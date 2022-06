Auto fährt in Menschenmenge in Berlin: Ein Toter und 30 Verletzte – Mann festgenommen

Von: Tobias Utz, Isabel Wetzel

Teilen

In Berlin fährt ein Auto in eine Menschenmenge: Mindestens zehn Menschen werden offenbar verletzt – erste Informationen im Überblick.

+++ 12.05 Uhr: Die Polizei in Berlin hat einen Mann festgenommen, der am Mittwochvormittag mutmaßlich mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Das sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz am Mittwochvormittag vor Ort. Der Mann sei zunächst von Passanten festgehalten worden. Details zum mutmaßlichen Fahrer nannte der Polizeisprecher zunächst nicht. Er werde vernommen und es werde geprüft, ob es sich um eine vorsätzliche Tat oder einen Verkehrsunfall handle, oder ob auch ein medizinischer Notfall in Betracht komme.

+++ 11.40 Uhr: Der Pressesprecher der Berliner Polizei, Thilo Cablitz, hat ein Statement abgegeben: „Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob es sich um eine Vorsatztat oder einen Verkehrsunfall handelt.“ Der mutmaßliche Fahrer des Fahrzeugs wurde von der Polizei vor Ort festgehalten. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz und versorgten die Verletzten. Die Umgebung war weiträumig abgesperrt. „Aktuell befinden sich rund 60 Einsatzkräfte vor Ort oder sind auf der Anfahrt“, twitterte die Feuerwehr. Zunächst hatte die Feuerwehr von 30 Verletzten gesprochen. Auf einem Foto, das im Internet gepostet wurde, war ein Pkw zu sehen, der im Schaufenster eines Geschäfts steht.

Rettungskräfte in Berlin am Mittwochvormittag. © Odd Andersen / AFP

+++ 11.30 Uhr: Laut Angaben der Berliner Feuerwehr gibt es insgesamt rund 30 Verletzte.

+++ 11.20 Uhr: Die Berliner Feuerwehr ist derzeit mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Auch die Polizei befindet sich in einem Großeinsatz. Die Beamten teilen via Twitter mit: „Ob es sich um einen Unfall handelt oder vorsätzliches Handeln, ist noch nicht bekannt. Einsatzkräfte halten den Mann, der gefahren sein, soll vor Ort fest.“

Berlin: Auto rast in Menschenmenge – ein Mensch stirbt

Update vom Mittwoch, 8. Juni, 11.10 Uhr: Laut Angaben der Nachrichtenagentur AFP wurde ein Mensch getötet und acht Menschen verletzt. Bislang ist unklar, um was für ein Fahrzeug es sich gehandelt hat, das mutmaßlich am Mittwochmorgen in eine Menschenmenge in Berlin gefahren ist.

Polizeifahrzeuge stehen in einer Straße. In Berlin ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren, nach Angaben der Feuerwehr wurden dabei am Mittwochvormittag etwa 30 Menschen verletzt. © Fabian Sommer / dpa

Erstmeldung vom Mittwoch, 8. Juni, 10.55 Uhr: Berlin – In der Rankestraße in Berlin-Charlottenburg ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Das bestätigte die Feuerwehr am Mittwoch (8. Juni) dem RBB. Nach ersten Angaben der Polizei soll sich der Vorfall am Mittwochmorgen nahe der Gedächtniskirche und dem Ku‘damm ereignet haben. Laut dpa-Informationen könnte es sich um einen Lastwagen gehandelt haben.

Mindestens zehn Menschen seien demnach verletzt worden. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt. (iwe/tu mit dpa/AFP)