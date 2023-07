BBC-Legende soll pornografische Fotos von Teenager gekauft haben - Vorwürfe reißen nicht ab

Von: Julia Volkenand

Gegen BBC-Moderator Huw Edwards werden schwere Vorwürfe erhoben. Er soll einem Teenager viel Geld für pornografische Bilder gezahlt haben.

London - Ein Skandal erschüttert derzeit die britische Rundfunkanstalt BBC. Einem Mitarbeiter des Senders wird massives sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen. Mittlerweile hat die Ehefrau des bis dahin anonym gebliebenen Moderators seinen Namen veröffentlicht. Es handelt sich um den alteingesessenen Star-Moderator Huw Edwards (61). „Ich gebe diese Erklärung im Namen meines Mannes Huw Edwards ab, nach fünf extrem schweren Tagen für unsere Familie“, erklärte Vicky Flind am Mittwoch.

Ihr Mann leide unter schweren „psychischen Problemen“ und befinde sich derzeit in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus, „wo er auch in absehbarer Zukunft bleibt“, so die Frau. Sobald er gesundheitlich dazu in der Lage sei, werde ihr Mann sich zu den Berichten äußern, kündigte Flind an.

BBC-Skandal: Moderator des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt

Edwards wird vorgeworfen, einem zu Beginn der Interaktion 17-jährigen Menschen über den Zeitraum von drei Jahren mehrere zehntausend Pfund für pornografische Bilder gezahlt zu haben. Die britische Zeitung „Sun“ zitierte vergangenen Freitag die augenscheinliche Mutter des Opfers, die Edwards Namen nicht nannte und lediglich von einem BBC-Moderatoren sprach. Seitdem wurde bis zu seiner Nennung massiv im Netz über seine Identität spekuliert. Mehrere BBC-Moderatoren erklärten öffentlich, dass es sich bei ihnen nicht um den beschuldigten Mitarbeiter handle. Am Sonntag (9. Juli) gab dann die BBC bekannt, den Mitarbeiter identifiziert und freigestellt zu haben. In den vergangenen Tagen wurden weitere Vorwürfe des Fehlverhaltens laut.

Gegen BBC-Moderator Huw Edwards werden Vorwürfe erhoben. © IMAGO/Dinendra Haria

Die Affäre hat inzwischen weitere Kreise gezogen: Am Dienstag zitierte die „Sun“ erneut die Mutter des mutmaßlichen Opfers mit den Worten, ihr heute 20-jähriges Kind habe mit dem Geld des Moderators seine Drogensucht finanziert. Das mutmaßliche Opfer selbst wies die Angaben der Mutter allerdings zurück und bezeichnete die Anschuldigungen als „Unsinn“. Doch auch die BBC selbst berichtet inzwischen von weiteren Vorwürfen. So habe sich eine 20 Jahre alte Person gemeldet, die „Drohnachrichten“ von Edwards erhalten habe.

BBC-Skandal: Rätselraten um Identität des Moderators

Die „Sun“ berichtete weiter, Edwards habe während der Corona-Pandemie gegen Lockdown-Regeln verstoßen, um einen anderen jungen Menschen zu treffen, den er auf einer Dating-Plattform kennengelernt hatte. Eine weitere Person habe im Alter von 17 Jahren „gruselige“ Nachrichten mit Herz- und Kuss-Emojis von dem Moderator erhalten.

Zuletzt berichtete wieder die BBC, auch zwei junge Leute aus der Belegschaft hätten sich über „unangemessene Nachrichten“ von Edwards beschwert. Sie hätten aber nicht sofort ihre Vorgesetzten informiert, weil sie negative Folgen für ihre Karriere befürchtet hätten.

Der 61-Jährige moderiert in Großbritannien die 22.00-Uhr-Nachrichten - er war es auch, der im vergangenen Oktober der Welt die Nachricht vom Tod der Königin Elisabeth II. verkündet hatte.

Immer mehr Vorwürfe gegen BBC-Moderator

Vor der Identifizierung des Walisers durch dessen Frau hatten sich auch einige seiner Kollegen zu dem Fall geäußert. BBC-Star Jeremy Vine forderte den Moderator in einer Fernsehsendung dazu auf, seine Identität öffentlich zu machen, um weiteren Schaden vom Ruf des Rundfunksenders abzuwenden. Ein früherer BBC-Mitarbeiter beschrieb den Moderator in einem Podcast als „extrem wütend“ über die Medienberichte in der Affäre.

Hinweise auf eine Straftat liegen laut Aussagen der Londoner Polizei jedoch nicht vor. Die Polizei gehe daher nicht weiter in der Affäre vor, hieß es am Mittwochabend. BBC selbst habe seine interne Untersuchung daraufhin wieder aufgenommen. Die Untersuchungskommission habe ihre Arbeit am Donnerstag fortgesetzt, erklärte BBC-Generaldirektor Tim Davie. In einer Mitteilung an die Beschäftigten versicherte er, die Untersuchung werde streng nach Vorschrift geführt, im Mittelpunkt stehe die „Fürsorgepflicht“ der BBC „gegenüber allen Beteiligten“. (jv mit Material der AFP)