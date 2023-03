Mitten im Frühling: Deutschland droht eisige Wetter-Wende

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Auf dem Kalender hat der Frühling bereits offiziell begonnen. Doch das Wetter hat andere Pläne: Am Wochenende kommt der Winter zurück – mit Schnee und Frost.

München – Für Sonnenanbeter sind es eher schlechte Nachrichten, Wintersportler werden sich hingegen freuen: Der Winter kehrt offenbar am Wochenende noch einmal zurück. Im Gepäck hat er eine ordentliche Abkühlung sowie Wind und auch Schnee. Und das, obwohl vor einigen Tagen offizieller Frühlingsbeginn war. Auch die Temperaturen haben entsprechend mitgespielt und kletterten zuletzt auf Werte zwischen 15 und 20 Grad Celsius. Doch damit ist in den kommenden Tagen offenbar Schluss. Am Wochenende könnten wir es wieder mit Schnee und Bodenfrost zu tun bekommen.

Das Wetter ist diese Woche unbeständiger und es kühlt sich ab

Schon zu Beginn der Woche zeigte sich das Wetter von seiner unbeständigeren Seite. Es wurde regnerischer und immer wieder trübte sich der Himmel grau ein und verdeckte die Sonnenstrahlen. Dadurch wurde es zwar kühler, mit Temperaturen um die acht Grad blieb es jedoch relativ mild. So durchwachsen und regnerisch wird es auch im Verlauf der Woche zunächst bleiben. Laut Deutschem Wetterdienst ist im Norden am Donnerstag mit einzelnen Gewittern zu rechnen, Richtung Alpen ist es hingegen trocken und oft scheint auch die Sonne. Es kühlt immer weiter ab, die Höchstwerte liegen dann nur noch bei auf 10 bis 14 Grad.

Der Winter könnte am Wochenende mit Schnee und Frost zurückkommen – trotz Frühlingsbeginns. © Sergei Karpukhin/IMAGO

Am Samstag ändert sich die Lage dann deutlich: Es könnte noch einmal spannend werden und sogar ein winterlicher Kälteeinbruch droht. Der Grund für den Wechsel ist ein Tiefdruckgebiet, das von Süden her in Richtung Mitteleuropa zieht und am Sonntag auch Deutschland erreichen soll. Durch den Luftmassenaustausch droht es stürmisch zu werden: Böen mit Geschwindigkeiten bis 100 km/h sind möglich. Dazu ist mit viel Regen zu rechnen, vor allem im Süden.

Am Wochenende droht der Kälteschock in Deutschland – kommt der Winter zurück?

Durch das Tief könnte – mitten im Frühling – ein Kälteschock in Deutschland anstehen. Kaltluft, die durch das Tief aus der Region Island angesaugt wird, lässt die Temperaturen auch bei uns wieder ordentlich in den Keller stürzen. Ab Montag kann es deshalb zu Frost oder Bodenfrost in den Nächten kommen. Dazu ist durch den kalten Nordwind im ganzen Land mit Schneefall zu rechnen – auch bis in tiefe Lagen hinein. Der Winter zeigt also noch einmal Zähne.

Besonders der Montag könnte schneereich werden. Im Osten kann es zu langanhaltendem Schneefall kommen. In den Alpen ist in höheren Lagen laut focus.de mit bis zu 15 Zentimeter Neuschnee zu rechnen. Doch auch wenn der Winter sich noch einmal aufbäumt, so ist nicht damit zu rechnen, dass der Schnee liegen bleibt. In der Märzsonne wird er – außer in den Höhenlagen – trotz der Abkühlung schnell wieder wegschmelzen. Spätestens zur Wochenmitte soll es außerdem wieder wärmer werden. Die Zeichen stehen eben doch auf Frühling, auch wenn der April ebenfalls noch einige Schneetage auf Lager haben könnte. (Carolin Gehrmann)