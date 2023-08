„Schnee mitten im August“: Meteorologe kündigt extremes Wetter für Baden-Württemberg an

Von: Franziska Schuster

Frau Holle scheint sich wohl im Datum vertan zu haben: Am ersten Augustwochenende soll in den Höhenlagen Baden-Württembergs Schnee fallen.

Stuttgart - Eigentlich ist es bis zum Herbst noch eine Weile hin, doch beim derzeitigen Wetter in Baden-Württemberg könnte man glatt meinen, der Sommer sei bereits vorbei. Der Jetstream sorgt derzeit dafür, dass Deutschland von Polarluft heimgesucht wird. Die Temperaturen liegen daher im Südwesten zum Start in den August zwischen 20 und maximal 25 Grad. Hinzu kommen immer wieder Niederschläge, Schauer und Gewitter. Sommer fühlt sich anders an.

Jetzt soll es nicht nur herbstlich weiter gehen, einigen Regionen Baden-Württembergs könnte sogar ein kleiner Wintereinbruch bevorstehen – und das Mitten im August. „Jetzt kommt es ganz dicke in Form von Schneeflocken“, kündigt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in seiner neuesten Prognose an. In der kommenden Woche sollen „vergleichsweise extrem kalte Luftmassen“ Baden-Württemberg und Bayern heimsuchen. Das hat Folgen: Die Schneefallgrenze sinkt in den Alpen auf 1.700 Meter ab. Auch die niedriger gelegenen Regionen bekommen die Polarluft zu spüren. Die Nachttemperaturen liegen zum Teil bei unter 5 Grad.

Wanderer müssen sich in Baden-Württemberg am ersten Augustwochenende dick einpacken. Ab 1.700 Metern wird Schnee vorhergesagt. © dpa/Michael Reichel

Wetter in Baden-Württemberg: Polarluft lässt Schneefallgrenze sinken

Das Wetter rutscht in Baden-Württemberg von einem Extrem ins nächste. Nachdem der Juni und anfangs auch der Juli extrem heiß und trocken ausgefallen waren, sucht seit Mitte Juli Kaltluft den Südwesten heim. Aufgrund der aktuellen Wetterlage schafft es die Warmluft aus Südeuropa einfach nicht mehr zu uns. Auch das letzte Juliwochenende bleibt wechselhaft und bringt viel Regen, teils Schauer und Gewitter. Besserung ist auch in der ersten Augustwoche nicht in Sicht. „Nächste Woche wird es nach und nach immer kühler werden“, kündigt Dominik Jung an.

Zum Samstag (5. August) steht Baden-Württemberg ein Kälteeinbruch bevor. In einer Höhe von 1.500 Metern soll es laut Prognosen nur noch 2 bis 3 Grad geben. „Das heißt, selbst im Schwarzwald in den Gipfellagen, kann es auf dem Feldberg Schneeregen und Schneeflocken geben.“ Auch in niedrigen Lagen ist vor allem in den Frühstunden bibbern angesagt. Direkt über dem Erdboden herrschen dann zwischen 6 und maximal 10 Grad. Ziemlich frische Werte für den 5. August. „Das könnte auch ein Morgen im Oktober sein“, meint Dominik Jung. „Gruselige Wetterkarten“ zeigen, dass es bis weit in den August hinein kalt und nass bleibt.

Vor allem Wanderer in den Alpen müssen am ersten Augustwochenende aufpassen, warnt der Meteorologe. Am Freitag (4. August) und am Samstag (5. August) könne es in 1.700 und 1.800 Meter Höhe Schnee geben, so der Experte weiter. Schnee zu dieser Jahreszeit sei allerdings gar nicht so ungewöhnlich, wie manch einer glauben mag. Das gebe es immer wieder einmal.

Kälteeinbruch zum Monatswechsel – Temperaturen in Baden-Württemberg kaum über 20 Grad

In den restlichen Regionen Baden-Württembergs muss man sich ebenfalls dick einpacken. Neben niedrigen Temperaturen wird es weiterhin regnerisch und nass. Das europäische Wettermodell ECMWF hat Berechnungen für die Regensummen bis zum 7. August angestellt. Diese machen deutlich: So schnell kehrt der Sommer nicht mehr zurück. Bis zu 120 Liter Regen pro Quadratmeter sollen in der Spitze in der ersten Augustwoche fallen. Es droht eine Sintflut in den Sommerferien.

Ab dem 1. August beginnt die Talfahrt der Temperaturen. Das letzte bisschen Sommer wird von Regen fortgespült. Am Dienstag (1. August) liegen die Höchstwerte bei maximal 24 Grad, es regnet den ganzen Tag über immer wieder. Mit jedem Tag wird es ein kleines bisschen kühler. Mittwoch sind höchstens 22 Grad, am Donnerstag nur noch 21 Grad drin. „Da tut sich einfach nichts. Es ist kein stabiles Sommerhoch zu erwarten“, sagt Dominik Jung mit Blick auf die Wetterkarte.

Das sind die Temperaturprognosen für Städte wie Stuttgart, Mannheim und Co. in den ersten Augusttagen:

Stadt 1. August 2. August 3. August 4. August Stuttgart 16 bis 20 Grad 16 bis 21 Grad 15 bis 21 Grad 13 bis 20 Grad Mannheim 16 bis 22 Grad 17 bis 22 Grad 17 bis 21 Grad 15 bis 21 Grad Heidelberg 15 bis 19 Grad 15 bis 20 Grad 17 bis 22 Grad 15 bis 21 Grad Karlsruhe 17 bis 19 Grad 17 bis 21 Grad 17 bis 21 Grad 15 bis 20 Grad Heilbronn 16 bis 19 Grad 17 bis 21 Grad 17 bis 22 Grad 15 bis 21 Grad Ludwigsburg 16 bis 19 Grad 16 bis 21 Grad 16 bis 21 Grad 14 bis 20 Grad Esslingen am Neckar 16 bis 20 Grad 17 bis 22 Grad 15 bis 21 Grad 13 bis 20 Grad Freiburg im Breisgau 16 bis 18 Grad 16 bis 20 Grad 18 bis 22 Grad 16 bis 20 Grad

(Quelle: wetter.com)