9-Euro-Ticket: Ab wann, wo und für wen das Ticket gelten soll

Eine der Maßnahmen der Ampel im Entlastungspaket 2022 ist das 9-Euro-Monatsticket. Doch was hat es hiermit genau auf sich?

Unterstützung wegen Inflation

Von Tanja Koch schließen

Nahverkehr für 9 Euro – das Entlastungspaket wird auch den öffentlichen Nahverkehr vergünstigten. Das sollten Verbraucher und Verbraucherinnen wissen.

Berlin – Benzin, Heizung, Lebensmittel – durch den Ukraine-Krieg steigt die Inflation. Verbraucher und Verbraucherinnen müssen für diverse Ausgaben tiefer ins Portemonnaie greifen. Ende März jedoch machte die Bundesregierung einen Vorschlag für ein milliardenschweres Entlastungspaket, das die Bevölkerung entlasten soll.

Auch ein 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr ist Teil des Pakets. „Der Vorschlag kam überraschend, ist aber nicht schlecht“, zitiert kreiszeitung.de den schleswig-holsteinischen Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) unter Berufung auf die Kieler Nachrichten.

Nachdem das 9-Euro-Ticket zunächst für Verwirrung gesorgt hatte, ist nun nach Angaben des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) offenbar klar, welche Vergünstigungen die Bundesregierung konkret plant, um den wegen des Ukraine-Konflikts gestiegenen Ausgaben entgegenzuwirken. Der Bund ist demnach bereit, alle Kosten von geschätzt 2,5 Milliarden Euro zu tragen.

Das gilt für das 9-Euro-Ticket Ab wann und wie lange gilt das Ticket? Verfügbar ab dem 1. Juni für drei Monate. Wo gilt das Ticket? Bundesweite Gültigkeit; keine regionale Einschränkung Für wen gilt das Ticket? Keine Beschränkung auf Personengruppen; Abo-Inhaber erhalten eine Erstattung

9-Euro-Ticket im Entlastungspaket: Ab wann gilt es?

Geplant ist das 9-Euro-Ticket als dreimonatiges Experiment. Als frühestmöglicher Zeitpunkt ist offenbar der 1. Juni angesetzt, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland aus dem Verkehrsausschuss des Bundestages erfahren haben soll. Doch noch ist unklar, ob der 1. Juni vor dem Hintergrund des nötigen Gesetzgebungsprozesses eingehalten werden kann. Denn am 18. oder 19. Mai soll der Bundestag sowie am 20. Mai der Bundesrat über einen noch zu erarbeitenden Gesetzentwurf abstimmen.

Entlastungen wegen Inflation: Wo soll das 9-Euro-Ticket gelten?

Eine regional beschränkte Gültigkeit sei unpraktikabel, heißt es. „Das 9-Euro-Ticket muss bundesweit gültig sein“, fordert etwa Martin Kröber, SPD-Verkehrsexperte im Bundestag. „Sonst benachteiligt es jene Pendlerinnen und Pendler, die über die Grenzen von Bundesländern und Tarifverbünden unterwegs sind.“ Wohl aus diesem Grund deckt das Ticket das gesamte Netz der Bundesrepublik ab.

Das dreimonatige Experiment fällt genau in die Hauptferienmonate im Sommer. Neben Pendlerinnen und Pendlern, die alternativ von Tankrabatten im Entlastungspaket profitieren, könnte das Angebot also auch von Reisenden begrüßt werden. Diese könnten Regionalzüge als Transport für Kurzurlaube nutzen.

9-Euro-Ticket: Für wen gilt es und wo bekommt man es?

Eine Beschränkung auf bestimmte Personengruppen ist somit nicht geplant. Und selbst Inhaberinnen und Inhaber von bereits reduzierten Semestertickets oder anderen Zeitkartenabonnements sollen von dem 9-Euro-Ticket aus dem Entlastungspaket profitieren. „Auch Studierende, die Semestertickets erworben haben, müssen in den Genuss der Rückerstattung kommen“, zitiert das RND SPD-Verkehrspolitiker Kröber. Diese sollen eine Erstattung für die Differenz zwischen dem Abopreis und dem vergünstigten Ticket ausgezahlt bekommen. Erhältlich wird das Ticket wohl nicht am Automaten, jedoch online, über die DB-Navigator-App sowie am Schalter sein. (tk)