Badewannen-Prozess: Hausmeister zu Unrecht in Haft?

Von: Patrick Guyton

Nach 13 Jahren in Haft: Anklage fordert Freispruch für Hausmeister Manfred Genditzki.

Zwei mal schon ist der Hausmeister Manfred Genditzki aus Rottach-Egern am Tegernsee wegen Mordes an einer Rentnerin schuldig gesprochen worden. Dafür saß er 13 Jahre lang im Gefängnis. Im Wiederaufnaheverfahren, das er lange angestrebt hatte, ist nun ein Freispruch nahe gerückt.

In seinem Plädoyer forderte Staatsanwalt Michael Schönauer am Montag am Münchner Landgericht, „den Angeklagten freizusprechen“. Seine Unschuld sei sogar nachweisbar. Und nicht nur das: Der Staatsanwalt will die Staatskasse verpflichten, Genditzki umfangreich zu entschädigen. Dieser war nicht nur im Gefängnis gelandet, auch hatten ihn die Kosten für die Wiederaufnahme finanziell ruiniert, sodass er hinter Gittern Privatinsolvenz anmelden musste.

Der Staatsanwalt spannt die Prozessbeteiligten nicht lange auf die Folter. In der Mitte seines Plädoyers kündigt er schon den Antrag auf Freispruch an. Damit hat die Staatsanwaltschaft im Vergleich zu ihren Ansichten in den Verfahren 2010 und 2012 eine spektakuläre Wende vollzogen. Damals ging sie davon aus – und das Gericht folgte ihnen -, dass der Hausmeister die zum Todeszeitpunkt 87-jährige Lieselotte Kortüm im Streit auf den Kopf geschlagen und dann in der Badewanne ertränkt hatte. Genditzki hatte das immer bestritten, er sei nicht mehr in der Wohnung gewesen. Vielmehr müsse die Seniorin, so seine Rechtsanwälte, bei einem Unfall in die volle Wanne gestürzt sein. Diese Möglichkeit schloss der damalige Gerichtsgutachter aber aus.

Wesentlich wird Genditzki nun nach Ansicht des Staatsanwalts durch zwei neue Gutachten der Stuttgarter Professoren Syn Schmitt und Niels Hansen entlastet. Schmitt, Physik-Professor aus Stuttgart, habe mit seinem Gutachten das „herausragendst wichtigste Beweismittel“ geliefert. Laut seiner Simulationsstudie zeigt sich mit „hoher Wahrscheinlichkeit“, dass die Seniorin einen Sturz erlitten hatte. Hansen wiederum hat in einer Studie anhand der damals gemessenen Temperatur des Wassers ermittelt, dass Lieselotte Kortüm höchstwahrscheinlich deutlich später ums Leben gekommen ist als angenommen. Für diese Zeit besitzt Genditzki ein Alibi. Über die vorherigen Urteile sagt Staatsanwalt Schönauer vorsichtig: „Den Gerichten sind die Indizien damals anders erschienen.“

Im Zuschauerraum ist es nach dem Freispruch-Plädoyer der Anklage still. Jubel wäre verfrüht, dem Hausmeister ist keine Regung anzusehen. Seine Verteidigung plädierte erwartungsgemäß auch auf Freispruch. Das Urteil wird am Freitag erwartet.