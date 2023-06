„Für Asylanten machen wir kein Konto“: Facharbeiter von Raiffeisenbank abgewiesen – Vorstand reagiert

Von: Elisa Buhrke

Foued Abderrahim (links) arbeitet gemeinsam mit Nicole Wildmann und Fadi Salini (rechts) bei endorepair. Als Fachkraft bringt er Spezialkenntnisse bei der Reparatur von Endoskopen mit. © Andrea Jaksch

Ein Tunesier arbeitet im Landkreis Starnberg und möchte ein Konto bei der Raiffeisenbank Gilching eröffnen. Trotz gültigem Pass und Arbeitsvisum wird er abgewiesen. Die Begründung schockiert ihn.

Gilching – Zwei Jahre musste er warten, bis Foued Abderrahim sein Arbeitsvisum für Deutschland erhalten hat. Der Tunesier arbeitet seit Anfang Mai als Fachkraft für die Reparatur medizinischer Geräte bei Endorepair GmbH, einem mittelständischen Unternehmen im Landkreis Starnberg. Bisher hatte er hierzulande keine Probleme, wenn es um bürokratische Prozesse ging. Bis er versuchte, ein Girokonto zu eröffnen – und von der Raiffeisenbank Gilching abgewiesen wurde.

Die Begründung: Sein Ausweis würde nicht ausreichen und als „Asylant“ bekomme er kein Konto. Zuvor hatte er Pass mit Visum und seinen Arbeitsvertrag eingereicht. Für den Facharbeiter ein Affront. Stattdessen ging er zur Sparkasse direkt gegenüber, bei der es mit der Kontoeröffnung innerhalb weniger Minuten klappte.

Fachkraft ist schockiert: „Warum behandeln sie mich wie einen Flüchtling?“

„Ich weiß nicht, warum ich das Wort ‚Asyl‘ gehört habe“, sagt Abderrahim gegenüber unserer Redaktion. „Warum behandeln sie mich wie einen Flüchtling, wenn ich ein Visum habe, das deutlich zeigt, dass ich hier einen Arbeitsvertrag habe?“ Seine Aussagen sind aus dem Französischen übersetzt, weil dem 44-Jährigen die Verständigung so leichter gefallen ist.

Sein Arbeitskollege Fadi Salini hatte ihn bisher bei sämtlichen Behördengängen unterstützt und war auch beim Termin am Donnerstag, 11. Mai, in der Bank dabei. Er berichtet auf Deutsch: „Wir sind hereingekommen und ich habe gesagt: ‚Grüß Gott. Wir haben einen Termin, 17 Uhr, um ein Girokonto für Herrn Abderrahim zu eröffnen‘“. Zuvor hatten die beiden bereits Anfang der Woche sämtliche Papiere vorbeigebracht und einen Mitarbeiter der Bank Kopien davon anfertigen lassen. „Alles, was wir gebraucht haben“, sagt der 52-jährige Deutsch-Libanese. Ein junger Mitarbeiter hätte sie dann am Donnerstag in Empfang genommen.

Mitarbeiter aus Tunesien und Libanon werden von der Bank abgewiesen

„Und dann sagt er zu uns: ‚Ja, tut mir leid. Für Asylanten machen wir kein Girokonto‘“, erinnert sich Salini. Das Wort „Asylant“ vergisst er nicht so schnell. „Da habe ich gesagt: Wie bitte? Ist das eine Diskriminierung hier? Ich war schockiert.“ Eine weitere Mitarbeiterin der Bank sei eingeschritten, habe gefragt, was los sei. Letztendlich bat sie die Beiden darum, am Folgetag um 14 Uhr wiederzukommen. „Dann sind wir raus.“ Eine Kontoeröffnung war zumindest an dem Donnerstag nicht mehr möglich, obwohl Abderrahim nochmals seinen Pass, Meldebescheinigung und Arbeitsvertrag mitgebracht hatte.

