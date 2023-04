Autorin über Totenwache: „Der Moment des Todes ist nur ein kleiner Teil des Sterbens“

Von: Boris Halva

Die Totenwache gibt es schon sehr lange – wie diese Figur am Totenbett aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. zeigt. © IMAGO/imagebroker

Drei Tage und Nächte hat Maren Wurster von ihrem toten Vater Abschied genommen. Ein Gespräch über Begegnungen im Traum – und wie es sich anfühlt, satt von Trauer zu sein.

Der Tod ist für Maren Wurster kein Unbekannter. Schon für ihr Buch „Papa stirbt, Mama auch“ hat sie sich dem vermeintlichen Ende des Lebens genähert, um von dort aus zurückzugehen zum Anfang. Zu Fragen wie: Wo kommen wir her? Wie wurden meine Eltern, wer sie sind? Und wer bin ich eigentlich? Nach dem Tod ihres Vaters 2021 hielt sie eine Totenwache an dessen Bett. Über diese drei Tage hat sie ebenfalls geschrieben: „Totenwache – Eine Erfahrung“ ist Ende des vergangenen Jahres erschienen. Sie nennt dieses schmale, ungemein tiefe Buch „gewissermaßen den Schlusspunkt dieses Schreibens über das Sterben und den Tod“. Aber im Verlauf des Gesprächs in einem Café in der Frankfurter City – draußen Nieselregen, drinnen Kaffeeduft und alles hell und frisch – wird deutlich: Der Tod ist auch immer der Anfang von etwas.

Frau Wurster, Sie schreiben, die Totenwache hat Ihr Leben verändert. Was ist da in Ihnen passiert während dieser drei Tage und Nächte an der Seite Ihres toten Vaters?

Das war vielschichtig. Zum einen habe ich, obwohl mein Vater eine schwere Krankheit hatte und einen langen Sterbeprozess durchlitten hat, eine große Gelassenheit erfahren – wohl auch, weil dieser Sterbeprozess trotz allem so friedlich verlaufen ist. Zum anderen hat mich erstaunt, dass nach diesem Prozess, der ja eigentlich das Ende eines menschlichen Lebens ist, trotzdem etwas weitergeht – ohne genau zu wissen, was das ist. Vor allem hätte ich nicht damit gerechnet, wie gelassen es mich gemacht hat, über die Endlichkeit meines Vaters mit der eigenen Endlichkeit in Berührung zu kommen.

Weil Sie gespürt haben, dass der Tod auch für Sie eine Art Übergang werden könnte, eines Tages?

Ja. Es gibt ja den Todeszeitpunkt, der festgemacht wird daran, wann das Herz aufhört zu schlagen und die Atmung aussetzt. Aber jenseits dieses Zeitpunktes, der das Leben tatsächlich in ein Davor und ein Danach teilt, ist das Sterben ein Übergang. Und es ist ja nicht nur ein Abschied nehmen, sondern auch ein Abschied geben, und so habe ich auch das Gefühl, meinem Vater einen Dienst erwiesen zu haben, indem ich ihn auf diesem Weg in etwas Anderes hinein begleitet habe. Manchmal hat mich dieser Prozess auch an die Geburt erinnert.

Eine Geburt kündigt sich ja auch lange an …

Genau, es beginnt mit der Schwangerschaft, an deren Ende die Wehen einsetzen – und dann gibt es diesen Moment, in dem das Kind auf die Welt kommt. Dieser Zeitpunkt wird auch festgehalten in Form einer Uhrzeit, aber man merkt, dass dieser kleine Mensch noch nicht ganz da ist. Da müssen noch die Sinne und so mancher Seelenteil nachkommen. Und das spiegelt der Tod in gewisser Weise: In dieser Welt anzukommen, das dauert – und genauso dauert es, sie wieder zu verlassen.

Und bei beidem ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die einen begleiten.

Absolut. Beides sind gewaltige Prozesse, und da ist es gut, wenn jemand dabei ist, der einem Halt und Zuversicht gibt; ein Mensch, der das kennt, was wir da gerade zum ersten Mal erleben. Da hatte ich auch das große Glück, dass mich Angela Fournes, die Bestatterin meines Vaters, an die Hand genommen und es mir ermöglicht hat, mich ganz reinzugeben. Obwohl ich vorher seltsame Bilder und Befürchtungen und auch Fragen hatte: Darf ich ihn berühren? Gibt es Leichengift? Entleert sich ein Mensch, wenn er stirbt? Was ist mit dem Körper? Da war vieles, was mir Angst gemacht hat. Aber Angela war da, und sie hat mir erklärt, dass mit dem Menschen, der gerade gestorben ist, erstmal gar nichts Schlimmes passiert. Das hat mir ungemein geholfen. Ganz im Gegenteil: Ich habe sehr viel Schönheit erfahren.

