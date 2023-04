Ausgerollt in Paris?

Von: Stefan Brändle

Kritische Stimmen wenden ein, dass sich nur wenige junge Leute am Bürgerentscheid über die E-Tretroller beteiligt hätten. t. Camus/AP © dpa

Auch wenn 90 Prozent für ein Verbot gestimmt haben – ganz verschwinden werden E-Roller nicht

Paris war 2018 eine der ersten Städte, die den E-Scooter-Verleih zugelassen hatten. Jetzt wird die Lichterstadt an der Seine eine der ersten sein, die ein Verbot ausspricht. Bürgermeisterin Anne Hidalgo kündigte am Sonntagabend an, die Vermieter müssten ihre insgesamt 15 000 Elektro-Trottinettes, wie die Scooter in Frankreich genannt werden, bis zum 1. September aus dem Verkehr nehmen.

Paris zieht damit die Konsequenzen aus einer Bürgerbefragung, die am Sonntag ein unmissverständliches Votum ergeben hatte: 89 Prozent der Abstimmenden sprachen sich für ein Verbot der Trottinettes aus. Insgesamt gingen allerdings nur 103 000 Stimmberechtigte an die Urne, was einer Stimmbeteiligung von knapp acht Prozent entspricht.

In den Wahlbüros lag das Alter der Abstimmenden deutlich über dem üblichen Durchschnitt. Viele Jugendliche waren nicht einmal im Bild über die Befragung. Die drei Verleihdienste Lime, Tier und Dott hatten zwar Influencer:innen angeheuert, die via Internet Stimmung für die offenbar lukrative Vermietung der Elektro-Roller machen sollten. Doch offensichtlich ist die Ablehnung dieser neuen Fortbewegung viel vehementer als die Zustimmung. Eine 66-Jährige erklärte in einem Wahllokal, sie traue sich kaum mehr auf die Straße, weil sie Angst habe, von einem E-Scooter umgefahren zu werden. Vergangenes Jahr hatte die Polizei 400 Unfälle mit Rollern gezählt; drei davon gingen tödlich aus.

Regeln in Deutschland Auch in Deutschland sorgen E-Scooter für Ärger – einige Städte halten nun dagegen. Etwa 6000 E-Tretroller sind in Nürnberg unterwegs – und können nach der Fahrt irgendwo abgestellt werden. Um das zu ändern, hat die Stadt 290 Sammelparkplätze eingerichtet. Verleihfirmen benötigen zudem künftig eine Sondernutzungserlaubnis, die sie etwa dazu verpflichtet, falsch geparkte Fahrzeuge innerhalb von sechs Stunden zu entfernen. Leipzig, Frankfurt und Münster haben Ähnliches vor. So müssten in Münster die Anbieter für jeden Roller eine Gebühr zahlen und erhielten ein Knöllchen für falsch abgestellte Fahrzeuge. dpa

Immerhin sauberer als Autos

Zur fehlenden Disziplin kommt eine regelrechte Wegwerf-Mentalität. Viele der Roller werden – so sie nicht in der Seine versenkt werden – an den unmöglichsten Orten abgestellt. Die Stadtverwaltung hatte zwar die Geschwindigkeit der Roller gesenkt und das Nutzungsalter auf 14 Jahre und die Bußen auf 135 Euro erhöht, doch das hatte die Lage nicht spürbar verbessert.

In den sozialen Medien äußerten junge Userinnen und User aber auch viel Ärger über die „ewig Nein sagenden Boomer“. Die Roller verpesteten die Luft weniger als die Autos, hieß es; und gerade für junge Frauen sei der Verleih ein Weg, abends unbehelligt nach Hause zu kommen, ohne die Metro nehmen oder dunkle Straßen benützen zu müssen. Vielerorts las man abfällige Kommentare über die „Pseudo-Demokratie“ einer Bürgermeisterin, die nicht einmal in der Lage sei, einen zufriedenstellenden Fahrradverleih – in Paris „vélib“ genannt – aufzuziehen.

Die Roller-Verleiher haben den Entscheid akzeptiert und versprechen, den Dienst zum 1. September einzustellen. Private „Trotts“ indes sind von dem Pariser Verbot nicht betroffen. Von ihnen soll es in Paris sogar deutlich mehr geben als Leihroller, auch wenn sie statistisch gesehen weniger häufig unterwegs sind. Studien haben aber ergeben, dass jene, die mit ihrem eigenen Gefährt losrollern, verantwortungsvoller fahren und sich zivilisierter verhalten. Und vielleicht veranlasst sie das nun beschlossene Ausleihverbot zusätzlich, auf Fußgängerinnen und Fußgänger auf den Gehsteigen mehr Rücksicht zu nehmen.