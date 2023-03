Kanada-Reise endet tödlich: Drei Menschen sterben bei Lawinenunglück

Von: Felix Herz

Drei Männer aus Bayern kamen bei einem Lawinenunglück in denen kanadischen Rocky Mountains ums Leben (Symbolbild). © Cavan Images / IMAGO

Tragisches Unglück in Kanada: Bei einer Lawine in den Rocky Mountains sind drei Bayern ums Leben gekommen. Einer überlebt.

Eging am See/British Columbia – Der Kanada-Urlaub endete am Mittwoch, 1. März, für vier Männer aus Bayern in einer Tragödie: Drei der vier Urlauber aus dem niederbayerischen Eging am See, Landkreis Passau, kamen bei einem Lawinenunglück ums Leben. Nur einer der Männer überlebte.

Tragisches Unglück in Kanada: Drei Männer aus Bayern sterben in den Rocky Mountains

Das Lawinenunglück in Kanada ist ein Schock für die kleine Gemeinde Eging am See – und zwar schon der zweite binnen kürzester Zeit. Denn bei dem Bus-Unfall in Schladming kam bereits ein Mann aus Eging ums Leben. Nun das Drama in Kanada. Laut BR handelt es sich bei den Verunglückten um einen 57-jährigen Krankenhaus-Chef, dessen 34-jährigen Schwager sowie einem 57-jährigen Freund der Familie. Alle drei bekannt und geschätzt in der Kurgemeinde. Das Unglück überlebt hat nur der 25-jährige Sohn des Krankenhaus-Chefs.

Insgesamt ist der genaue Hergang des Lawinendramas in Kanada noch nicht gänzlich geklärt. Der BR berichtet, dass die bayerischen Ermittlungsbehörden in engem Austausch mit den kanadischen Behörden stehen. Auch das auswärtige Amt ist involviert.

Einziger Überlebender bekam Heliskiing zum Bachelor geschenkt

Hintergrund des Unglücks ist laut BR ein Geschenk, das der 25-jährige Sohn des Klinik-Chefs für das Bestehen des Bachelors an der Uni bekommen hatte. Gemeinsam sei die vierköpfige Gruppe mit fünf weiteren Skifahrern zu Beginn der Woche nach Kanada aufgebrochen. Ziel waren die Rocky Mountains in British Columbia – zum Heliskiing. Dabei setzt ein Helikopter die Skifahrer am Berg ab und diese fahren eine unberührte Strecke ins Tal hinab – eine nicht ungefährliche Tour.

Im BR-Bericht heißt es dann, dass eine Lawine die vier Männer gegen 12 Uhr am Mittwoch verschüttete. Sie waren gerade auf einer Tour in der Nationalparkregion Banff Lake Louise. Der überlebende 25-Jährige befindet sich demnach im Krankenhaus, er hat Schulter- und Kopfverletzungen davongetragen. Dem BR berichtet der Bürgermeister von Eging am See, dass die Gemeinde und er die Familie nun in jeder Hinsicht unterstützen würden und versuchen, zu trösten. (fhz)

Lawinen: Die unterschätzte Gefahr