Sie beschreiben, wie Angela den Sterbeprozess um eine spirituelle Ebene erweitert hat. War Ihnen diese Ebene vorher fremd?

Naja, ich war da schon offen, aber ich hatte kein klares Narrativ, keine klare Vorstellung davon, was nach dem Tod geschieht. Ich bin schon im tiefen Sinne gläubig, aber nicht christlich genug erzogen, um da in so einer festen Erklärungslogik drin zu sein, was den Tod und das Leben nach dem Tod betrifft. Ich dachte mir schon, dass das Leben nicht mit dem Tod endet, aber anders als Angela, die ja aus dem Mexikanischen kommt und von einem ganz anderen kulturellen Umgang mit dem Tod geprägt ist, musste ich das für mich individuell erfahren und durchleben. So hat das Angela auch gesagt: Den Tod muss man leben.

Hat es Sie denn überrascht, wie viel spirituelles Erleben und Empfinden in Ihnen steckte?

Total, ja! Also ich hatte mir schon vorher gedacht, dass eine Totenwache sicherlich dabei hilft, Trauer auszuleben, und das stimmt auch. Man hat ja später nie wieder drei Tage Zeit, zu trauern. Wenn der Alltag wieder losgeht, das Leben weitergeht, dann ist da nur noch wenig Raum für Trauer. Manchmal weinen wir im Auto, weil das fast die einzige Zeit ist, die wir nicht unter anderen Menschen sind, und wir unsere Trauer dann rauslassen können. Von daher habe ich schon erwartet, dass ich mich während der Totenwache ganz meiner Trauer und meinen Gefühlen hingeben kann. Was ich nicht erwartet habe war diese Erfahrung, dieses Gefühl, dass mein Vater auch nach seinem Tod noch da ist. Und dass ich am Ende der Totenwache dann auch ganz deutlich gespürt habe: Jetzt ist er gegangen, jetzt ist da nur noch der Leichnam, und der kann dann in die Erde und verwesen. Überhaupt dieses Erlebnis des Gehens von ihm als Seele, das war … bei allem Schmerz, irgendwie erhebend.

Was meinen Sie mit „des Gehens von ihm als Seele“?

Es ist ja nicht nur das physische Leben, das den Körper langsam verlässt. Der Körper wird kälter, das Blut zieht sich in den Rumpf zurück. Ich hatte auch das Gefühl, dass der Raum immer mehr von seinem Wesen angefüllt ist – und dass wir nochmal intensiv zusammen sind und uns wahrnehmen. Und irgendwann war seine Seele nicht mehr im Raum.

Angela sagt, das Hören ist der letzte Sinn, der geht. Und dass man getrost mit dem Toten sprechen kann. Wie hat sich das angefühlt?

Es hat sich sinnvoll und stimmig angefühlt, mit meinem Vater zu sprechen. Ich hatte nicht das Gefühl, in einen leeren Raum hinein zu sprechen, sondern ich hatte das Gefühl, gehört zu werden, in Verbindung mit ihm zu sein. Ich hatte auch diesen Traum, als ich dort übernachtet habe, von mir, wie ich die Totenwache halte und mein Vater nochmal die Augen öffnet und mich ansieht. Als hätte er sich in meinen Traum begeben, um nochmal Kontakt mit mir aufzunehmen. Ich war ja in dem Moment, als er starb, nicht dabei, und da war ich zunächst auch schockiert und traurig, dass ich seinen Todesmoment verpasst habe. Später habe ich verstanden, dass es wohl seinen Sinn hatte, dass ich genau in diesem Moment nicht da war. Angela sagte mir, 80 Prozent der Sterbenden gehen alleine. Sie suchen es sich aus. Es hat wohl mit Selbstbestimmung zu tun. Sterben ist ja ein extremes Loslassen, und ich kann mir gut vorstellen, dass manche Menschen das am besten können, wenn sie alleine sind.

Aber damals hatten Sie das Gefühl, den entscheidenden Moment verpasst zu haben?

Natürlich! Das war der Moment, auf den alles zulief – und ich war nicht da. Ich hatte zum einen das Gefühl, versagt zu haben, zum anderen war das auch furchtbar egoistisch: Seit Monaten bereite ich mich darauf vor – und dann fehlt mir genau dieser Moment!

So wie die Sternschnuppe, die man verpasst, weil man kurz den Blick vom Himmel abwendet, um zu sehen, was da neben einem im Gras raschelt.

