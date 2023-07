Autofahrer attackiert Klimaaktivisten in Wien: Gericht verurteilt Familienvater zu drei Monaten

Von: Nadja Austel

Immer wieder zerren Passanten die Klimaaktivisten von der Straße, wie hier in Potsdam. In Wien hatte das nun rechtliche Folgen. (Archivbild) © Jonas Gehring/Imago

Die „Letzte Generation“ protestiert in Wien wiederholt sitzend auf den Straßen – zum Unmut vieler Autofahrer. Einer verlor die Nerven und wurde nun verurteilt.

Wien – „Es ist blöd gelaufen. Ich war im Stress“, zitieren österreichische Medien den Autofahrer, der sich vor Gericht verantworten muss. Anfang Januar hatte er gegenüber Aktivisten der „Letzten Generation“, die in Wien bei einem Klima-Protest den Verkehr blockieren wollten, die Nerven verloren. Am Morgen des 11. Januar, mitten im Berufsverkehr, kam es zu Sitzblockaden der Demonstrierenden.

Obwohl sie Tags zuvor noch abgeführt wurden, „sitzen wir heute wieder auf der Straße“, schrieb die „Letzte Generation“ dazu auf Twitter. Der 40-jährige Familienvater, der für seinen handgreiflichen Übergriff angeklagt wurde, saß im Stau fest und war auf dem Weg zu einem beruflichen Termin, so die Medienberichte aus Österreich. Emotional aufgeladen stieg er aus dem Auto und räumte eigenmächtig die Straße. Wie sich die Szene abspielte, wurde auf Video festgehalten und via Twitter hunderttausendfach geteilt.

Autofahrer zerrt in Wien Aktivisten von der Straße – bei Protesten der „Letzten Generation“

Darin zu sehen ist ein Mann, der unter lautem Gezeter mindestens zwei Aktivisten unsanft von der Straße zieht. Die blieben aber hartnäckig. Der Angeklagte tritt daraufhin einem der Aktivisten mehrfach gegen die Hüfte. Die Aufnahmen zeigen, wie groß das Eskalationspotenzial bei den Protestaktionen ist.

„Ich versteh‘ schon das mit dem Klima und so. Aber ob das was nützt? Menschen, die zur Arbeit fahren, zu blockieren? Ich sag‘ jetzt mal Entschuldigung in dem Sinn“, sagte der Angeklagte laut Kronenzeitung bei Gericht, adressiert an den anwesenden Klima-Aktivisten. Der soll den Blickkontakt zum Beschuldigten vermieden haben.

Wien: Autofahrer zu drei Monaten „bedingter“ Haft verurteilt

Trotz der geäußerten Reue hatte das Gesetz kein Verständnis für dringliche Termine und verlorene Nerven. Denn „Wegtragen darf nur die Polizei, und Sie sind nicht die Polizei“, sagte Richter Christoph Kraushofer laut Oe24.at. Er verurteilte den 40-Jährigen wegen Nötigung und Störung einer Versammlung zu drei Monaten „bedingter“ Haft. Diese Form der Strafe kann, ähnlich der Bewährungsstrafe in der deutschen Gesetzgebung, unter bestimmten Bedingungen nicht oder nur teilweise vollstreckt werden.

Wenn der Verurteilte also innerhalb einer festgesetzten Zeit nicht erneut straffällig wird, kann diese bedingte Strafnachsicht aufgehoben werden. Dann müsste der Familienvater tatsächlich in Haft. (na)