„Das ist eine Schande. Mir ist so etwas noch nie in Deutschland passiert“, sagt Salini, der seit 1989 in der Bundesrepublik lebt. „Unsere Regierung sagt doch auch, es fehlen Fachkräfte.“ Die beiden Kollegen gingen noch am Donnerstag sofort zu der in Gilching gegenüberliegenden Sparkasse. Dort hätte eine Mitarbeiterin die Papiere von Foued Abderrahim entgegengenommen und etwa 20 Minuten für die Bearbeitung gebraucht. „Und dann haben wir gleich das Girokonto eröffnet. Hat alles geklappt, ohne weitere Fragen.“

Stellungnahme der Raiffeisenbank: „Für die Vorgehensweise entschuldigen wir uns natürlich“

Unsere Redaktion konfrontiert die Raiffeisenbank Gilching mit den Vorwürfen. Nach einem Telefonat erhalten wir auch eine schriftliche Stellungnahme des Vorstands: „Den von Ihnen geschilderten Vorgang nehmen wir sehr ernst und wir haben uns im Nachgang intensiv mit dem Vorfall auseinandergesetzt. Grundsätzlich distanzieren wir uns von jeglicher Form der Diskriminierung und verurteilen diese. Kontoeröffnungen für alle Nationalitäten sind bei uns im Haus selbstverständlich möglich, im Rahmen der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Für die missglückte Kommunikation und ärgerliche Vorgehensweise entschuldigen wir uns natürlich bei Herrn Abderrahim und bei Herrn Salini.“

Grund für den Vorfall sei wohl die „Unerfahrenheit eines jungen Kollegen“ gewesen. Man habe nun mit dem Mitarbeiter gesprochen und versuche, derartige Vorfälle zukünftig auszuschließen. „Den Prozess der Kontoeröffnung werden wir uns nochmal genau ansehen und diesen überarbeiten.“ Bisher sei es nur möglich gewesen, Konten zu eröffnen, wenn man im Voraus alle Papiere eingereicht habe – und eben nicht spontan, teilt uns ein Vorstandsmitglied telefonisch mit. Auch diesen Schritt hatten Abderrahim und Salini vor ihrem Termin erledigt, nur leider hätte der zuständige Bankmitarbeiter an dem Tag eben nicht alle notwendigen Dokumente kopiert gehabt – ein Fehler der Filiale. Zwar informierte die Bank Abderrahim per Post darüber, dass ihr noch ein geeignetes Ausweisdokument fehle. Den Brief fand er aber erst am Donnerstagabend nach dem Termin in seinem Briefkasten vor.

Arbeitgeberin äußert sich zum Vorfall: „Ich war schon sehr erschrocken“

Auch die Geschäftsführerin von Endorepair, Nicole Wildmann, äußert sich schockiert über den Vorfall: „Unseren Foued, den versuchen wir seit zwei Jahren herzubekommen. Mein Mann kennt ihn beruflich, weil die zusammen einmal in Libyen waren. Er ist super. Er kann Endoskope reparieren, und das ist für uns Gold wert.“ Für Abderrahims Arbeit gebe es keinen exakten Ausbildungsberuf, weshalb es sehr schwierig sei, geeignete Mitarbeiter zu finden. Neue Angestellte bräuchten eineinhalb bis zwei Jahre, um seine Tätigkeit zu erlernen – und würden aufgrund der herausfordernden Aufgaben häufig vorher „das Handtuch schmeißen und kündigen“.

Sie wohne selbst in Gilching und sei Kundin bei der Raiffeisenbank. „Deshalb war ich schon sehr erschrocken. Die Beiden sind wiedergekommen, waren völlig aufgelöst.“ Sie kritisiert die Bank: „Es wäre ja okay gewesen, wenn sie gefragt hätten, ob er Asylant ist“. Schließlich gebe es viele Geflüchtete in Deutschland – auch wenn diese selbstverständlich auch das Recht auf ein Konto hätten. „Nur haben sie einfach die Feststellung losgelassen: Asylanten kriegen hier kein Konto. Das fand ich schon unschön.“

Die Bank will nun persönlich bei den beiden Betroffenen um Entschuldigung bitten.