Ja, aber das konnte ich zum Glück loslassen, und dann habe ich schon bald gespürt, dass der Moment des Todes nur ein kleiner Teil des Sterbens ist und die Totenwache viel Raum bietet für Abschied und Zusammensein gleichermaßen. Dazu muss ich sagen, dass mein Vater bis zum Schluss sehr selbstbestimmt gehandelt hat, er hat seinen Tod und alles, was damit zusammenhängt, vorbereitet. Er hat mit dem Palliativteam gesprochen, er hat sich um die Bestattung gekümmert, er wusste, was er wollte, und es ist genauso gekommen, wie er es sich gewünscht hat. Im Nachhinein hatte ich dann doch nicht das Gefühl, etwas verpasst zu haben.

Warum drei Tage Totenwache?

Das hatte Angela vorgeschlagen. Wohl aus ihrer Erfahrung heraus, dass sie wusste, wie lange es dauert, bis die Seele sich löst, aber auch, um in Ruhe Abschied zu nehmen. Wobei sie auch gesagt hat: Wenn es für dich schon früher gut ist, dann können wir die Aussegnung auch früher machen. Und das hat mir große gedankliche Freiheit gegeben, dieses Wissen: ich muss das nicht durchhalten, wenn es sich nicht gut anfühlt. Es ist ja ein selbstgestalteter Prozess, auch von mir.

Maren Wurster. © Franziska Hauser

Es gibt eine Regelung, die besagt: 48 Stunden darf ein Mensch aufgebahrt werden.

Streng genommen ja. Aber – und das hat mal jemand auf einer meiner Lesungen ganz richtig gefragt: Wer soll denn kommen? Und welche Konsequenzen sollte das haben? Ich hatte das Glück, dass die Leitung des Pflegeheims da sehr entgegenkommend war und uns ein Zimmer zur Verfügung gestellt und gesagt hat: „Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen.“

Waren Sie die ganze Zeit bei Ihrem Vater, nachdem er gestorben war?

Nein. Ich dachte zuerst auch, dass ich die ganze Zeit da sein müsste, damit es eine richtige Totenwache ist. Die allermeiste Zeit in diesen drei Tagen war ich bei ihm, aber ich bin zwischendurch auch mal nach Hause, hab da ein bisschen geschlafen oder in der Stadt was besorgt.

Wie war dieser Kontrast? Drinnen Totenstille – und draußen geht das Leben weiter?

Ich habe mich in den letzten Jahren schon sehr intensiv mit dem Tod auseinandergesetzt, aber so intensiv wie damals habe ich diesen Kontrast nie zuvor gespürt. Es heißt ja, der Tod unterbricht die Linearität des Lebens. Und viele, die gerade trauern, sagen, dass die Welt doch eigentlich stillstehen müsste, weil ihre eigene Welt gerade stillsteht. Es gibt diese Gedichtzeile von W. H. Auden: „Haltet alle Uhren an, lasst das Telefon abstellen, hindert den Hund am bellen“ – es ist so eine umwälzende Erfahrung, wenn jemand stirbt, der einem nah ist, sodass es fast ein Affront ist, dass das Leben draußen einfach weitergeht! Und so ging es mir auch: Ich habe gespürt, ich kann das hier jetzt zwar alles machen, aber ich habe das Bedürfnis, zu trauern und Abschied zu nehmen. Ich hätte in diesen Momenten gerne auch die Zeit angehalten. Denn das ist es, was die Totenwache tut: Sie hält die Zeit an.

Oder gibt einem zumindest das Gefühl, dass die Zeit stillsteht …

Vor allem spielt Zeit keine Rolle. Ich wusste nicht, waren das jetzt drei oder fünf Stunden. Ich konnte natürlich anhand des Lichtes sehen, ob es jetzt Mittag oder schon Abend wurde, aber die Totenwache war wie ein Raum ohne Zeit. Diesen Raum zu verlassen war wie ein kleiner Schock: Ich hab da nicht hingepasst, in diese Welt vor dem Totenzimmer. Und habe mich dann wirklich danach gesehnt, bald wieder in diesem Raum zu sein.

Diesen Raum ohne Zeit, wie Sie es nennen, betreten längst nicht alle Menschen. Manche, weil sie es nicht wollen, aber eben auch, weil es in manchen Zusammenhängen nicht möglich war und ist, in Ruhe zu trauern. Glauben Sie, es geht uns als Individuen, aber auch als Gesellschaft etwas verloren, wenn wir uns keine Zeit für den Abschied von den Toten nehmen?

