Entlastungspaket: Ab wann der Tankrabatt für Benzin und Diesel gelten soll

Von: Bjarne Kommnick

Die Bundesregierung hat ein Entlastungspaket wegen der hohen Energiepreise beschlossen. Auch an Tankstellen wird‘s wieder billiger. Ab wann gilt der „Tankrabatt“?

Frankfurt – Die Bundesregierung hat am Donnerstag, 24. März 2022, ein Entlastungspaket 2022 als Antwort auf die hohen Energiepreise* beschlossen. Davon sollen auch Verbraucherinnen und Verbraucher an Tankstellen in Form des „Tankrabatts“ profitieren.

Die Spritpreise für Diesel und Benzin sollen demnach in Deutschland* wieder sinken, wie SPD, die Grünen und FDP am Donnerstag in Berlin in einer Pressemitteilung erklärt haben. Möglich sei das durch das Senken der Energiesteuer auf Kraftstoffe. Das berichtet kreiszeitung.de.*

Entlastungspaket der Bundesregierung: Ab wann gilt der Tankrabatt?

Die von der Bundesregierung geplante Senkung der Steuern auf Kraftstoffe hat das Potenzial, Benzin deutlich unter 2 Euro pro Liter und Diesel in die Nähe dieser Schwelle zu drücken. Dies gilt allerdings nur, wenn der Effekt komplett an die Verbraucher weitergegeben wird. Auch danach fließt weiter Geld an den Staat.

Bundesregierung beschließt Entlastungspaket 2022 für Spritpreise: Wann gilt der Tankrabatt für Diesel und Benzin?

An welchem Datum tritt das Entlastungspaket 2022 mitsamt Tankrabatt in Kraft? Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums erklärte am Donnerstag zur geplanten Senkung der Spritpreise bei Benzin und Diesel gegenüber kreiszeitung.de: „Die Details werden nun erarbeitet – mit dem Ziel, die vorgesehenen Maßnahmen zügig umzusetzen“. Ein genaues Datum könne jedoch noch nicht genannt werden. Ebenso verhält es sich, mit der 300 Euro Energiepreispauschale*, dem Kinderbonus* und mit den 100 extra für Hartz-IV-Empfangende* sowie mit dem 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn*, die im Entlastungspaket 2022 beschlossen worden sind.

Der Tankrabatt soll Verbraucherinnen und Verbraucher an Tankstellen wieder entlasten. © Wolfgang Maria Weber/Imago Images

Noch müssen Verbraucherinnen und Verbraucher also auf tatsächliche Preissenkungen und den Tankrabatt an der Tankstelle warten. Die Antwort des Ministeriums lässt jedoch darauf hoffen, dass eine Umsetzung der Entlastungsmaßnahmen schon in den kommenden Tagen in Kraft treten könnte. Ab wann die Entlastung für Hartz-IV-Empfangende kommen* könnte, bleibt ebenfalls noch offen.

Sobald der Tankrabatt, wie im Entlastungspaket 2022 für die Spritpreise bei Benzin und Diesel vorgesehen, startet, soll die Energiesteuer auf Kraftstoffe laut Bundesregierung drei Monate lang gesenkt werden. Am Donnerstag lagen die Preise für Benzin laut benzinpreis.de in Niedersachsen* im Durchschnitt bei 2,10 Euro pro Liter. Bei Diesel seien es 2,17 Euro pro Liter. Noch nie war Tanken so teuer wie derzeit, bereits Anfang Februar lagen die Preise für Treibstoff auf Rekordhöhe.*

Tankrabatt dank Entlastungspaket 2022: Wie stark sinken Spritpreise für Diesel und Benzin?

Doch wie wirkt sich der Tankrabatt auf die Spritpreise aus? Mit der Steuersenkung für Kraftstoffe werde Benzin wieder 30 Cent pro Liter billiger und Diesel rund 14 Cent, so hat es die Politik* in jedenfalls im Entlastungspaket 2022 für die Spritpreise festgehalten. Dann scheinen der Dieselpreis und der Benzinpreis zumindest erstmal wieder unter zwei Euro pro Liter zu liegen. Preise jenseits der Zwei-Euro-Marke machen sich nicht nur im Geldbeutel von Verbraucherinnen und Verbrauchern bemerkbar: Zuletzt konnte eine Tankstelle in Bayern keine Spritpreise über 1,99 Euro anzeigen*, weil die Technik der Anzeige darauf zuvor noch nicht ausgelegt war.

Des Weiteren machten sogar Meldungen über Verzweiflungstaten die Runde, als ein Mann versuchte, sein Auto mit Speiseöl zu betanken. Deshalb warnte der ADAC nun sogar davor, Autos aus Verzweiflung falsch zu betanken.* Komplettiert wird das Entlastungspaket 2022 durch einen Zuschuss für Hartz-IV-Empfangende*, den die Bundesregierung kurz zuvor beschlossen hatte. Doch bis die Entlastungen letztlich umgesetzt werden, müssen Verbraucherinnen und Verbraucher vorerst noch weiter tief in die Tasche greifen.* (Bjarne Kommnick) kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.