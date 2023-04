Nach Hausdurchsuchung äußern sich die Eltern von Rebecca Reusch: „Ich spüre, dass sie noch lebt“

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Rebecca Reusch wird seit 2019 vermisst – bislang fehlt jede Spur von der damals 15-Jährigen. Ihre Mutter ist sich jedoch sicher, dass ihre Tochter zurückkommt.

Berlin – Seit über vier Jahren gilt Rebecca Reusch als vermisst. Die Schülerin soll am 18. Februar 2019 spurlos aus dem Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers in Berlin-Britz verschwunden sein. Zwar gehen noch immer zahlreiche Hinweise von Bürgern bei der Polizei ein, hieß es in einer Pressemitteilung zum vierten Jahrestag im Februar. Allerdings gebe es bis heute „keinerlei Lebenszeichen“.

Vor Kurzem geriet der Fall erneut in die Schlagzeilen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin bestätigte gegenüber RTL, dass eine Hausdurchsuchung bei „dem Beschuldigten, gegen den die Ermittlungen weiterhin andauern“, durchgeführt worden sei. Rebeccas Schwager gilt nach Polizei-Angaben als einziger Verdächtiger in dem Fall, saß zeitweise sogar in Untersuchungshaft.

Hausdurchsuchung bei Rebeccas Schwager – Familie Reusch hält weiterhin zusammen

RTL zufolge hätten die Beamten damals nach Beweismitteln gesucht. Was bei der Durchsuchung in Berlin gefunden wurde, ist unklar. Die Behörden halten sich mit Details zurück – um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Zentrale Rolle soll aber ein fehlender Bademantel-Gürtel gespielt haben. Inwiefern dieser mit dem Verschwinden von Rebecca zusammenhängt oder nicht, bleibt offen.

Vermisste Rebecca Reusch: Viele Rätsel – und immer wieder ein Verdacht Fotostrecke ansehen

Trotz der Ereignisse hält die Familie Reusch zusammen, sagte Mutter Brigitte Reusch gegenüber Bild. „Wir sind so eine Kuschelfamilie. Diese tiefe Liebe, die wir füreinander empfinden, schweißt uns eng zusammen und gibt uns Stärke. Wir dürfen uns nicht hängen lassen, selbst wenn die Verzweiflung noch so groß ist“, sagte sie bereits 2019.

Vermisste Rebecca Reusch: Familie gibt „Hoffnung nicht auf“

Die Familie ist überzeugt, dass Rebecca irgendwann zurückkommt. Man spüre als Mutter, ob sein Kind noch lebe, sagte sie gegenüber der Zeitung. „Wir geben die Hoffnung nicht auf.“ Auch RTL-Reporter Heinz Kegl erfuhr in einem Telefonat mit der Mutter, dass es „keine Veränderung innerhalb der Familie“ gebe. „Man feiert Feste zusammen, sofern man sie nach dem Verschwinden von Rebecca noch feiern kann.“

Rebecca wurde am 18. Februar 2019 als vermisst gemeldet. Zahlreiche Suchaktionen folgten – bis heute konnte die junge Frau nicht gefunden werden. (Archivbild) © Montage:Merkur.de/dpa

Dass Rebeccas Schwager etwas mit dem Verschwinden der Schülerin zu tun habe, glauben die Reuschs nicht. Ihr Schwiegersohn sei für sie und ihren Mann „wie ein Sohn. Er macht alles für uns und würde uns niemals Leid zufügen. Solange wir nicht hundertprozentig wissen, dass Florian etwas mit Beccis Verschwinden zu tun hat, gilt für uns die Unschuldsvermutung“, betonte Brigitte Reusch.

Was Rebecca Reusch widerfahren ist, darüber lässt sich nur mutmaßen. Kriminalexperten gehen zumindest nach der jüngsten Hausdurchsuchung von neuen Anhaltspunkten im Fall Rebecca Reusch aus. „Wir können mit einer immer noch großen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass dieser Fall aufgeklärt wird und dass man möglicherweise dann auch sterbliche Überreste finden kann“, sagte Christian Matzdorf, Professor für Kriminalistik, gegenüber RTL. (kas)