Ich fürchte ja. Trauer ist ein sehr individueller und schwer zu begreifender Prozess, der mitunter ein ganzes Leben dauern kann und in ganz unterschiedlichen Phasen verläuft. Aber, und das ist mein Eindruck nach diesen intensiven Tagen der Trauer, ich kann mir vorstellen, dass es einem nachhängt, wenn man sich nicht die Zeit genommen oder den Moment verpasst hat, dem Menschen, der gerade gestorben ist, noch etwas zu sagen, noch etwas mit auf den Weg zu geben. Das kann man später natürlich nachholen, sei es im Gebet oder in Momenten, in denen wir bei denen sind, die gegangen sind. Aber ich hatte gerade gegen Ende der Totenwache das Gefühl, satt von Trauer zu sein. Was nicht heißt, dass ich nach den drei Tagen nicht mehr getrauert habe – aber dieses Gefühl, wirklich am Stück ganz intensiv bei meinem Vater gewesen zu sein und Abschied genommen zu haben, war sehr tief und präsent. Vor allem aber glaube ich, dass dieses den Toten sehen uns die Angst vor dem Tod nimmt. Je ferner der Tod ist, umso größer wird unsere Angst. Ihn in unser Leben zurückzuholen, würde eine andere Gesellschaft aus uns machen.

Mit den Toten zusammen zu sein kann zu einem gelasseneren Umgang mit dem Tod beitragen?

So habe ich das empfunden, ja. Aber niemand muss das. Jede und jeder kann da einen eigenen Weg gehen. Die einen wollen den Toten nochmal waschen, um Abschied zu nehmen, oder einfach am Totenbett sitzen und schweigen und die Erinnerungen an das gemeinsam Erlebte an sich vorüber ziehen lassen. Anderen reicht es, das Grab zu pflegen oder eine Kerze anzuzünden.

Es heißt ja, im Moment des Todes zieht das Leben an einem vorbei. Wenn man liest, was Sie über die Zeit am Totenbett Ihres Vaters schreiben, dann scheint es, als wäre das Leben, das Sie geteilt haben, auch noch einmal an Ihnen vorübergezogen.

So war es auch, unzählige Momente aus meinem Leben mit meinem Vater sind plötzlich vor meinem inneren Auge aufgetaucht. Ich glaube, das war deswegen möglich, weil ich mir die Zeit zum Innehalten genommen habe. Es ist in unserer Gesellschaft ja Usus, dass wir sofort in so einen Modus des Handelns übergehen, wenn jemand gestorben ist: Arzt anrufen, Bestatter anrufen, Verwandte anrufen. Den Transport organisieren. Und darüber kann es passieren, dass wir vergessen, uns diesen Moment des Innehaltens zu gestatten. Es muss ja nicht drei Tage sein, aber wir sollten uns die Zeit geben zu überlegen, wer will ihn vielleicht noch sehen, wer will noch Abschied nehmen, und vor allem: was wollen wir diesem Menschen noch mitgeben?

Haben Sie das Gefühl, dass es den Menschen gut tut, über den Tod zu sprechen?

Ja. Da gibt es ein großes Bedürfnis, sich auszutauschen, Geschichten zu erzählen. Ich glaube, Trauernde erkennen sich auch. Das ist wie eine Gemeinschaft, es trauert zwar jede und jeder auf eigene Weise, aber es gibt doch vergleichbare Erlebnisse. Und die Räume für Trauer in unserer Gesellschaft werden ja auch größer, Sterben und Tod werden nicht mehr so ausgeklammert. Aber trotzdem frage ich mich manchmal, wohin eigentlich mit der Trauer? Wenn man jetzt nicht unbedingt in ein Trauercafé gehen möchte – was ich sehr gut verstehen kann – ist man doch meist ziemlich allein mit seiner Trauer und auf sich zurückgeworfen. Und das erlebe ich auch immer wieder bei den Lesungen: Da erzählen Menschen von ihren teils heftigen Erfahrungen, vor allem während der Corona-Zeit – und ich spüre auch ein starkes Bedürfnis, immer wieder davon zu erzählen. Weil das Sprechen über den Tod eben hilft!

Haben sich über Ihre Begegnung mit dem Tod und das Schreiben darüber auch die Gespräche mit den Menschen, die Ihnen nahestehen, verändert?

