergebnisses ist ein Aufklärungsgespräch obligatorisch. Expertinnen und Experten zufolge deuten Erfahrungen aus dem europäischen Ausland darauf hin, dass dieses Vorgehen den riskanten Konsum mit unklarer Zusammensetzung mindert sowie den Zugang der Beratenden zu Konsumierenden erleichtert.

Ampel will Gesetz ändern

Der hessische Koalitionsvertrag sieht vor, das wissenschaftlich begleitete Vorhaben mit 400 000 Euro zu fördern. Das Konzept steht. Die beteiligten Organisationen wurden schon vor mehr als vier Jahren ausgedeutet. Bislang scheiterten sämtliche Vorstöße am Widerstand des lange Zeit von der CDU-regierten Bundesgesundheitsministeriums. Mit dem Regierungswechsel in Berlin hat sich dies verändert. Die Ampelkoalition habe verabredet, „in Kürze“ eine Gesetzesänderung auf den Weg zu bringen, sagte eine Sprecherin des Grün-geführten Sozialministeriums der Frankfurter Rundschau im April. Davon erhoffe sich Hessen einen rechtssicheren Rahmen für diese Modellprojekte. An diesem Stand habe sich bislang nichts geändert, hieß es am Dienstag. mit dpa