„Einfach unglaublich“: Hier gibt es das beste Bier Deutschlands

Von: Katarina Amtmann

Die Brauerei Kundmüller freut sich über 16 Auszeichnungen beim World Beer Award 2023. © Brauerei Kundmüller

Bei den World Beer Awards holte eine Brauerei aus Franken 16 Preise. Dreimal gab es dabei die Auszeichnung für das beste Bier Deutschlands.

Bamberg – „16 Auszeichnungen gab es in diesem Jahr für unserer Weiherer Biere beim World Beer Award“, freut sich die Brauerei Kundmüller in einem Statement auf der eigenen Website. Dreimal gab es Gold, viermal Silber und sechsmal Bronze. Und dreimal die Auszeichnung für das beste Bier in Deutschland.

Freude bei der Brauerei Kundmüller: 16 Auszeichnungen bei den World Beer Awards

Die Brauerei aus dem Kreis Bamberg ist keine Unbekannte beim Thema Auszeichnungen. Schon im vergangenen Jahr hat das Weiherer Bier neun Auszeichnungen erhalten. 2023 konnte diese Zahl gesteigert werden. Gold gewannen das Weiherer Pils, das Weiherer/Fat Heads´s Grischbeerla und das Weiherer/Fat Head´s Hopferla IPA. Besonders freut sich die Brauerei darüber, dass die mit Gold prämierten Biere ebenfalls die Auszeichnung für das „beste Bier Deutschlands“ erhalten haben.

Geschäftsführer Roland Kundmüller: „Der Sieg in der Kategorie ‚Bestes deutsches Pils‘ ist einfach unglaublich. Dieser Preis gilt, wie alle anderen auch, unserem gesamten Brauereiteam. Das haben wir gemeinsam geschafft!“

„Ungewöhnlich hohe Anzahl an Auszeichnung“: Fränkische Brauerei räumt bei Awards groß ab

Oswald Kundmüller ist ebenfalls mehr als zufrieden: „Auch mich freut ganz besonders der erste Platz beim Pils und die ungewöhnlich hohe Anzahl an Auszeichnungen für unsere tollen Ales. Super, dass die herausragende Zusammenarbeit mit unseren weltweiten Brauerfreunden belohnt wurde. Unser besonderer Dank geht deshalb an Matt Cole von der Fat Head´s Brewery in Ohio und Alex Bazzo von der Cervejaria Bamberg in Brasilien.“ Bei den Bieren handelt es sich um Collaboration-Brews.

Brauerei Kundmüller: Alle Auszeichnungen beim World Beer Award 2023

World Beer Award als „Bestes deutsches Pils“ für Weiherer Pils

World Beer Award als „Bestes deutsches Session IPA“ für Weiherer/Fat Heads´s Grischbeerla

World Beer Award als „Bestes deutsches Speciality IPA“ für Weiherer/Fat Head´s Hopferla IPA

World Beer Award in Gold für Weiherer Pils

World Beer Award in Gold für Weiherer/Fat Heads´s Grischbeerla

World Beer Award in Gold für Weiherer/Fat Head´s Hopferla IPA

World Beer Award in Silber für Weiherer Grünhopfen-Pils

World Beer Award in Silber für Weiherer Rauch

World Beer Award in Silber für Weiherer Rolator

World Beer Award in Silber für Weiherer/Fat Head´s Imperial IPA

World Beer Award in Bronze für Weiherer Landbier

World Beer Award in Bronze für Weiherer/Cervejaria Bamberg Zapfenduster

World Beer Award in Bronze für Weiherer Hopfenweizen

World Beer Award in Bronze für Weiherer OSw-Alt

World Beer Award in Bronze für Weiherer Summer Ale

World Beer Award in Bronze für Weiherer Schwärzla

Die World Beer Awards haben sich seit ihrer Gründung 2007 zu einem der renommiertesten Bier-Wettbewerbe auf dem internationalen Parkett gemausert. Ein internationales Team aus Bierbrauer:innen, Biersommeliers und Biersommelières sowie Journalist:innen bewertet Biere aus der ganzen Welt.