Das ist interessant, dass Sie das ansprechen. Über dieses intensive Auseinandersetzen mit dem Tod und die beiden Bücher, die ich darüber geschrieben habe, hat sich bei mir ganz viel verändert, der Tod ist in den letzten Jahren gewissermaßen mein Lebensthema geworden. Aber in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis sprechen wir gar nicht so intensiv über das Thema. Vielleicht ist das ja auch ein bisschen wie in der Sauna: Man will da eigentlich niemanden treffen, den man kennt, sondern lieber entblößt unter lauter Unbekannten sein. Ich habe es eher so erlebt, dass ich mit Menschen, die ich nicht kenne, die aber eine ähnliche Situation durchleben, sehr schnell sehr nah sein kann. Im Pflegeheim habe ich eine Frau kennengelernt, deren Mutter – so wie meine Mutter auch – an Demenz erkrankt ist, und mit ihr habe ich eine ganz vertraute Ebene gefunden. Sie hat natürlich mit ihrer Mutter etwas anderes durchlebt als ich mit meiner Mutter, aber wir haben Erfahrungen geteilt, die andere Menschen oftmals nicht kennen.

Sie hatten nach dem Tod Ihres Vaters die Befürchtung, dass Ihre Mutter vielleicht gar nicht versteht, was gerade passiert ist …

Ich hatte das Gefühl, sie schützen zu müssen – erst vor der Krankheit meines Vaters und dann auch davor, dass er gestorben ist. Aber ich war im Nachhinein so froh, dass sie ans Totenbett kam und dort einen so extrem klaren Moment hatte und alles verstehen konnte, eben auch trauern konnte und durfte. Und es wäre furchtbar gewesen, wenn sie diese Momente der Trauer und des Abschieds nicht hätte haben können. Meine Mutter hat zudem so viel gesungen während dieser Totenwache, das war unglaublich schön.

Sie haben über den Tod Ihres Vaters ja nicht nur als persönliche Erfahrung geschrieben, sondern das Erlebte auch mit dem abgeglichen, was in den vergangenen Jahrhunderten geschrieben wurde über den Tod, den Umgang mit ihm und was möglicherweise danach kommt. War das erhellend – oder erschien Ihnen das, was Sie da lasen, angesichts dessen, was Sie erlebt haben, banal?

Nein, banal fand ich nichts von dem, was ich zum Thema Tod gefunden und womit ich mich auseinandergesetzt habe. Ich war vielmehr überrascht, wie groß in früheren Zeiten das Wissen war über den Tod. Schon in der Antike stand für die Menschen fest, dass der Tod nicht das Ende, sondern ein Übergang ist. Im Mittelalter gab es dann den Spruch: Das Leben wird nicht genommen, das Leben wird nur verändert. Mich fasziniert, dass verschiedene Zeiten auch immer verschiedene Ideen hervorgebracht haben, Menschen diesen Übergang zu ermöglichen. Ich will das nicht verherrlichen. Es sind immer Menschen auf grausame Weise gestorben, gerade auch im Mittelalter, und doch war der Tod eben Teil des Lebens. Umso mehr wundert es mich, dass wir im 20. Jahrhundert so sicher behaupteten, dass mit dem Tod alles endet – und da wollte ich auf jeden Fall nach Erklärungen suchen, wie das gekommen sein könnte.

Und was haben Sie da gefunden?

Im Großen betrachtet hat das mit der Aufklärung, dem rationalen Denken und den Naturwissenschaften, vor allem auch der kapitalistischen Entwicklung zu tun, dass wir sehr konzentriert sind auf die materialistische Welt, auf das, was ist, was beweisbar ist, was kausal verständlich ist und wir mit unseren Sinnen wahrnehmen und darlegen können. Und dass die Narrative, die auf eine spirituelle Ebene weisen, in den Hintergrund getreten sind. Wir haben nicht mehr so viele Menschen, die glauben. Und klar, wenn man sich auf das Physische konzentriert, dann ist der Tod das Ende. Und aus dieser Perspektive ist der Tod meines Vaters auch das Ende meines Vaters als mein Vater in diesem Körper. Und dieser Mensch wird so auch nie wiederkommen. Und trotzdem gibt es da auch noch andere Ebenen, jenseits dessen, das wir sehen und anfassen können. Und so hat die Beschäftigung mit dem Tod mir auch geholfen, mich stärker in meinem Leben zu verankern. Zu sagen, man muss alles so nehmen wie es ist, das klingt ein bisschen nach Kalenderspruch, aber es ist wirklich so! Alles, was zeitlich ist, vergeht – und ist irgendwann vorbei. Und diese Gewissheit wirft uns auf uns selbst zurück. Und auf die Frage: Was macht mich aus? Und was bleibt, wenn der Tod jetzt käme?

Das Buch: Totenwache - eine Erfahrung. © Leykam Verlag